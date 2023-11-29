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Новый шторм в Крыму оставил без света 1850 человек - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Новый шторм в Крыму оставил без света 1850 человек
Новый шторм в Крыму оставил без света 1850 человек - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Новый шторм в Крыму оставил без света 1850 человек
Более 300 аварийных отключений электроэнергии произошло в Севастополе в среду утром. Об этом со ссылкой на "Севастопольэнерго" сообщил и.о. заместителя... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T07:35
2023-11-29T08:07
штормовое предупреждение
погода
крымская погода
погода в крыму
севастополь
крым
общество
отключение электроэнергии в крыму
евгений горлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Более 300 аварийных отключений электроэнергии произошло в Севастополе в среду утром. Об этом со ссылкой на "Севастопольэнерго" сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.Уточняется, что технологическое нарушение в электрических сетях произошло из-за очередного разгула стихии.По его информации, на предприятие уже поступило 84 заявки, которые находятся в работа. Без электроснабжения остаются 1850 человек населения и 540 домов.Восстановить подачу электроэнергии в дома планируют к одиннадцати часам ночи среды.Как отметили в департаменте городского хозяйства Севастополя, света нет частично на улицах Жукова, Драпушко, Аксютина, Новикова."Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения", - добавили в департаменте.Накануне сообщалось, что в Севастополе полностью восстановили энергоснабжение потребителей после удара стихи, который произошел в регионе.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Ураган ломал деревья и срывал крыши, другие конструкции с высокой парусностью. Из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. В Севастополе и ряде районов Крыма введен режим чрезвычайной ситуации.Без электричества в Крыму в результате разгула непогоды осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.В Севастополе стихия разрушила один из исторических залов легендарного аквариума в Севастополе. В результате погибли более 500 его обитателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотекуНовый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на КрымКак получить компенсацию ущерба от шторма в Севастополе
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штормовое предупреждение, погода, крымская погода, погода в крыму, севастополь, крым, общество, отключение электроэнергии в крыму, евгений горлов
Новый шторм в Крыму оставил без света 1850 человек

"Севастопольэнерго": более 300 аварийных отключений произошло в городе в среду утром

07:35 29.11.2023 (обновлено: 08:07 29.11.2023)
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Более 300 аварийных отключений электроэнергии произошло в Севастополе в среду утром. Об этом со ссылкой на "Севастопольэнерго" сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.
Уточняется, что технологическое нарушение в электрических сетях произошло из-за очередного разгула стихии.
"По данным на 06:00 29.11.23 в результате стихии в электрических сетях 0,4-6/10кВ ООО "Севастопольэнерго" произошло более 300 аварийных отключений", - написал Горлов в своем Telegram-канале.
По его информации, на предприятие уже поступило 84 заявки, которые находятся в работа. Без электроснабжения остаются 1850 человек населения и 540 домов.
Восстановить подачу электроэнергии в дома планируют к одиннадцати часам ночи среды.
Как отметили в департаменте городского хозяйства Севастополя, света нет частично на улицах Жукова, Драпушко, Аксютина, Новикова.
"Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения", - добавили в департаменте.
Накануне сообщалось, что в Севастополе полностью восстановили энергоснабжение потребителей после удара стихи, который произошел в регионе.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Ураган ломал деревья и срывал крыши, другие конструкции с высокой парусностью. Из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. В Севастополе и ряде районов Крыма введен режим чрезвычайной ситуации.
Без электричества в Крыму в результате разгула непогоды осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.
В Севастополе стихия разрушила один из исторических залов легендарного аквариума в Севастополе. В результате погибли более 500 его обитателей.
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