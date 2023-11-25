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Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье
Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье
В Севастополе в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются очень сильные дожди с мокрым снегом и ветер 25-30 метров в секунду, сообщает правительство... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T16:13
2023-11-25T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются очень сильные дожди с мокрым снегом и ветер 25-30 метров в секунду, сообщает правительство региона.Согласно прогнозам, в Севастополе может выпасть 30 мм осадков и более, притом что месячная норма составляет 26 мм.Высота волн составит 3-4 метра. В связи с погодными условиями все коммунальные службы Севастополя будут работать в усиленном режимеСотрудники МЧС России по региону призывают жителей и гостей Севастополя при сильном ветре не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды, а также не плавать в море.Ранее в ГУ МЧС по Крыму предупредили, что в ближайшие трое суток на полуострове прогнозируется ураганный ветер до 40 м/с, а также дожди с мокрым снегом.Читайте также на РИА Новости Крым:1,5-метровые волны в Керченском проливе: как работает переправаПодтопленные дома и размытые пляжи: Кубань переживает удар стихииДожди и сильный ветер: погода в Крыму в субботу
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РИА Новости Крым
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Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье

В Севастополе ожидаются сильные ливни со снегом и ветер до 30 м/с – власти

16:13 25.11.2023 (обновлено: 17:28 25.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег
Снег - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются очень сильные дожди с мокрым снегом и ветер 25-30 метров в секунду, сообщает правительство региона.
"Днем 26 ноября в Севастополе ожидается усиление юго-западного ветра с переходом ночью 27 ноября на северо-западный ветер 25-30 м/с. Очень сильные осадки: дождь, переходящий в снег", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозам, в Севастополе может выпасть 30 мм осадков и более, притом что месячная норма составляет 26 мм.
Высота волн составит 3-4 метра. В связи с погодными условиями все коммунальные службы Севастополя будут работать в усиленном режиме
Сотрудники МЧС России по региону призывают жителей и гостей Севастополя при сильном ветре не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды, а также не плавать в море.
Ранее в ГУ МЧС по Крыму предупредили, что в ближайшие трое суток на полуострове прогнозируется ураганный ветер до 40 м/с, а также дожди с мокрым снегом.
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