https://crimea.ria.ru/20231126/krym-prinyal-udar-stikhii---chto-proiskhodit-v-gorodakh-poluostrova-1133076705.html

Крым принял удар стихии - что происходит в городах полуострова

Крым принял удар стихии - что происходит в городах полуострова - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Крым принял удар стихии - что происходит в городах полуострова

На Крымском полуострове бушует стихия, ураганный ветер сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, к этому часу без электроэнергии из-за РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T21:02

2023-11-26T21:02

2023-11-26T21:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском полуострове бушует стихия, ураганный ветер сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, к этому часу без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек. О том, что происходит в разных в городах республики и Севастополе вечером в воскресенье - в материале РИА Новости Крым.Западный берег КрымаТрудная ситуация складывается на западе полуострова. Жилые дома, расположенные на евпаторийском побережье подтапливает, местные власти организовали эвакуацию, сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Транспорт направляют в объезд через Лесновку или Вересаево. Безопасность дорожного движения обеспечивают экипажи ДПС. Всего в Евпатории из домов эвакуировано 150 человек. По данным местной мэрии, прямо сейчас коммунальщики убирают поваленные деревья и ветки с дорог тротуаров, занимаются ремонтными работами по линии электроснабжения. Многие районы города оказались без электричества. В Саках из-за непогоды перебит газопровод, есть перебои со светом и водой. В береговой черте ситуация не критичная. Север и восток КрымаВ Красногвардейском районе Крыма в связи с разгулом стихии без электричества осталось десять сел, еще в семи населенных пунктах фиксируются перебои с водоснабжением. В Джанкойском районе Крыма обесточены 28 сел. В поселке Героевское возле Керчи из-за шторма оказались заблокированы 40 домов: с утра идет перелив моря, на месте работают сотрудники МЧС — они занимаются укреплением, чтобы не было прорывов воды.Сейчас в Керчи работают сотрудники МЧС. В городе упали несколько деревьев, однако на данный момент никаких перебоев с подачей воды, света и газа нет. В социальных сетях люди также сообщают о срыве кровель и повалах деревьев в Судаке и Феодосии.Южный берег КрымаВ Алуште ураганный ветер сносит деревья и рвет провода. Два дерева рухнули в Партените и Малореченском. Без электричества остались сто абонентов.При этом, по данным мэрии, повышения уровня воды в реках не зафиксировано, подтоплений на территории муниципалитета нет. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В Ялте коммунальщики также в полной боевой готовности."Службы города в повышенной готовности. На работе все руководство администрации - мониторим ситуацию оперативно реагируем на поступающие сообщения. Обзваниваем санаторно-курортные комплексы, расположенные у побережья – для сбора информации и предложения помощи. Есть отключения электроэнергии по муниципалитету, из-за повреждения газовой трубы отключены от отопления дома в Теплой балке - 95 абонентов", - сообщила мэр курорта Янина Павленко в своем Telegram-канале. СевастопольБолее 30 аварийных отключений зафиксировали сотрудники "Севастопольэнерго" из-за порывов ветра до 25-30 м/с на юго-западе Крыма. Без электроснабжения в городе оставались более 400 человек населения и 70 домов. Из-за урагана возникли перебои в движении наземного транспорта, движение катеров и паромом остановлено на сутки. Из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявлен в городе нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. По данным гидрометцентра Крыма, полуостров накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду. В Крыму создан оперативный штаб, все службы приведены в состояние повышенной готовности. Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели Крыма в полной готовности - ураган приближается к полуостровуУраган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажкаМоре вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируют

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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