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В Евпатории громко – военные проводят учения - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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В Евпатории громко – военные проводят учения
В Евпатории громко – военные проводят учения - РИА Новости Крым, 05.03.2025
В Евпатории громко – военные проводят учения
В среду, 5 марта, в окрестностях Евпатории будут тренироваться военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом проинформировали власти города в... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T09:47
2025-03-05T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В среду, 5 марта, в окрестностях Евпатории будут тренироваться военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом проинформировали власти города в своем официальном Telegram-канале.Власти призвали жителей и гостей Евпатории сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С 3 февраля 2023 года в регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - АксеновОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыАксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы
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В Евпатории громко – военные проводят учения

В Евпатории 5 марта военнослужащие проводят учения со стрельбой

09:47 05.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В среду, 5 марта, в окрестностях Евпатории будут тренироваться военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом проинформировали власти города в своем официальном Telegram-канале.

"Уважаемые жители Заозерного! До 13:00 проходят учения военнослужащих. Также сегодня учения будут проводиться с 20:00 до 01:00. Могут быть слышны звуки стрельбы", – сообщили в администрации.

Власти призвали жителей и гостей Евпатории сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С 3 февраля 2023 года в регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
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