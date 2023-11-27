https://crimea.ria.ru/20231127/chislo-pogibshikh-zhivotnykh-v-akvariume-sevastopolya-mozhet-vyrasti--1133098812.html
Число погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти
Число погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Число погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти
Обитатели севастопольского исторического аквариума-музея, расположенного практически на берегу моря в здании Института биологии южных морей, скорее всего,... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T10:13
2023-11-27T10:13
2023-11-27T10:13
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севастополь
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
севастопольский аквариум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Обитатели севастопольского исторического аквариума-музея, расположенного практически на берегу моря в здании Института биологии южных морей, скорее всего, продолжат гибнуть. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор музея Алексей Ершов. По его словам, вчера из-за сильнейшего шторма третий исторический зал аквариума через вентиляционную систему оказался залит холодной соленой водой. В зале содержались экзотические тропические теплолюбивые пресноводные рыбы из Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Африки. По словам Ершова, краснокнижных рыб в аквариумах не было. Он сравнил ситуацию с аналогичной в 2007 году, когда шторм так же сильно повредил аквариум-музей. "Могло быть и хуже, на самом деле. У нас набережную размыло, вырвало ворота в полтонны весом, камни по сто килограммов лежат у нас во внутреннем дворике. Весь персонал не спал, они уже часов 40 на работе все находятся", - описал ситуацию Ершов. По его словам, уже завтра аквариум снова начнет работу, правда, без показа третьего пострадавшего зала. "А коллекцию мы полностью восстановим к апрелю", - дал собеседник агентства оптимистичный прогноз. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал данные, что 500 морских животных погибли в аквариуме Севастополя в результате штормовой погоды. По его информации, в одном из старейших научных учреждений Крыма и России пострадали четыре научные лаборатории, в радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенкинанесен серьезный ущерб.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, севастопольский аквариум, происшествия, новости крыма, штормовое предупреждение
Число погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти
Стихия разрушила один из исторических залов легендарного аквариума в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Обитатели севастопольского исторического аквариума-музея, расположенного практически на берегу моря в здании Института биологии южных морей, скорее всего, продолжат гибнуть. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор музея Алексей Ершов.
По его словам, вчера из-за сильнейшего шторма третий исторический зал аквариума через вентиляционную систему оказался залит холодной соленой водой. В зале содержались экзотические тропические теплолюбивые пресноводные рыбы из Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Африки.
"На утро у нас было 500 погибших единиц. Но думаю, что мы лишимся и остальных", - сказал он.
По словам Ершова, краснокнижных рыб в аквариумах не было.
Он сравнил ситуацию с аналогичной в 2007 году, когда шторм так же сильно повредил аквариум-музей.
"Могло быть и хуже, на самом деле. У нас набережную размыло, вырвало ворота в полтонны весом, камни по сто килограммов лежат у нас во внутреннем дворике. Весь персонал не спал, они уже часов 40 на работе все находятся", - описал ситуацию Ершов.
По его словам, уже завтра аквариум снова начнет работу, правда, без показа третьего пострадавшего зала.
"А коллекцию мы полностью восстановим к апрелю", - дал собеседник агентства оптимистичный прогноз.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал данные, что 500 морских животных погибли в аквариуме Севастополя
в результате штормовой погоды. По его информации, в одном из старейших научных учреждений Крыма и России пострадали четыре научные лаборатории, в радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенкинанесен серьезный ущерб.