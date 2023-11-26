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В Севастополе понедельник объявлен нерабочем днем из-за непогоды - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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В Севастополе понедельник объявлен нерабочем днем из-за непогоды
В Севастополе понедельник объявлен нерабочем днем из-за непогоды - РИА Новости Крым, 26.11.2023
В Севастополе понедельник объявлен нерабочем днем из-за непогоды
В Севастополе из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T20:24
2023-11-26T20:31
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
общество
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников. "Для тех родителей, кому нужно будет выйти на работу - везде будут работать дежурные группы. Мы рассчитаем, исходя из прогноза от метеорологов, что к середине ночи стихия стихнет. Понятно, что понадобится время, чтобы ликвидировать все последствия. Возможны перебои в работе общественного транспорта", - предупредил он.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.В связи с усиливающимся ураганным ветром власти Севастополя гостей и жителей города оставаться в безопасных местах, по возможности не выходить из домов и не выезжать на личном транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объездаУраган в Крыму оставил без света уже 10 селПеребит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе понедельник объявлен нерабочем днем из-за непогоды

В Севастополе понедельник 27 ноября объявлен нерабочем днем из-за штормовой погоды

20:24 26.11.2023 (обновлено: 20:31 26.11.2023)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Завтра в Севастополе объявлен нерабочий день для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта. Исключение – работники медицинских учреждений и оперативных служб", - проинформировал он в своем ТГ-канале.
Работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников.
"Для тех родителей, кому нужно будет выйти на работу - везде будут работать дежурные группы. Мы рассчитаем, исходя из прогноза от метеорологов, что к середине ночи стихия стихнет. Понятно, что понадобится время, чтобы ликвидировать все последствия. Возможны перебои в работе общественного транспорта", - предупредил он.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
В связи с усиливающимся ураганным ветром власти Севастополя гостей и жителей города оставаться в безопасных местах, по возможности не выходить из домов и не выезжать на личном транспорте.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеСевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаОбществоБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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