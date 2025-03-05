https://crimea.ria.ru/20250305/privolnoe-v-donbasse-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1144668350.html

Привольное в Донбассе перешло под контроль России

Привольное в Донбассе перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Привольное в Донбассе перешло под контроль России

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Привольное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T12:12

2025-03-05T12:12

2025-03-05T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Привольное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска контролируют ситуацию в районе Дзержинска ДНР, где украинские формирования пытались продвинуться в направлении терриконов. Он отметил, что на направлении Курахово и Великой Новоселки бои идут в Константинополе и в пригороде, а также в населенном пункте Разлив.В Часов Яре продолжаются городские бои. По словам Пушилина, у противника здесь недостаточно сил для контрнаступления, но это не значит, что нужно расслабляться.1 марта ВС России освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики.За минувшую неделю подразделения войск "Запад" освободили населенные пункты Новолюбовка Луганской Народной Республики и Тополи Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки заняли населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Подразделения "Центра" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два села в Донбассе перешли под контроль РоссииАрмия России освободила Тополи в Харьковской областиАрмия России освободила Новолюбовку в ЛНР

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости сво, вооруженные силы россии, группировка войск "восток"