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Привольное в Донбассе перешло под контроль России
Привольное в Донбассе перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Привольное в Донбассе перешло под контроль России
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Привольное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T12:12
2025-03-05T12:12
2025-03-05T12:17
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события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Привольное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска контролируют ситуацию в районе Дзержинска ДНР, где украинские формирования пытались продвинуться в направлении терриконов. Он отметил, что на направлении Курахово и Великой Новоселки бои идут в Константинополе и в пригороде, а также в населенном пункте Разлив.В Часов Яре продолжаются городские бои. По словам Пушилина, у противника здесь недостаточно сил для контрнаступления, но это не значит, что нужно расслабляться.1 марта ВС России освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики.За минувшую неделю подразделения войск "Запад" освободили населенные пункты Новолюбовка Луганской Народной Республики и Тополи Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки заняли населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Подразделения "Центра" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два села в Донбассе перешли под контроль РоссииАрмия России освободила Тополи в Харьковской областиАрмия России освободила Новолюбовку в ЛНР
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости сво, вооруженные силы россии, группировка войск "восток"
Привольное в Донбассе перешло под контроль России
Армия России освободила Привольное в ДНР
12:12 05.03.2025 (обновлено: 12:17 05.03.2025)