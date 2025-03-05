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Рецидивист из Керчи изрезал жену ножом
Рецидивист из Керчи изрезал жену ножом - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Рецидивист из Керчи изрезал жену ножом
64-летний рецидивист из Керчи едва не зарезал насмерть супругу в пьяной ссоре и теперь пойдет в колонию. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T10:57
2025-03-05T10:57
2025-03-05T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. 64-летний рецидивист из Керчи едва не зарезал насмерть супругу в пьяной ссоре и теперь пойдет в колонию. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Республики Крым.По данным суда, в 2022 году мужчина уже был условно осужден на четыре года по статье о причинении тяжкого вреда здоровью человека. Тогда суд назначил ему трехлетний испытательный срок. Однако на путь исправления он не встал. В ноябре 2024 года ударил супругу, а на следующий день во время совместного приготовления обеда и распития самогона в ходе возникшей ссоры нанес ей несколько ножевых ударов.По первому ноябрьскому эпизоду суд не увидел состава преступления, по второму - квалифицировал действия подсудимого как умышленное причинение легкого вреда здоровью. Учитывая прошлую судимость, фигурант приговорен к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревностиШестиклассник ударил ножом сверстника в одной из школ на КубаниЖитель Севастополя сломал руку стилисту из-за новой прически жены
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приговор, ленинский районный суд крыма, крым, новости крыма, закон и право
Рецидивист из Керчи изрезал жену ножом
Житель Керчи осужден за нападение с ножом на свою жену
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. 64-летний рецидивист из Керчи едва не зарезал насмерть супругу в пьяной ссоре и теперь пойдет в колонию. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Республики Крым.
По данным суда, в 2022 году мужчина уже был условно осужден на четыре года по статье о причинении тяжкого вреда здоровью человека. Тогда суд назначил ему трехлетний испытательный срок. Однако на путь исправления он не встал. В ноябре 2024 года ударил супругу, а на следующий день во время совместного приготовления обеда и распития самогона в ходе возникшей ссоры нанес ей несколько ножевых ударов.
"Позже, осознав случившееся, мужчина начал оказывать ей помощь и вызвал скорую. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся", - уточняется в релизе.
По первому ноябрьскому эпизоду суд не увидел состава преступления, по второму - квалифицировал действия подсудимого как умышленное причинение легкого вреда здоровью. Учитывая прошлую судимость, фигурант приговорен к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
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