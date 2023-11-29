https://crimea.ria.ru/20231129/uscherb-ot-uragana-v-krymu-vyros-do-13-mlrd-rubley-1133168231.html

Сумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублей

Сумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Сумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублей

Размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма в результате шторма, на данный момент превышает 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель парламента... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T10:51

2023-11-29T10:51

2023-11-29T10:52

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

владимир константинов

крымская погода

происшествия

общество

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городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма в результате шторма, на данный момент превышает 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.Он уточнил, что по состоянию на утро 29 ноября без электроснабжения остаются более 43 тысяч крымчан. За прошедшую ночь количество отключенных абонентов увеличилось на 20 тысяч человек. Также света нет в 44 социально значимых объектах. Для восстановления электроснабжения задействованы 175 бригад, 512 человек и 185 единиц техники.На данный момент отключены пять котельных, обеспечивающих теплоснабжение пяти многоэтажных домов и 35 объектов социальной сферы.В 116 населенных пунктах республики ограничено водоснабжение, осуществляется подвоз воды.По словам Константинова, в результате шторма затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. На сегодняшний день освобождены от воды 42 дома – 30 в Евпатории и 12 в Черноморском районе.Эвакуированы 438 человек, в том числе 66 детей. 380 человек размещены у родственников, в пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе шесть детей.В целом обрушившийся на Крым ураган повалил более 2,3 тысячи деревьев. Также установлены повреждения кровель на 741 объекте, в том числе в 388 многоэтажных домах, 217 социальных объектах, 136 частных домах.Накануне глава МЧС республики Сергей Садаклиев сообщил журналистам, что нанесенный стихией в Крыму ущерб предварительно оценивается в 490 миллионов рублей. При этом он выразил уверенность, что эта цифра вырастет как минимум вдвое.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. Ураган ломал деревья, сносил крыши и рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Зафиксированы подтопления домов и дорог, людей из опасных зон эвакуировали. В ночь на среду на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новых авариям на энергосетях. Режим ЧС введен в 15 муниципалитетах полуострова.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму без света 40 тысяч человек: где самая сложная ситуацияВ Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетахКак экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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