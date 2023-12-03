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Без света в Крыму остаются свыше 500 человек - РИА Новости Крым, 03.12.2023
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Без света в Крыму остаются свыше 500 человек
Без света в Крыму остаются свыше 500 человек - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Без света в Крыму остаются свыше 500 человек
238 абонентов (547 человек) в Крыму остаются отключенными от электроэнергии, сообщил министр МЧС Крыма Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T10:44
2023-12-03T11:07
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей садаклиев
мчс крыма
отключение электроэнергии в крыму
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. 238 абонентов (547 человек) в Крыму остаются отключенными от электроэнергии, сообщил министр МЧС Крыма Сергей Садаклиев. В основном отключения касаются Черноморского, Симферопольского и Бахчисарайского районов.Ночью над восстановлением электроснабжения работали 43 бригады из 97 человек и 43 единиц техники. Днем количество аварийных бригад будет увеличено, сообщил министр МЧС РК. Он напомнил, что из зон подтопления были эвакуированы 446 человек, в том числе 69 детей. В Евпатории работают пункты временного размещения, люди обеспечены всем необходимым.Также, по последним данным, штормовым ветром повреждены 1082 кровли. Восстановлены на сегодняшний день 535. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены около 2,5 тысяч человек и 250 единиц техники. Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в результате шторма в Крыму – АксеновНа что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографикаПрокуратура взяла на контроль восстановление энергоснабжения в Крыму
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей садаклиев, мчс крыма, отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма
Без света в Крыму остаются свыше 500 человек

В Крыму 547 человек остаются отключенными от электроэнергии - МЧС

10:44 03.12.2023 (обновлено: 11:07 03.12.2023)
 
© КрымэнергоАвария на сетях электроснабжения
Авария на сетях электроснабжения
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. 238 абонентов (547 человек) в Крыму остаются отключенными от электроэнергии, сообщил министр МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
В основном отключения касаются Черноморского, Симферопольского и Бахчисарайского районов.
Ночью над восстановлением электроснабжения работали 43 бригады из 97 человек и 43 единиц техники. Днем количество аварийных бригад будет увеличено, сообщил министр МЧС РК.
"Отключенных котельных на территории республики нет, водоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах. Подтопленными остаются 62 частных домовладения и четыре дома дачного строения", - уточнил Садаклиев.
Он напомнил, что из зон подтопления были эвакуированы 446 человек, в том числе 69 детей. В Евпатории работают пункты временного размещения, люди обеспечены всем необходимым.
Также, по последним данным, штормовым ветром повреждены 1082 кровли. Восстановлены на сегодняшний день 535.
Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены около 2,5 тысяч человек и 250 единиц техники.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСергей СадаклиевМЧС КрымаОтключение электроэнергии в КрымуКрымНовости Крыма
 
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