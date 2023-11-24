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Ураган накроет Крым

Ураган накроет Крым - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Ураган накроет Крым

Ураганный ветер до 40 м/с прогнозируется в Крыму в ближайшие трое суток, пройдут дожди со снегом. Объявлено новое штормовое предупреждение, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T16:25

2023-11-24T16:25

2023-11-24T16:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Ураганный ветер до 40 м/с прогнозируется в Крыму в ближайшие трое суток, пройдут дожди со снегом. Объявлено новое штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Крымские спасатели ранее сообщили о надвигающемся шторме с дождями и ветром до 38 м/с. Однако сейчас прогноз скорректировали.В связи с этим МЧС предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Также есть угроза в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Вероятны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, добавили в ведомстве.Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходныеРазгул стихии на Кубани – нет света и воды, закрыты сады и школыСтихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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