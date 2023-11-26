https://crimea.ria.ru/20231126/v-sevastopole-ponedelnik-obyavlen-nerabochem-dnem-iz-za-nepogody-1133075807.html

В Севастополе понедельник объявлен нерабочем днем из-за непогоды

В Севастополе понедельник объявлен нерабочем днем из-за непогоды - РИА Новости Крым, 26.11.2023

В Севастополе понедельник объявлен нерабочем днем из-за непогоды

В Севастополе из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T20:24

2023-11-26T20:24

2023-11-26T20:31

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

общество

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников. "Для тех родителей, кому нужно будет выйти на работу - везде будут работать дежурные группы. Мы рассчитаем, исходя из прогноза от метеорологов, что к середине ночи стихия стихнет. Понятно, что понадобится время, чтобы ликвидировать все последствия. Возможны перебои в работе общественного транспорта", - предупредил он.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.В связи с усиливающимся ураганным ветром власти Севастополя гостей и жителей города оставаться в безопасных местах, по возможности не выходить из домов и не выезжать на личном транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объездаУраган в Крыму оставил без света уже 10 селПеребит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя