Путин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам России
Путин поручил Кабмину помочь в ликвидации последствий стихии на юге России
14:54 27.11.2023 (обновлено: 15:24 27.11.2023)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ помочь в ликвидации последствий стихии в южных регионах страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Президент с утра выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных регионах: в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке… Он поручил правительству внимательно отнестись к ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам", - сказал Песков в ходе брифинга.
Он также отметил, что президент провел телефонные разговоры, в том числе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и различными службами. При этом визит президента Владимира Путина по пострадавшим от непогоды регионам пока не планируется.
"Слава богу, таких бедствий, которые требовали незамедлительной реакции всей страной, пока у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и на ночь понедельника.
Ураганные ветер ломал деревья, сносил крыши и рекламные конструкции, из-за шторма на море подтоплены и разрушены домовладения, людей пришлось эвакуировать. В Крыму погиб один и пострадали десять человек. Об одном погибшем также сообщается в Сочи.
Также стихия обесточила дома 500 тысяч абонентов "Крымэнерго", возникли перебои с мобильной связью и интернетом.
Всего на юге России вследствие разгула стихии без электроснабжения остались 1,9 млн человек.
В понедельник на полуострове также ожидается ураганный ветер 35-40 м/с и сильные дожди со снегом.
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