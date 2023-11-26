https://crimea.ria.ru/20231126/spasateli-kryma-v-polnoy-gotovnosti---uragan-priblizhaetsya-k-poluostrovu-1133064718.html
Спасатели Крыма в полной готовности - ураган приближается к полуострову
Спасатели Крыма в полной готовности - ураган приближается к полуострову - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Спасатели Крыма в полной готовности - ураган приближается к полуострову
В воскресенье и понедельник в Крыму ожидаются дожди, снег и ураганный ветер. Все спасатели на полуострове приведены в полную готовность. Об этом сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T12:40
2023-11-26T12:40
2023-11-26T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье и понедельник в Крыму ожидаются дожди, снег и ураганный ветер. Все спасатели на полуострове приведены в полную готовность. Об этом сообщает МЧС РК."26 ноября ожидается резкое ухудшение погодных условий, сильные дожди, переходящие переходящие в мокрый снег. В горах образуется снежный покров, на дорогах - гололедица", - предупреждают в министерстве.По данным МЧС, 26 и 27 ноября юго-западный ветер резко усилится, изменит направление на северо-запад и достигнет силы в 28-33 м/с, а местами - и до 38 м/с. МЧС просит крымчан и гостей полуострова без необходимости не покидать дома, воздержаться от выхода в море и походов в горно-лесную зону. Раннее РИА Новости Крым сообщал, что на побережье Черного моря ожидается мощный шторм, высота волн может достигать 6-7 метров.Специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил о том, что во второй половине воскресенья мощный ураган обрушится на Крым, сила ветра будет достигать 33 метров в секунду, а по данным Крымского гидрометцентра порывы ветра будут достигать 40 м/с, что для региона является большой редкостью. Синоптик призвал крымчан не покидать в этот период свои дома. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходныхШтормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресеньеМесячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Спасатели Крыма в полной готовности - ураган приближается к полуострову
Спасатели Крыма приведены в полную готовность из-за небывалого шторма
12:40 26.11.2023 (обновлено: 12:41 26.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье и понедельник в Крыму ожидаются дожди, снег и ураганный ветер. Все спасатели на полуострове приведены в полную готовность. Об этом сообщает МЧС РК.
"26 ноября ожидается резкое ухудшение погодных условий, сильные дожди, переходящие переходящие в мокрый снег. В горах образуется снежный покров, на дорогах - гололедица", - предупреждают в министерстве.
По данным МЧС, 26 и 27 ноября юго-западный ветер резко усилится, изменит направление на северо-запад и достигнет силы в 28-33 м/с, а местами - и до 38 м/с.
МЧС просит крымчан и гостей полуострова без необходимости не покидать дома, воздержаться от выхода в море и походов в горно-лесную зону.
"Все силы и средства МЧС РК и ГУ МЧС России по РК находятся в готовности к оперативному реагированию. В МЧС Крыма разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения ЧС, вызванных непогодой", - сообщают в министерстве.
Раннее РИА Новости Крым сообщал, что на побережье Черного моря ожидается мощный шторм, высота волн может достигать 6-7 метров.
Специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил о том, что во второй половине воскресенья мощный ураган обрушится на Крым
, сила ветра будет достигать 33 метров в секунду, а по данным Крымского гидрометцентра порывы ветра будут достигать 40 м/с, что для региона является большой редкостью. Синоптик призвал крымчан не покидать в этот период свои дома. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.
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