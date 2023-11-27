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Путин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам России

Путин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам России - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Путин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам России

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ помочь в ликвидации последствий стихии в южных регионах страны. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T14:54

2023-11-27T14:54

2023-11-27T15:24

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ помочь в ликвидации последствий стихии в южных регионах страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Он также отметил, что президент провел телефонные разговоры, в том числе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и различными службами. При этом визит президента Владимира Путина по пострадавшим от непогоды регионам пока не планируется.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и на ночь понедельника. Ураганные ветер ломал деревья, сносил крыши и рекламные конструкции, из-за шторма на море подтоплены и разрушены домовладения, людей пришлось эвакуировать. В Крыму погиб один и пострадали десять человек. Об одном погибшем также сообщается в Сочи.Также стихия обесточила дома 500 тысяч абонентов "Крымэнерго", возникли перебои с мобильной связью и интернетом. Всего на юге России вследствие разгула стихии без электроснабжения остались 1,9 млн человек. В понедельник на полуострове также ожидается ураганный ветер 35-40 м/с и сильные дожди со снегом.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от стихии в Крыму растетВ Крыму запустили движение по двум ранее перекрытым из-за шторма дорогамНет света, тепла, воды и связи: новые регионы РФ страдают из-за стихии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, дмитрий песков, правительство россии, крым, погода, крымская погода, погода в крыму, новости крыма