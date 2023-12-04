https://crimea.ria.ru/20231204/elektrosnabzhenie-v-krymu-polnostyu-vosstanovleno--mchs-1133288122.html

Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено – МЧС

Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено – МЧС - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено – МЧС

В Крыму полностью восстановили электроснабжение после шторма. Об этом сообщил министр МЧС республики Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T10:54

2023-12-04T10:54

2023-12-04T10:55

сергей садаклиев

мчс крыма

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму полностью восстановили электроснабжение после шторма. Об этом сообщил министр МЧС республики Сергей Садаклиев.Кроме того, от воды освобождены 103 домовладения, 56 домов дачного строения и 145 приусадебных участков. В настоящее время затопленными остаются 56 частных домовладений, четыре дома дачного строения и 56 приусадебных участков."В Евпатории на ул. Симферопольской, в районе улиц Лиманная и Поперечная, зафиксировано общее снижение уровня воды на 40 см", – добавил министр.Также в ходе устранения последствий неблагоприятных природных условий убрано 3116 из 3419 упавших деревьев. Из 1082 поврежденных кровель восстановлены 543, в работе находятся 539.К ликвидации последствий ЧС в Крыму привлечено около трех тысяч человек и 350 единиц техники.Днем ранее без света оставались 238 абонентов (547 человек).Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в результате шторма в Крыму – АксеновНа что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографикаПрокуратура взяла на контроль восстановление энергоснабжения в Крыму

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