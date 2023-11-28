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Как получить компенсацию ущерба от шторма в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Как получить компенсацию ущерба от шторма в Севастополе
Как получить компенсацию ущерба от шторма в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Как получить компенсацию ущерба от шторма в Севастополе
Жители Севастополя могут обратиться за компенсацией ущерба от шторма через Госуслуги, МФЦ или управления соцзащиты. Об этом вечером во вторник проинформировал... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T21:55
2023-11-28T21:57
севастополь
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
пособия и выплаты
михаил развожаев
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Жители Севастополя могут обратиться за компенсацией ущерба от шторма через Госуслуги, МФЦ или управления соцзащиты. Об этом вечером во вторник проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор уточнил время работы управлений соцзащиты - с понедельника по четверг с 9 до 18 часов. Также, по его словам, компенсационные выплаты смогут получить пострадавшие от стихии предприниматели."На портале grant.sev.gov.ru завтра будет размещена форма, с помощью которой можно будет заявить предварительный расчет ущерба. Нужно будет заполнить ее и приложить акт фиксации причиненного ущерба и фото поврежденного объекта или имущества", - пояснил Развожаев.Объем финансирования будет определен после сбора всех заявлений, которые принимаются до 18 часов 1 декабря.Мощный шторм обрушился на Крым и Севастополь в 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и на ночь понедельника. Ураганные ветер ломал деревья, сносил крыши и рекламные конструкции, из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей пришлось эвакуировать. Сейчас последствия стихии продолжают ликвидировать. В Севастополе и ряде районов Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. В Республике Крым нанесенный стихией ущерб предварительно оценили в 490 миллионов рублей. При этом не исключается, что сумма увеличится как минимум вдвое - подсчет продолжается. Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Крыму оценили в полмиллиарда рублейПутин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам РоссииАнатомия урагана в Крыму: что это было
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севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, пособия и выплаты, михаил развожаев, общество, новости крыма
Как получить компенсацию ущерба от шторма в Севастополе

Жители Севастополя могут получить компенсацию ущерба от шторма - Развожаев

21:55 28.11.2023 (обновлено: 21:57 28.11.2023)
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Жители Севастополя могут обратиться за компенсацией ущерба от шторма через Госуслуги, МФЦ или управления соцзащиты. Об этом вечером во вторник проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"Чтобы получить финансовую помощь от государства — например, единовременную материальную помощь, финансовую помощь при утрате имущества первой необходимости — севастопольцам нужно обратиться через портал "Госуслуги", МФЦ или районные управления соцзащиты. На госуслугах для этого создан специальный раздел, где можно подать заявление", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил время работы управлений соцзащиты - с понедельника по четверг с 9 до 18 часов. Также, по его словам, компенсационные выплаты смогут получить пострадавшие от стихии предприниматели.
"На портале grant.sev.gov.ru завтра будет размещена форма, с помощью которой можно будет заявить предварительный расчет ущерба. Нужно будет заполнить ее и приложить акт фиксации причиненного ущерба и фото поврежденного объекта или имущества", - пояснил Развожаев.
Объем финансирования будет определен после сбора всех заявлений, которые принимаются до 18 часов 1 декабря.
Мощный шторм обрушился на Крым и Севастополь в 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и на ночь понедельника. Ураганные ветер ломал деревья, сносил крыши и рекламные конструкции, из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей пришлось эвакуировать. Сейчас последствия стихии продолжают ликвидировать. В Севастополе и ряде районов Крыма введен режим чрезвычайной ситуации.
В Республике Крым нанесенный стихией ущерб предварительно оценили в 490 миллионов рублей. При этом не исключается, что сумма увеличится как минимум вдвое - подсчет продолжается.
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СевастопольУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаПособия и выплатыМихаил РазвожаевОбществоНовости Крыма
 
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