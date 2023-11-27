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Путин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам России - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Путин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам России
Путин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам России - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Путин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам России
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ помочь в ликвидации последствий стихии в южных регионах страны. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T14:54
2023-11-27T15:24
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ помочь в ликвидации последствий стихии в южных регионах страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Он также отметил, что президент провел телефонные разговоры, в том числе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и различными службами. При этом визит президента Владимира Путина по пострадавшим от непогоды регионам пока не планируется.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и на ночь понедельника. Ураганные ветер ломал деревья, сносил крыши и рекламные конструкции, из-за шторма на море подтоплены и разрушены домовладения, людей пришлось эвакуировать. В Крыму погиб один и пострадали десять человек. Об одном погибшем также сообщается в Сочи.Также стихия обесточила дома 500 тысяч абонентов "Крымэнерго", возникли перебои с мобильной связью и интернетом. Всего на юге России вследствие разгула стихии без электроснабжения остались 1,9 млн человек. В понедельник на полуострове также ожидается ураганный ветер 35-40 м/с и сильные дожди со снегом.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от стихии в Крыму растетВ Крыму запустили движение по двум ранее перекрытым из-за шторма дорогамНет света, тепла, воды и связи: новые регионы РФ страдают из-за стихии
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, дмитрий песков, правительство россии, крым, погода, крымская погода, погода в крыму, новости крыма
Путин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам России

Путин поручил Кабмину помочь в ликвидации последствий стихии на юге России

14:54 27.11.2023 (обновлено: 15:24 27.11.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ помочь в ликвидации последствий стихии в южных регионах страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Президент с утра выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных регионах: в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке… Он поручил правительству внимательно отнестись к ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам", - сказал Песков в ходе брифинга.
Он также отметил, что президент провел телефонные разговоры, в том числе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и различными службами. При этом визит президента Владимира Путина по пострадавшим от непогоды регионам пока не планируется.
"Слава богу, таких бедствий, которые требовали незамедлительной реакции всей страной, пока у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и на ночь понедельника.
Ураганные ветер ломал деревья, сносил крыши и рекламные конструкции, из-за шторма на море подтоплены и разрушены домовладения, людей пришлось эвакуировать. В Крыму погиб один и пострадали десять человек. Об одном погибшем также сообщается в Сочи.
Также стихия обесточила дома 500 тысяч абонентов "Крымэнерго", возникли перебои с мобильной связью и интернетом.
Всего на юге России вследствие разгула стихии без электроснабжения остались 1,9 млн человек.
В понедельник на полуострове также ожидается ураганный ветер 35-40 м/с и сильные дожди со снегом.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаВизит Владимира Путина в Крым 14 марта 2018 годаДмитрий ПесковПравительство РоссииКрымПогодаКрымская погодаПогода в КрымуНовости Крыма
 
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