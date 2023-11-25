Подтопленные дома и размытые пляжи: Кубань переживает удар стихии
Мощные ливни на Кубани подтопили сотни домов и размыли пляжи – власти
14:54 25.11.2023 (обновлено: 15:01 25.11.2023)
© Глава МО Горячий Ключ Сергей БелопольскийПоследствия сильных ливней в станице Пятигорской на Кубани
© Глава МО Горячий Ключ Сергей Белопольский
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае продолжают борьбу с последствиями непогоды, проливные дожди привели к подъему уровня рек и подтоплениям жилых домов и дворов в ряде населенных пунктов региона.
Ситуация в Горячем Ключе и Славянском районе
Как сообщил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский, в муниципалитете выпала месячная норма осадков. Обильные дожди прошли и в горах. Власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.
"Объехал все районы, которые наиболее подверглись подтоплению. Больше всего пострадала станица Пятигорская, поселок Мирный и отдельные территории в городе. Провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Введен режим ЧС", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Сильнее всего пострадала станица Пятигорская, в особенности наиболее близкие к реке улицы. Глава муниципалитета поручил направить на место технику и людей для скорейшей расчистки территории и домовладений.
Мониторинговые группы обходят домовладения для определения степени нанесенного ущерба. Волонтеры, сотрудники администрации и бюджетных учреждений займутся ликвидацией последствий стихии, добавил Белопольский.
На данный момент в ликвидации последствий задействованы 93 человека и 23 единицы техники из различных подразделений, в том числе краевых. На базе школ развернуты пункты временного размещения, сейчас в них находятся девять человек.
В Славянском районе оценочные комиссии выявили факты подтопления 74 дворов, в том числе в 68 домов зашла вода, сообщил губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев.
Спасатели откачивают воду, остаются подтопленными 51 двор и 15 домов. В пункт временного размещения эвакуировали пять человек. В границах Славянского городского поселения введен режим ЧС.
© Глава МО Горячий Ключ Сергей БелопольскийПоследствия сильных ливней в станице Пятигорской на Кубани
© Глава МО Горячий Ключ Сергей Белопольский
Последствия сильных ливней в станице Пятигорской на Кубани
В Геленджике выпала двойная норма осадков
По словам главы Геленджика Алексея Богодистова, за сутки в городе выпало 38 мм осадков, что в два раза выше среднесуточной нормы.
"Из-за залповых осадков с 6 утра в центральной части города поднялся уровень воды. Сейчас в ликвидации последствий задействовано 18 единиц техники и 70 человек", - сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.
Также зафиксированы размытия пляжей. Пострадавших нет. В округах дежурят специалисты, ситуация под контролем, заверил мэр.
По данным синоптиков, непогода на Кубани продлится до 27 ноября.
© Глава МО Горячий Ключ Сергей БелопольскийПоследствия сильных ливней в станице Пятигорской на Кубани
© Глава МО Горячий Ключ Сергей Белопольский
Последствия сильных ливней в станице Пятигорской на Кубани
Накануне вечером на трассу М4 Дон в Туапсинском районе Краснодарского края сошел селевой поток, еще один участок подтопило. Было организовано движение в реверсивном режиме. Позже в Автодоре сообщили, что движение по трассе М4 Дон в направлении Новороссийска перекрыто полностью.