https://crimea.ria.ru/20231128/kak-poluchit-kompensatsiyu-uscherba-ot-shtorma-v-sevastopole-1133160479.html

Как получить компенсацию ущерба от шторма в Севастополе

Как получить компенсацию ущерба от шторма в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Как получить компенсацию ущерба от шторма в Севастополе

Жители Севастополя могут обратиться за компенсацией ущерба от шторма через Госуслуги, МФЦ или управления соцзащиты. Об этом вечером во вторник проинформировал... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T21:55

2023-11-28T21:55

2023-11-28T21:57

севастополь

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

пособия и выплаты

михаил развожаев

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Жители Севастополя могут обратиться за компенсацией ущерба от шторма через Госуслуги, МФЦ или управления соцзащиты. Об этом вечером во вторник проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор уточнил время работы управлений соцзащиты - с понедельника по четверг с 9 до 18 часов. Также, по его словам, компенсационные выплаты смогут получить пострадавшие от стихии предприниматели."На портале grant.sev.gov.ru завтра будет размещена форма, с помощью которой можно будет заявить предварительный расчет ущерба. Нужно будет заполнить ее и приложить акт фиксации причиненного ущерба и фото поврежденного объекта или имущества", - пояснил Развожаев.Объем финансирования будет определен после сбора всех заявлений, которые принимаются до 18 часов 1 декабря.Мощный шторм обрушился на Крым и Севастополь в 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и на ночь понедельника. Ураганные ветер ломал деревья, сносил крыши и рекламные конструкции, из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей пришлось эвакуировать. Сейчас последствия стихии продолжают ликвидировать. В Севастополе и ряде районов Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. В Республике Крым нанесенный стихией ущерб предварительно оценили в 490 миллионов рублей. При этом не исключается, что сумма увеличится как минимум вдвое - подсчет продолжается. Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Крыму оценили в полмиллиарда рублейПутин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам РоссииАнатомия урагана в Крыму: что это было

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, пособия и выплаты, михаил развожаев, общество, новости крыма