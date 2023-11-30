https://crimea.ria.ru/20231130/rezhim-chs-vveden-esche-v-dvukh-regionakh-kryma-1133201533.html

Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма

Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма

В связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: городском округе Судак РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T09:44

2023-11-30T09:44

2023-11-30T10:05

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

режим чс

юрий гоцанюк

бахчисарайский район

судак

новости крыма

симферополь

алушта

саки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130421002_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_125023b75c7c010398f0cb81727bdf4c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух муниципальных образованиях республики: городском округе Судак и Бахчисарайском районе. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 17 регионах республики. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Режим угрозы ЧС на территории одного муниципального образования – Первомайского района.В Крыму продолжают устранять последствия сильнейшего шторма, обрушившегося на Крым в минувшие выходные. По словам главы Совмина РК, специалисты восстанавливают электроснабжение, очищают дороги, вывозят упавшие деревья.Также продолжается оценка ущерба, нанесенного инфраструктуре региона.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель в частных и многоквартирных домах и соцобъектах, рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В результате шторма затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:8 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районеВ Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косыКрым во власти непогоды: когда отступит стихия

https://crimea.ria.ru/20231129/yalta-lishilas-beregoukrepitelnykh-sooruzheniy-i-podpornykh-sten-iz-za-livnya-1133184171.html

крым

бахчисарайский район

судак

симферополь

алушта

саки

евпатория

красногвардейский район

красноперекопский район

симферопольский район

белогорский район

советский район

нижнегорский район

черноморский район

джанкойский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, режим чс, юрий гоцанюк, бахчисарайский район, судак, новости крыма, симферополь, алушта, саки, евпатория, красногвардейский район, красноперекопский район, симферопольский район, белогорский район, советский район, нижнегорский район, черноморский район, джанкойский район