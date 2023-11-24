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Ураган накроет Крым
Ураган накроет Крым - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Ураган накроет Крым
Ураганный ветер до 40 м/с прогнозируется в Крыму в ближайшие трое суток, пройдут дожди со снегом. Объявлено новое штормовое предупреждение, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T16:25
2023-11-24T16:25
2023-11-24T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Ураганный ветер до 40 м/с прогнозируется в Крыму в ближайшие трое суток, пройдут дожди со снегом. Объявлено новое штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Крымские спасатели ранее сообщили о надвигающемся шторме с дождями и ветром до 38 м/с. Однако сейчас прогноз скорректировали.В связи с этим МЧС предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Также есть угроза в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Вероятны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, добавили в ведомстве.Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходныеРазгул стихии на Кубани – нет света и воды, закрыты сады и школыСтихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовое
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РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Ураганный ветер до 40 м/с прогнозируется в Крыму в ближайшие трое суток, пройдут дожди со снегом. Объявлено новое штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Крымские спасатели ранее сообщили о надвигающемся шторме с дождями и ветром до 38 м/с. Однако сейчас прогноз скорректировали.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением средиземноморского циклона 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица. В течение суток 26 и 27 ноября ожидается ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 28-33 м/с, местами 35-40 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Также есть угроза в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Вероятны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, добавили в ведомстве.
Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в МЧС.
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