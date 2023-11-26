https://crimea.ria.ru/20231126/v-dzhankoyskom-rayone-kryma-obestocheny-28-sel--1133076153.html

В Джанкойском районе Крыма обесточены 28 сел

В Джанкойском районе Крыма обесточены 28 сел - РИА Новости Крым, 26.11.2023

В Джанкойском районе Крыма обесточены 28 сел

Жители 28 сел в Джанкойском районе Крыма остались без света из-за удара стихии. Об этом сообщила глава районной администрации Инна Федоренко. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T20:34

2023-11-26T20:34

2023-11-26T20:49

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Жители 28 сел в Джанкойском районе Крыма остались без света из-за удара стихии. Об этом сообщила глава районной администрации Инна Федоренко.По словам главы райадминистрации, аварийные бригады уже смогли восстановить подачу электроэнергии в село Лобаново.В случае возникновения чрезвычайных ситуаций глава администрации просит звонить по телефонам ЕДДС Джанкойского района +798912840404, +79788681580.Всего в Крыму без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек. По данным главы советника республики Олега Крючкова, восстановить электроснабжение смогут после снижения скорости ветра, то есть после полуночи.Более 30 аварийных отключений зафиксировали энергетики в Севастополе. По состоянию на 18.00 воскресенья без электроснабжения в городе находились 400 человек и 70 домов.По данным гидрометцентра Крыма, полуостров накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду. В Крыму создан оперативный штаб, все службы приведены в состояние повышенной готовности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе понедельник объявлен нерабочем днем из-за непогодыВ Евпатории 150 человек эвакуировали из подтопленных домовТрасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объезда

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джанкойский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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