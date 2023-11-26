https://crimea.ria.ru/20231126/krym-prinyal-udar-stikhii---chto-proiskhodit-v-gorodakh-poluostrova-1133076705.html
Крым принял удар стихии - что происходит в городах полуострова
Крым принял удар стихии - что происходит в городах полуострова - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Крым принял удар стихии - что происходит в городах полуострова
На Крымском полуострове бушует стихия, ураганный ветер сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, к этому часу без электроэнергии из-за РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T21:02
2023-11-26T21:02
2023-11-26T21:02
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
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крым
происшествия
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отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском полуострове бушует стихия, ураганный ветер сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, к этому часу без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек. О том, что происходит в разных в городах республики и Севастополе вечером в воскресенье - в материале РИА Новости Крым.Западный берег КрымаТрудная ситуация складывается на западе полуострова. Жилые дома, расположенные на евпаторийском побережье подтапливает, местные власти организовали эвакуацию, сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Транспорт направляют в объезд через Лесновку или Вересаево. Безопасность дорожного движения обеспечивают экипажи ДПС. Всего в Евпатории из домов эвакуировано 150 человек. По данным местной мэрии, прямо сейчас коммунальщики убирают поваленные деревья и ветки с дорог тротуаров, занимаются ремонтными работами по линии электроснабжения. Многие районы города оказались без электричества. В Саках из-за непогоды перебит газопровод, есть перебои со светом и водой. В береговой черте ситуация не критичная. Север и восток КрымаВ Красногвардейском районе Крыма в связи с разгулом стихии без электричества осталось десять сел, еще в семи населенных пунктах фиксируются перебои с водоснабжением. В Джанкойском районе Крыма обесточены 28 сел. В поселке Героевское возле Керчи из-за шторма оказались заблокированы 40 домов: с утра идет перелив моря, на месте работают сотрудники МЧС — они занимаются укреплением, чтобы не было прорывов воды.Сейчас в Керчи работают сотрудники МЧС. В городе упали несколько деревьев, однако на данный момент никаких перебоев с подачей воды, света и газа нет. В социальных сетях люди также сообщают о срыве кровель и повалах деревьев в Судаке и Феодосии.Южный берег КрымаВ Алуште ураганный ветер сносит деревья и рвет провода. Два дерева рухнули в Партените и Малореченском. Без электричества остались сто абонентов.При этом, по данным мэрии, повышения уровня воды в реках не зафиксировано, подтоплений на территории муниципалитета нет. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В Ялте коммунальщики также в полной боевой готовности."Службы города в повышенной готовности. На работе все руководство администрации - мониторим ситуацию оперативно реагируем на поступающие сообщения. Обзваниваем санаторно-курортные комплексы, расположенные у побережья – для сбора информации и предложения помощи. Есть отключения электроэнергии по муниципалитету, из-за повреждения газовой трубы отключены от отопления дома в Теплой балке - 95 абонентов", - сообщила мэр курорта Янина Павленко в своем Telegram-канале. СевастопольБолее 30 аварийных отключений зафиксировали сотрудники "Севастопольэнерго" из-за порывов ветра до 25-30 м/с на юго-западе Крыма. Без электроснабжения в городе оставались более 400 человек населения и 70 домов. Из-за урагана возникли перебои в движении наземного транспорта, движение катеров и паромом остановлено на сутки. Из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявлен в городе нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. По данным гидрометцентра Крыма, полуостров накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду. В Крыму создан оперативный штаб, все службы приведены в состояние повышенной готовности. Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели Крыма в полной готовности - ураган приближается к полуостровуУраган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажкаМоре вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируют
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крым принял удар стихии - что происходит в городах полуострова
На Крымском полуострове бушует ураган - ситуация в городах
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском полуострове бушует стихия, ураганный ветер сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, к этому часу без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.
О том, что происходит в разных в городах республики и Севастополе вечером в воскресенье - в материале РИА Новости Крым.
Западный берег Крыма
Трудная ситуация складывается на западе полуострова. Жилые дома, расположенные на евпаторийском побережье подтапливает, местные власти организовали эвакуацию, сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.
Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто.
Транспорт направляют в объезд через Лесновку или Вересаево. Безопасность дорожного движения обеспечивают экипажи ДПС.
Всего в Евпатории из домов эвакуировано 150 человек. По данным местной мэрии, прямо сейчас коммунальщики убирают поваленные деревья и ветки с дорог тротуаров, занимаются ремонтными работами по линии электроснабжения. Многие районы города оказались без электричества. В Саках
из-за непогоды перебит газопровод, есть перебои со светом и водой
. В береговой черте ситуация не критичная.
Север и восток Крыма
В Красногвардейском районе
Крыма в связи с разгулом стихии без электричества осталось десять сел
, еще в семи населенных пунктах фиксируются перебои с водоснабжением. В Джанкойском
районе Крыма обесточены 28 сел
.
В поселке Героевское возле Керчи из-за шторма оказались заблокированы 40 домов
: с утра идет перелив моря, на месте работают сотрудники МЧС — они занимаются укреплением, чтобы не было прорывов воды.
Сейчас в Керчи работают сотрудники МЧС. В городе упали несколько деревьев, однако на данный момент никаких перебоев с подачей воды, света и газа нет.
В социальных сетях люди также сообщают о срыве кровель и повалах деревьев в Судаке и Феодосии.
Южный берег Крыма
В Алуште
ураганный ветер сносит деревья и рвет провода. Два дерева рухнули в Партените и Малореченском. Без электричества остались сто абонентов.
При этом, по данным мэрии, повышения уровня воды в реках не зафиксировано, подтоплений на территории муниципалитета нет. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.
В Ялте коммунальщики также в полной боевой готовности.
"Службы города в повышенной готовности. На работе все руководство администрации - мониторим ситуацию оперативно реагируем на поступающие сообщения. Обзваниваем санаторно-курортные комплексы, расположенные у побережья – для сбора информации и предложения помощи. Есть отключения электроэнергии по муниципалитету, из-за повреждения газовой трубы отключены от отопления дома в Теплой балке - 95 абонентов", - сообщила мэр курорта Янина Павленко в своем Telegram-канале.
Севастополь
Более 30 аварийных отключений зафиксировали сотрудники "Севастопольэнерго" из-за порывов ветра до 25-30 м/с на юго-западе Крыма. Без электроснабжения
в городе оставались более 400 человек населения и 70 домов.
Из-за урагана возникли перебои в движении наземного транспорта,
движение катеров и паромом остановлено на сутки. Из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявлен в городе нерабочем днем
для работников учреждений образования и социальной сферы.
По данным гидрометцентра Крыма, полуостров накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду. В Крыму создан оперативный штаб
, все службы приведены в состояние повышенной готовности.
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