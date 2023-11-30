https://crimea.ria.ru/20231130/rezhim-chs-vveden-esche-v-dvukh-regionakh-kryma-1133201533.html
Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма
Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма
В связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: городском округе Судак РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T09:44
2023-11-30T09:44
2023-11-30T10:05
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
режим чс
юрий гоцанюк
бахчисарайский район
судак
новости крыма
симферополь
алушта
саки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: городском округе Судак и Бахчисарайском районе. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 17 регионах республики. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Режим угрозы ЧС на территории одного муниципального образования – Первомайского района.В Крыму продолжают устранять последствия сильнейшего шторма, обрушившегося на Крым в минувшие выходные. По словам главы Совмина РК, специалисты восстанавливают электроснабжение, очищают дороги, вывозят упавшие деревья.Также продолжается оценка ущерба, нанесенного инфраструктуре региона.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель в частных и многоквартирных домах и соцобъектах, рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В результате шторма затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:8 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районеВ Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косыКрым во власти непогоды: когда отступит стихия
https://crimea.ria.ru/20231129/yalta-lishilas-beregoukrepitelnykh-sooruzheniy-i-podpornykh-sten-iz-za-livnya-1133184171.html
крым
бахчисарайский район
судак
симферополь
алушта
саки
евпатория
красногвардейский район
красноперекопский район
симферопольский район
белогорский район
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, режим чс, юрий гоцанюк, бахчисарайский район, судак, новости крыма, симферополь, алушта, саки, евпатория, красногвардейский район, красноперекопский район, симферопольский район, белогорский район, советский район, нижнегорский район, черноморский район, джанкойский район
Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма
Власти Крыма ввели режим ЧС в Судаке и Бахчисарайском районе из-за последствий урагана
09:44 30.11.2023 (обновлено: 10:05 30.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: городском округе Судак и Бахчисарайском районе. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 17 регионах республики. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
"Введен режим ЧС на территории 17 муниципальных образований: Джанкой, Евпатория, Алушта, Ялта, Саки, Симферополь, Судак, Красногвардейский, Бахчисарайский, Красноперекопский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Советский, Нижнегорский, Черноморский, Джанкойский районы", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Режим угрозы ЧС на территории одного муниципального образования – Первомайского района.
В Крыму продолжают устранять последствия сильнейшего шторма, обрушившегося на Крым в минувшие выходные. По словам главы Совмина РК, специалисты восстанавливают электроснабжение, очищают дороги, вывозят упавшие деревья.
Также продолжается оценка ущерба, нанесенного инфраструктуре региона.
Шторм обрушился
на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч
.
Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель
в частных и многоквартирных домах и соцобъектах, рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы
с диагнозом переохлаждение.
В результате шторма затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.
Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
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