https://crimea.ria.ru/20231125/podtoplennye-doma-i-razmytye-plyazhi-kuban-perezhivaet-udar-stikhii-1133051570.html

Подтопленные дома и размытые пляжи: Кубань переживает удар стихии

Подтопленные дома и размытые пляжи: Кубань переживает удар стихии - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Подтопленные дома и размытые пляжи: Кубань переживает удар стихии

В Краснодарском крае продолжают борьбу с последствиями непогоды, проливные дожди привели к подъему уровня рек и подтоплениям жилых домов и дворов в ряде... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T14:54

2023-11-25T14:54

2023-11-25T15:01

кубань

краснодарский край

вениамин кондратьев

происшествия

погода

стихия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае продолжают борьбу с последствиями непогоды, проливные дожди привели к подъему уровня рек и подтоплениям жилых домов и дворов в ряде населенных пунктов региона.Ситуация в Горячем Ключе и Славянском районеКак сообщил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский, в муниципалитете выпала месячная норма осадков. Обильные дожди прошли и в горах. Власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.Сильнее всего пострадала станица Пятигорская, в особенности наиболее близкие к реке улицы. Глава муниципалитета поручил направить на место технику и людей для скорейшей расчистки территории и домовладений.Мониторинговые группы обходят домовладения для определения степени нанесенного ущерба. Волонтеры, сотрудники администрации и бюджетных учреждений займутся ликвидацией последствий стихии, добавил Белопольский.На данный момент в ликвидации последствий задействованы 93 человека и 23 единицы техники из различных подразделений, в том числе краевых. На базе школ развернуты пункты временного размещения, сейчас в них находятся девять человек.В Славянском районе оценочные комиссии выявили факты подтопления 74 дворов, в том числе в 68 домов зашла вода, сообщил губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев.Спасатели откачивают воду, остаются подтопленными 51 двор и 15 домов. В пункт временного размещения эвакуировали пять человек. В границах Славянского городского поселения введен режим ЧС.В Геленджике выпала двойная норма осадковПо словам главы Геленджика Алексея Богодистова, за сутки в городе выпало 38 мм осадков, что в два раза выше среднесуточной нормы.Также зафиксированы размытия пляжей. Пострадавших нет. В округах дежурят специалисты, ситуация под контролем, заверил мэр.По данным синоптиков, непогода на Кубани продлится до 27 ноября.Накануне вечером на трассу М4 Дон в Туапсинском районе Краснодарского края сошел селевой поток, еще один участок подтопило. Было организовано движение в реверсивном режиме. Позже в Автодоре сообщили, что движение по трассе М4 Дон в направлении Новороссийска перекрыто полностью.

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия, погода, стихия, новости