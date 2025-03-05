Рейтинг@Mail.ru
Армия России ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250305/armiya-rossii-likvidirovala-pochti-15-tysyachi-boevikov-vsu-za-sutki-1144670251.html
Армия России ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков ВСУ за сутки
Армия России ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Армия России ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков ВСУ за сутки
За минувшие сутки подразделения российских войск ликвидировали около 1350 боевиков ВСУ и иностранных наемников. Об этом говорится в сводке Министерства обороны... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T13:02
2025-03-05T13:05
новости сво
министерство обороны рф
новости
потери всу
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/05/1144670085_0:4:3230:1821_1920x0_80_0_0_694f1492bf4dca571d0e93f7407dc789.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. За минувшие сутки подразделения российских войск ликвидировали около 1350 боевиков ВСУ и иностранных наемников. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России.Группировка "Север" разбила бригады ВСУ в районах населенных пунктов Лобановка, Казачья Лопань, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. Киев потерял до 40 военнослужащих, технику, станцию РЭБ."Западная" группировка ВС РФ улучшила тактическое положение. Нанесено поражение противнику в Луганской Народной Республике. Украинские потери составили свыше 200 военнослужащих, станция РЭБ "Анклав-Н" и три склада боеприпасов, а также полевая техника."Южная" группировка ударила по формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригаде теробороны и двум бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Плещеевка, Шевченко, Дылеевка, Крымское, Северск, Александрополь, Миньковка и Константиновка в ДНР. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Разбили боевиков в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Елизаветовка в ДНР. За сутки Киев потерял 600 военнослужащих, западные машины Bradley, MaxxPro, бронетранспортер М113.Группировка "Восток" в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской области ликвидировала до 175 военнослужащих, танк, самоходные артиллерийские установки Paladin и Krab.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ и трем бригадам теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Щербаки, Лукьяновское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Днепровское и Львово Херсонской области. Украинские потери – 90 военнослужащих и полевая техника.Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Привольное в Донбассе перешло под контроль РоссииУдары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"Что происходит в Курской области – новости от Минобороны
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/05/1144670085_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acdf58868da1204ca651e8ed8905d539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, новости, потери всу , вооруженные силы россии, инфографика
Армия России ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков ВСУ за сутки

За сутки киевский режим потерял более 1300 военнослужащих в зоне СВО – Минобороны

13:02 05.03.2025 (обновлено: 13:05 05.03.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. За минувшие сутки подразделения российских войск ликвидировали около 1350 боевиков ВСУ и иностранных наемников. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России.
Группировка "Север" разбила бригады ВСУ в районах населенных пунктов Лобановка, Казачья Лопань, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. Киев потерял до 40 военнослужащих, технику, станцию РЭБ.
"Западная" группировка ВС РФ улучшила тактическое положение. Нанесено поражение противнику в Луганской Народной Республике. Украинские потери составили свыше 200 военнослужащих, станция РЭБ "Анклав-Н" и три склада боеприпасов, а также полевая техника.
"Южная" группировка ударила по формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригаде теробороны и двум бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Плещеевка, Шевченко, Дылеевка, Крымское, Северск, Александрополь, Миньковка и Константиновка в ДНР. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих.
Сводка Минобороны на 5.03.25Сводка Минобороны на 5.03.25
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Разбили боевиков в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Елизаветовка в ДНР. За сутки Киев потерял 600 военнослужащих, западные машины Bradley, MaxxPro, бронетранспортер М113.
Группировка "Восток" в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской области ликвидировала до 175 военнослужащих, танк, самоходные артиллерийские установки Paladin и Krab.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ и трем бригадам теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Щербаки, Лукьяновское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Днепровское и Львово Херсонской области. Украинские потери – 90 военнослужащих и полевая техника.
Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Привольное в Донбассе перешло под контроль России
Удары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"
Что происходит в Курской области – новости от Минобороны
 
Новости СВОМинистерство обороны РФНовостиПотери ВСУВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:24Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза
14:11Путин поручил усилить меры безопасности в России
14:07Готовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористов
13:55Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена - Путин
13:51Житель Ялты получил 15 лет колонии за жестокое убийство соседа
13:34ВТБ направит 25 млн рублей на устранение разлива мазута в Черном море
13:02Армия России ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков ВСУ за сутки
12:25Попытка теракта в Дагестане: кому это выгодно ­– мнение
12:22Удары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"
12:12Привольное в Донбассе перешло под контроль России
12:09Киев подпишет сырьевой договор и сядет за стол переговоров – Медведев
12:00В Севастополе остановили паром
11:45В Крыму закрыты на карантин по ОРВИ 42 школы и 8 детсадов
11:36Трое детей погибли и 29 ранены в результате обстрелов ВСУ
11:29Машина въехала в электроопору и обесточила три села в Крыму
11:08Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизмену
10:57Рецидивист из Керчи изрезал жену ножом
10:44Речь Трампа в Конгрессе США вызвала хаос – американист
10:32В Крыму спасли корову из глубокой ловушки
09:54Взрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное дело
Лента новостейМолния