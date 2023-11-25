https://crimea.ria.ru/20231125/mesyachnaya-norma-osadkov-za-sutki-chto-zhdet-sevastopol-v-voskresene-1133052471.html

Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье

Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье

В Севастополе в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются очень сильные дожди с мокрым снегом и ветер 25-30 метров в секунду, сообщает правительство... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T16:13

2023-11-25T16:13

2023-11-25T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются очень сильные дожди с мокрым снегом и ветер 25-30 метров в секунду, сообщает правительство региона.Согласно прогнозам, в Севастополе может выпасть 30 мм осадков и более, притом что месячная норма составляет 26 мм.Высота волн составит 3-4 метра. В связи с погодными условиями все коммунальные службы Севастополя будут работать в усиленном режимеСотрудники МЧС России по региону призывают жителей и гостей Севастополя при сильном ветре не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды, а также не плавать в море.Ранее в ГУ МЧС по Крыму предупредили, что в ближайшие трое суток на полуострове прогнозируется ураганный ветер до 40 м/с, а также дожди с мокрым снегом.Читайте также на РИА Новости Крым:1,5-метровые волны в Керченском проливе: как работает переправаПодтопленные дома и размытые пляжи: Кубань переживает удар стихииДожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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