Рейтинг@Mail.ru
Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231130/rezhim-chs-vveden-esche-v-dvukh-regionakh-kryma-1133201533.html
Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма
Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма
В связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: городском округе Судак РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T09:44
2023-11-30T10:05
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
режим чс
юрий гоцанюк
бахчисарайский район
судак
новости крыма
симферополь
алушта
саки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130421002_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_125023b75c7c010398f0cb81727bdf4c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: городском округе Судак и Бахчисарайском районе. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 17 регионах республики. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Режим угрозы ЧС на территории одного муниципального образования – Первомайского района.В Крыму продолжают устранять последствия сильнейшего шторма, обрушившегося на Крым в минувшие выходные. По словам главы Совмина РК, специалисты восстанавливают электроснабжение, очищают дороги, вывозят упавшие деревья.Также продолжается оценка ущерба, нанесенного инфраструктуре региона.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель в частных и многоквартирных домах и соцобъектах, рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В результате шторма затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:8 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районеВ Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косыКрым во власти непогоды: когда отступит стихия
https://crimea.ria.ru/20231129/yalta-lishilas-beregoukrepitelnykh-sooruzheniy-i-podpornykh-sten-iz-za-livnya-1133184171.html
крым
бахчисарайский район
судак
симферополь
алушта
саки
евпатория
красногвардейский район
красноперекопский район
симферопольский район
белогорский район
советский район
нижнегорский район
черноморский район
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130421002_161:0:1125:723_1920x0_80_0_0_fbc31e5450f6255be61a6f2086ff97a6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, режим чс, юрий гоцанюк, бахчисарайский район, судак, новости крыма, симферополь, алушта, саки, евпатория, красногвардейский район, красноперекопский район, симферопольский район, белогорский район, советский район, нижнегорский район, черноморский район, джанкойский район
Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма

Власти Крыма ввели режим ЧС в Судаке и Бахчисарайском районе из-за последствий урагана

09:44 30.11.2023 (обновлено: 10:05 30.11.2023)
 
© МЧС Республики КрымШторм в бухте Капсель
Шторм в бухте Капсель
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: городском округе Судак и Бахчисарайском районе. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 17 регионах республики. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
"Введен режим ЧС на территории 17 муниципальных образований: Джанкой, Евпатория, Алушта, Ялта, Саки, Симферополь, Судак, Красногвардейский, Бахчисарайский, Красноперекопский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Советский, Нижнегорский, Черноморский, Джанкойский районы", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Режим угрозы ЧС на территории одного муниципального образования – Первомайского района.
В Крыму продолжают устранять последствия сильнейшего шторма, обрушившегося на Крым в минувшие выходные. По словам главы Совмина РК, специалисты восстанавливают электроснабжение, очищают дороги, вывозят упавшие деревья.
Также продолжается оценка ущерба, нанесенного инфраструктуре региона.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.
Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель в частных и многоквартирных домах и соцобъектах, рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение.
В результате шторма затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.
Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.
Последствия стихии в Ялте
Вчера, 17:16
Масштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня
Читайте также на РИА Новости Крым:
8 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районе
В Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косы
Крым во власти непогоды: когда отступит стихия
 
КрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаРежим ЧСЮрий ГоцанюкБахчисарайский районСудакНовости КрымаСимферопольАлуштаСакиЕвпаторияКрасногвардейский районКрасноперекопский районСимферопольский районБелогорский районСоветский районНижнегорский районЧерноморский районДжанкойский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Ситуация на дорогах Крыма после урагана - информация МЧС
10:45Равный среди великих: 100 лет Генри Киссинджера в фотоснимках
10:33Как в Крыму задерживали украинского шпиона – видео ФСБ
10:03Без света и воды после урагана в Крыму остаются тысячи людей - данные МЧС
10:00Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников
09:48В Крыму задержали шпионившего за Рогвардией украинского агента – ФСБ
09:44Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма
09:39Таких больше не делают: в Совфеде высказались о смерти Киссинджера
09:338 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районе
09:29В Иерусалиме двое расстреляли людей на остановке
09:14Придумал разрядку и челночную дипломатию: чем известен Генри Киссинджер
08:50Где в Крыму не будет воды в четверг - карта отключений
08:05Крымский мост: обстановка утром в четверг
07:4113 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате
07:38Где в Симферополе пройдут ярмарки в начале декабря
07:26В Крыму научились делать конфеты из мороженого
07:22Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер: биография
07:14Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
07:10В возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
06:41В обесточенные после урагана села Херсонщины везут баллонный газ
Лента новостейМолния