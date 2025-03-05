https://crimea.ria.ru/20250305/rech-trampa-v-kongresse-ssha-vyzvala-khaos--amerikanist--1144666046.html

Речь Трампа в Конгрессе США вызвала хаос – американист

Речь Трампа в Конгрессе США вызвала хаос – американист - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Речь Трампа в Конгрессе США вызвала хаос – американист

Первое обращение президента США Дональда Трампа к обеим палатам Конгресса привело к "всплеску сумасшествия среди демократов", которым сегодня ничего не... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T10:44

2025-03-05T10:44

2025-03-05T10:44

дональд трамп

сша

конгресс сша

политика

в мире

малек дудаков

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Первое обращение президента США Дональда Трампа к обеим палатам Конгресса привело к "всплеску сумасшествия среди демократов", которым сегодня ничего не остается, как в сердцах покидать зал. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.Тем не менее, по мнению американиста, степень неприятия демократов речи Трампа оказалась не совсем адекватной, поскольку нельзя сказать, что его выступление содержало что-то шокирующее: он произнес речь в рамках своей же программы.Так, Трамп раскритиковал нелегальную миграцию и рассказал о первых успехах на посту. Как и прежде, пообещал вернуть США Панамский канал, присоединить Гренландию и поставить американский флаг на Марсе.А также заявил, что договорится с Россией и не допустит, чтобы война на Украине продолжалась еще пять лет, напомнил Дудаков.Кроме того, демократы "притащили с собой яйца, чтобы указать на кризис со взлетом продуктовых цен", который, как подчеркнул американист, начался в эпоху Байдена.Для выступления с альтернативной речью от оппозиции, как это принято в таких случаях, демократы выбрали сенатора от Мичигана Элиз Слоткин, заметил Дудаков.Но и здесь не обошлось без странностей: критиковала она не Трампа, а Маска. При этом вспомнила 40-го президента США Рональда Рейгана, который, по ее мнению, "переворачивается в гробу", пока Трамп "сдает" Украину."Правда, стрим с выступлением Слоткин в итоге прервался на полуслове. Хорошая метафора нынешнего состояния демократов, которым ничего больше не остается, кроме как в сердцах покидать зал Конгресса во время выступления Трампа", –заключил американист.Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве президента США обратился с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики государства, выступив перед Конгрессом США – Палатой представителей и Сенатом.Выступление несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, одного из активных зачинщиков перепалки – конгрессмена-демократа Эла Грина – вывели из зала по распоряжению спикера палаты представителей Майка Джонсона.Сам Трамп заявил, что "мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне", но демократы все равно не будут аплодировать, потому что "нет ничего, что могло бы их порадовать".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп Лукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, конгресс сша, политика, в мире, малек дудаков, мнения, новости