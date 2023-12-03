https://crimea.ria.ru/20231203/bez-sveta-v-krymu-ostayutsya-svyshe-500-chelovek-1133274398.html

Без света в Крыму остаются свыше 500 человек

Без света в Крыму остаются свыше 500 человек - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Без света в Крыму остаются свыше 500 человек

238 абонентов (547 человек) в Крыму остаются отключенными от электроэнергии, сообщил министр МЧС Крыма Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T10:44

2023-12-03T10:44

2023-12-03T11:07

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

сергей садаклиев

мчс крыма

отключение электроэнергии в крыму

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. 238 абонентов (547 человек) в Крыму остаются отключенными от электроэнергии, сообщил министр МЧС Крыма Сергей Садаклиев. В основном отключения касаются Черноморского, Симферопольского и Бахчисарайского районов.Ночью над восстановлением электроснабжения работали 43 бригады из 97 человек и 43 единиц техники. Днем количество аварийных бригад будет увеличено, сообщил министр МЧС РК. Он напомнил, что из зон подтопления были эвакуированы 446 человек, в том числе 69 детей. В Евпатории работают пункты временного размещения, люди обеспечены всем необходимым.Также, по последним данным, штормовым ветром повреждены 1082 кровли. Восстановлены на сегодняшний день 535. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены около 2,5 тысяч человек и 250 единиц техники. Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в результате шторма в Крыму – АксеновНа что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографикаПрокуратура взяла на контроль восстановление энергоснабжения в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей садаклиев, мчс крыма, отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма