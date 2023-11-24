https://crimea.ria.ru/20231124/po-trasse-m4-don-perekryto-dvizhenie-soshel-selevoy-potok-1133043565.html

Трасса М4 Дон перекрыта: сошел селевой поток и заблокирован транспорт

Трасса М4 Дон перекрыта: сошел селевой поток и заблокирован транспорт - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Трасса М4 Дон перекрыта: сошел селевой поток и заблокирован транспорт

На Кубани бушует стихия, из-за непрекращающихся ливней вышла из берегов река Кавердзе, на трассу М4 Дон сошел селевой поток, еще один участок подтопило. В... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T22:23

2023-11-24T22:23

2023-11-24T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На Кубани бушует стихия, из-за непрекращающихся ливней вышла из берегов река Кавердзе, на трассу М4 Дон сошел селевой поток, еще один участок подтопило. В результате разлива реки в районе станицы Пятигорская подтоплено уже 10 домов, сообщает оперштаб Краснодарского края.Четыре придомовых территории пострадало в городе Горячий Ключ, вода также зашла в дома.На трасе М4 Дон селевым потоком заблокировало грузовикВ Туапсинском районе на трассу Дон сошел селевой поток, заблокировав грузовой автомобиль. Это случилось на участке 1414 км. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы, было организовано движение в реверсивном режиме. Позже в Автодоре сообщили, что движение по трассе М4 Дон в направлении Новороссийска перекрыто полностью.В Горячеключевском районе зафиксировано подтопление на участке трассы М4 Дон."На участке дороги М 4 ДОН 1401 км. в Горячеключевском районе в настоящее время в результате сильных осадков наблюдается перелив водных потоков реки Кобза через мост на проезжую часть. На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции, осуществляют контроль за безопасностью участников дорожного движения", – предупреждает Telegram-канал кубанского Автодора.Сообщается, что в случае увеличения перелива будет введено ограничение движения. Сотрудники оперативного штаба просят водителей выбирать безопасную скорость и быть предельно внимательными.Ранее сообщалось о разгуле стихии в Славянске-на-Кубани, где подтоплено 74 домовладения, от воды пострадало 68 домов. Сотрудники МЧС в течение светового дня откачивали воду из дворов.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходныеУраган накроет КрымРека на контроле: как в Алуште готовятся к непогоде

https://crimea.ria.ru/20231124/tyagun-i-volny-do-shesti-metrov-pogoda-v-chernom-more-na-vykhodnykh-1133035747.html

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краснодарский край, кубань, погода, новости, трасса м4 дон, штормовое предупреждение, стихия