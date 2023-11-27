Рейтинг@Mail.ru
Число погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231127/chislo-pogibshikh-zhivotnykh-v-akvariume-sevastopolya-mozhet-vyrasti--1133098812.html
Число погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти
Число погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Число погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти
Обитатели севастопольского исторического аквариума-музея, расположенного практически на берегу моря в здании Института биологии южных морей, скорее всего,... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T10:13
2023-11-27T10:13
эксклюзивы риа новости крым
севастополь
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
севастопольский аквариум
происшествия
новости крыма
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/08/1125758125_0:146:1620:1057_1920x0_80_0_0_76c6f5444f5aecc6ece5421eadf02ba9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Обитатели севастопольского исторического аквариума-музея, расположенного практически на берегу моря в здании Института биологии южных морей, скорее всего, продолжат гибнуть. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор музея Алексей Ершов. По его словам, вчера из-за сильнейшего шторма третий исторический зал аквариума через вентиляционную систему оказался залит холодной соленой водой. В зале содержались экзотические тропические теплолюбивые пресноводные рыбы из Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Африки. По словам Ершова, краснокнижных рыб в аквариумах не было. Он сравнил ситуацию с аналогичной в 2007 году, когда шторм так же сильно повредил аквариум-музей. "Могло быть и хуже, на самом деле. У нас набережную размыло, вырвало ворота в полтонны весом, камни по сто килограммов лежат у нас во внутреннем дворике. Весь персонал не спал, они уже часов 40 на работе все находятся", - описал ситуацию Ершов. По его словам, уже завтра аквариум снова начнет работу, правда, без показа третьего пострадавшего зала. "А коллекцию мы полностью восстановим к апрелю", - дал собеседник агентства оптимистичный прогноз. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал данные, что 500 морских животных погибли в аквариуме Севастополя в результате штормовой погоды. По его информации, в одном из старейших научных учреждений Крыма и России пострадали четыре научные лаборатории, в радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенкинанесен серьезный ущерб.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/08/1125758125_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f3d73234d08cf417c85fdbfc761439a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, севастопольский аквариум, происшествия, новости крыма, штормовое предупреждение
Число погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти

Стихия разрушила один из исторических залов легендарного аквариума в Севастополе

10:13 27.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский аквариум
Севастопольский аквариум - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Обитатели севастопольского исторического аквариума-музея, расположенного практически на берегу моря в здании Института биологии южных морей, скорее всего, продолжат гибнуть. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор музея Алексей Ершов.
По его словам, вчера из-за сильнейшего шторма третий исторический зал аквариума через вентиляционную систему оказался залит холодной соленой водой. В зале содержались экзотические тропические теплолюбивые пресноводные рыбы из Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Африки.
"На утро у нас было 500 погибших единиц. Но думаю, что мы лишимся и остальных", - сказал он.
По словам Ершова, краснокнижных рыб в аквариумах не было.
Он сравнил ситуацию с аналогичной в 2007 году, когда шторм так же сильно повредил аквариум-музей.
"Могло быть и хуже, на самом деле. У нас набережную размыло, вырвало ворота в полтонны весом, камни по сто килограммов лежат у нас во внутреннем дворике. Весь персонал не спал, они уже часов 40 на работе все находятся", - описал ситуацию Ершов.
По его словам, уже завтра аквариум снова начнет работу, правда, без показа третьего пострадавшего зала.
"А коллекцию мы полностью восстановим к апрелю", - дал собеседник агентства оптимистичный прогноз.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал данные, что 500 морских животных погибли в аквариуме Севастополя в результате штормовой погоды. По его информации, в одном из старейших научных учреждений Крыма и России пострадали четыре научные лаборатории, в радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенкинанесен серьезный ущерб.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСевастопольский аквариумПроисшествияНовости КрымаШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Число погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти
10:08Порядка 50 поездов на юге России задерживаются из-за шторма – РЖД
10:01Где был самый сильный ветер в Крыму за время урагана - гидрометцентр
09:56Один человек погиб во время урагана в Крыму
09:53Около 2,5 тысяч севастопольцев остаются без света из-за обрывов ЛЭП
09:46Без воды восемь муниципалитетов Крыма – карта отключений
09:43ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных
09:40Коммунальщики вернули тепло в дома жителей западного Крыма после аварии
09:25Из-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
09:01В Крыму более 300 человек эвакуировали из подтопленных домов
09:01Один человек пропал без вести и четверо пострадали из-за шторма в Крыму
09:00На Ангарском перевале в Крыму выпало 20 см снега
08:46Скорость ураганного ветра в Крыму превышала 140 км/ч – специалист
08:39Ураган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте
08:23Ситуация с общественным транспортом в Крыму - данные минтранса
08:12Два десятка домов на западе Крыма остались без тепла из-за аварии
07:59Сотни упавших деревьев, сели и подтопления на Кубани – есть пострадавшие
07:39Как работает общественный транспорт Севастополя
07:31Новый удар урагана прогнозируют в Крыму
07:3068 тысяч абонентов без света - ситуация в Саках на утро понедельника
Лента новостейМолния