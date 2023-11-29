https://crimea.ria.ru/20231129/v-krymu-bez-sveta-40-tysyach-chelovek-gde-samaya-slozhnaya-situatsiya-1133167998.html
В Крыму без света 40 тысяч человек: где самая сложная ситуация
В Крыму без света 40 тысяч человек: где самая сложная ситуация - РИА Новости Крым, 29.11.2023
В Крыму без света 40 тысяч человек: где самая сложная ситуация
Около 40 тысяч крымчан остаются без света после урагана, который обрушился на полуостров в последние дни. Наихудшая ситуация – в Евпатории, Сакском и... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T10:36
2023-11-29T10:36
2023-11-29T10:38
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей садаклиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Около 40 тысяч крымчан остаются без света после урагана, который обрушился на полуостров в последние дни. Наихудшая ситуация – в Евпатории, Сакском и Черноморском районах, сообщил РИА Новости Крым министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.Для восстановления электроэнергии количество бригад увеличено до 300.Также Садаклиев проинформировал, что на сегодняшний день частично не подается водоснабжение в 116 населенных пунктов. Подвоз воды обеспечен. Специалисты работают над устранением аварий.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. Ураган ломал деревья, сносил крыши и рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Зафиксированы подтопления домов и дорог, людей из опасных зон эвакуировали. В ночь на среду на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новых авариям на энергосетях. Режим ЧС введен в 15 муниципалитетах полуострова.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетахРазрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству КрымаШторм остановил паромы в Керченском проливе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей садаклиев, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, евпатория, сакский район, черноморский район, новости крыма, электросети крыма
В Крыму без света 40 тысяч человек: где самая сложная ситуация
МЧС: в Крыму после урагана без света остаются 40 тысяч человек
10:36 29.11.2023 (обновлено: 10:38 29.11.2023)