https://crimea.ria.ru/20231129/novyy-shtorm-v-krymu-v-sevastopole-bez-sveta-1850-chelovek-1133163615.html

Новый шторм в Крыму оставил без света 1850 человек

Новый шторм в Крыму оставил без света 1850 человек - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Новый шторм в Крыму оставил без света 1850 человек

Более 300 аварийных отключений электроэнергии произошло в Севастополе в среду утром. Об этом со ссылкой на "Севастопольэнерго" сообщил и.о. заместителя... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T07:35

2023-11-29T07:35

2023-11-29T08:07

штормовое предупреждение

погода

крымская погода

погода в крыму

севастополь

крым

общество

отключение электроэнергии в крыму

евгений горлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Более 300 аварийных отключений электроэнергии произошло в Севастополе в среду утром. Об этом со ссылкой на "Севастопольэнерго" сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.Уточняется, что технологическое нарушение в электрических сетях произошло из-за очередного разгула стихии.По его информации, на предприятие уже поступило 84 заявки, которые находятся в работа. Без электроснабжения остаются 1850 человек населения и 540 домов.Восстановить подачу электроэнергии в дома планируют к одиннадцати часам ночи среды.Как отметили в департаменте городского хозяйства Севастополя, света нет частично на улицах Жукова, Драпушко, Аксютина, Новикова."Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения", - добавили в департаменте.Накануне сообщалось, что в Севастополе полностью восстановили энергоснабжение потребителей после удара стихи, который произошел в регионе.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Ураган ломал деревья и срывал крыши, другие конструкции с высокой парусностью. Из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. В Севастополе и ряде районов Крыма введен режим чрезвычайной ситуации.Без электричества в Крыму в результате разгула непогоды осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.В Севастополе стихия разрушила один из исторических залов легендарного аквариума в Севастополе. В результате погибли более 500 его обитателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотекуНовый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на КрымКак получить компенсацию ущерба от шторма в Севастополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, погода, крымская погода, погода в крыму, севастополь, крым, общество, отключение электроэнергии в крыму, евгений горлов