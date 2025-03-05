https://crimea.ria.ru/20250305/armiya-rossii-likvidirovala-pochti-15-tysyachi-boevikov-vsu-za-sutki-1144670251.html

Армия России ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков ВСУ за сутки

Армия России ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Армия России ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков ВСУ за сутки

За минувшие сутки подразделения российских войск ликвидировали около 1350 боевиков ВСУ и иностранных наемников. Об этом говорится в сводке Министерства обороны... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T13:02

2025-03-05T13:02

2025-03-05T13:05

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. За минувшие сутки подразделения российских войск ликвидировали около 1350 боевиков ВСУ и иностранных наемников. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России.Группировка "Север" разбила бригады ВСУ в районах населенных пунктов Лобановка, Казачья Лопань, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. Киев потерял до 40 военнослужащих, технику, станцию РЭБ."Западная" группировка ВС РФ улучшила тактическое положение. Нанесено поражение противнику в Луганской Народной Республике. Украинские потери составили свыше 200 военнослужащих, станция РЭБ "Анклав-Н" и три склада боеприпасов, а также полевая техника."Южная" группировка ударила по формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригаде теробороны и двум бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Плещеевка, Шевченко, Дылеевка, Крымское, Северск, Александрополь, Миньковка и Константиновка в ДНР. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Разбили боевиков в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Елизаветовка в ДНР. За сутки Киев потерял 600 военнослужащих, западные машины Bradley, MaxxPro, бронетранспортер М113.Группировка "Восток" в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской области ликвидировала до 175 военнослужащих, танк, самоходные артиллерийские установки Paladin и Krab.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ и трем бригадам теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Щербаки, Лукьяновское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Днепровское и Львово Херсонской области. Украинские потери – 90 военнослужащих и полевая техника.Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Привольное в Донбассе перешло под контроль РоссииУдары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"Что происходит в Курской области – новости от Минобороны

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новости, потери всу , вооруженные силы россии, инфографика