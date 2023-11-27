https://crimea.ria.ru/20231127/chislo-pogibshikh-zhivotnykh-v-akvariume-sevastopolya-mozhet-vyrasti--1133098812.html

Число погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти

Число погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Число погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти

Обитатели севастопольского исторического аквариума-музея, расположенного практически на берегу моря в здании Института биологии южных морей, скорее всего,... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T10:13

2023-11-27T10:13

2023-11-27T10:13

эксклюзивы риа новости крым

севастополь

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севастопольский аквариум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Обитатели севастопольского исторического аквариума-музея, расположенного практически на берегу моря в здании Института биологии южных морей, скорее всего, продолжат гибнуть. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор музея Алексей Ершов. По его словам, вчера из-за сильнейшего шторма третий исторический зал аквариума через вентиляционную систему оказался залит холодной соленой водой. В зале содержались экзотические тропические теплолюбивые пресноводные рыбы из Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Африки. По словам Ершова, краснокнижных рыб в аквариумах не было. Он сравнил ситуацию с аналогичной в 2007 году, когда шторм так же сильно повредил аквариум-музей. "Могло быть и хуже, на самом деле. У нас набережную размыло, вырвало ворота в полтонны весом, камни по сто килограммов лежат у нас во внутреннем дворике. Весь персонал не спал, они уже часов 40 на работе все находятся", - описал ситуацию Ершов. По его словам, уже завтра аквариум снова начнет работу, правда, без показа третьего пострадавшего зала. "А коллекцию мы полностью восстановим к апрелю", - дал собеседник агентства оптимистичный прогноз. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал данные, что 500 морских животных погибли в аквариуме Севастополя в результате штормовой погоды. По его информации, в одном из старейших научных учреждений Крыма и России пострадали четыре научные лаборатории, в радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенкинанесен серьезный ущерб.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, севастопольский аквариум, происшествия, новости крыма, штормовое предупреждение