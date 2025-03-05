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Речь Трампа в Конгрессе США вызвала хаос – американист - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Речь Трампа в Конгрессе США вызвала хаос – американист
Речь Трампа в Конгрессе США вызвала хаос – американист - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Речь Трампа в Конгрессе США вызвала хаос – американист
Первое обращение президента США Дональда Трампа к обеим палатам Конгресса привело к "всплеску сумасшествия среди демократов", которым сегодня ничего не... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T10:44
2025-03-05T10:44
дональд трамп
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Первое обращение президента США Дональда Трампа к обеим палатам Конгресса привело к "всплеску сумасшествия среди демократов", которым сегодня ничего не остается, как в сердцах покидать зал. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.Тем не менее, по мнению американиста, степень неприятия демократов речи Трампа оказалась не совсем адекватной, поскольку нельзя сказать, что его выступление содержало что-то шокирующее: он произнес речь в рамках своей же программы.Так, Трамп раскритиковал нелегальную миграцию и рассказал о первых успехах на посту. Как и прежде, пообещал вернуть США Панамский канал, присоединить Гренландию и поставить американский флаг на Марсе.А также заявил, что договорится с Россией и не допустит, чтобы война на Украине продолжалась еще пять лет, напомнил Дудаков.Кроме того, демократы "притащили с собой яйца, чтобы указать на кризис со взлетом продуктовых цен", который, как подчеркнул американист, начался в эпоху Байдена.Для выступления с альтернативной речью от оппозиции, как это принято в таких случаях, демократы выбрали сенатора от Мичигана Элиз Слоткин, заметил Дудаков.Но и здесь не обошлось без странностей: критиковала она не Трампа, а Маска. При этом вспомнила 40-го президента США Рональда Рейгана, который, по ее мнению, "переворачивается в гробу", пока Трамп "сдает" Украину."Правда, стрим с выступлением Слоткин в итоге прервался на полуслове. Хорошая метафора нынешнего состояния демократов, которым ничего больше не остается, кроме как в сердцах покидать зал Конгресса во время выступления Трампа", –заключил американист.Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве президента США обратился с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики государства, выступив перед Конгрессом США – Палатой представителей и Сенатом.Выступление несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, одного из активных зачинщиков перепалки – конгрессмена-демократа Эла Грина – вывели из зала по распоряжению спикера палаты представителей Майка Джонсона.Сам Трамп заявил, что "мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне", но демократы все равно не будут аплодировать, потому что "нет ничего, что могло бы их порадовать".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп Лукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию
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дональд трамп, сша, конгресс сша, политика, в мире, малек дудаков, мнения, новости
Речь Трампа в Конгрессе США вызвала хаос – американист

Речь Трампа в Конгрессе США вызвала всплеск сумасшествия среди демократов – Дудаков

10:44 05.03.2025
 
© AP Photo Jose Luis MaganaПрезидент Дональд Трамп на совместном заседании Конгресса в Капитолии
Президент Дональд Трамп на совместном заседании Конгресса в Капитолии - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo Jose Luis Magana
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Первое обращение президента США Дональда Трампа к обеим палатам Конгресса привело к "всплеску сумасшествия среди демократов", которым сегодня ничего не остается, как в сердцах покидать зал. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.

"Хаос в Конгрессе. Первое обращение Трампа к обеим палатам Конгресса после переизбрания ожидаемо привело к всплеску сумасшествия среди демократов. Повторяются события первого срока Трампа, когда демократы даже демонстративно рвали страницы текста его выступления", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.

Тем не менее, по мнению американиста, степень неприятия демократов речи Трампа оказалась не совсем адекватной, поскольку нельзя сказать, что его выступление содержало что-то шокирующее: он произнес речь в рамках своей же программы.
Так, Трамп раскритиковал нелегальную миграцию и рассказал о первых успехах на посту. Как и прежде, пообещал вернуть США Панамский канал, присоединить Гренландию и поставить американский флаг на Марсе.
А также заявил, что договорится с Россией и не допустит, чтобы война на Украине продолжалась еще пять лет, напомнил Дудаков.
"Реакция демократов оказалась на редкость взбалмошной. Они пытались кричать на Трампа и перебивать речь президента. Демократы принесли огромное число плакатов и устраивали пикеты прямо во время выступления Трампа", – отметил он.
Кроме того, демократы "притащили с собой яйца, чтобы указать на кризис со взлетом продуктовых цен", который, как подчеркнул американист, начался в эпоху Байдена.
Для выступления с альтернативной речью от оппозиции, как это принято в таких случаях, демократы выбрали сенатора от Мичигана Элиз Слоткин, заметил Дудаков.
Но и здесь не обошлось без странностей: критиковала она не Трампа, а Маска. При этом вспомнила 40-го президента США Рональда Рейгана, который, по ее мнению, "переворачивается в гробу", пока Трамп "сдает" Украину.
"Правда, стрим с выступлением Слоткин в итоге прервался на полуслове. Хорошая метафора нынешнего состояния демократов, которым ничего больше не остается, кроме как в сердцах покидать зал Конгресса во время выступления Трампа", –заключил американист.
Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве президента США обратился с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики государства, выступив перед Конгрессом США – Палатой представителей и Сенатом.
Выступление несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, одного из активных зачинщиков перепалки – конгрессмена-демократа Эла Грина – вывели из зала по распоряжению спикера палаты представителей Майка Джонсона.
Сам Трамп заявил, что "мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне", но демократы все равно не будут аплодировать, потому что "нет ничего, что могло бы их порадовать".
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