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Стихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовое - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Стихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовое
Стихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовое - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Стихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовое
В Краснодарском крае объявлено двухдневное штормовое предупреждение из-за сильных дождей и снега. Об этом сообщает пресс-служба краевого подразделения МЧС. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T09:36
2023-11-22T09:56
погода
новости
кубань
краснодарский край
штормовое предупреждение
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае объявлено двухдневное штормовое предупреждение из-за сильных дождей и снега. Об этом сообщает пресс-служба краевого подразделения МЧС.Прогноз на два дня"В период 9 до 11 часов 22 ноября и до конца суток, а также в течение суток 23 ноября местами в крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега", – сказано в сообщении.По прогнозу, стихия обойдет стороной Сочи. При этом в отдельных районах на юге Кубани ожидаются ливни с грозами и сильным ветром с порывами 20 м/с. На реках и водостоках юго-западных притоков реки Кубань ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.Ситуация в АнапеТрудная ситуация складывается в Анапе, где за четыре часа в ночь на 22 ноября пролилась месячная норма осадков."Сегодня ночью на курорт обрушилась стихия. Из-за залпового дождя в сочетании с градом вода не успевает уходить, скапливается в низинных участках. По городу и сельским округам работают мониторинговые группы управления гражданской обороны и защиты населения", – сообщила пресс-служба городской мэрии.По прогнозам синоптиков, осадки в городе продолжатся до вечера. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для КрымаДожди не отступают: прогноз погоды в Крыму на средуЕсли на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода, новости, кубань, краснодарский край, штормовое предупреждение, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), стихия
Стихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовое

Штормовое предупреждение объявлено на Кубани из-за сильных осадков – МЧС

09:36 22.11.2023 (обновлено: 09:56 22.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае объявлено двухдневное штормовое предупреждение из-за сильных дождей и снега. Об этом сообщает пресс-служба краевого подразделения МЧС.

Прогноз на два дня

"В период 9 до 11 часов 22 ноября и до конца суток, а также в течение суток 23 ноября местами в крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега", – сказано в сообщении.
По прогнозу, стихия обойдет стороной Сочи. При этом в отдельных районах на юге Кубани ожидаются ливни с грозами и сильным ветром с порывами 20 м/с. На реках и водостоках юго-западных притоков реки Кубань ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Ситуация в Анапе

Трудная ситуация складывается в Анапе, где за четыре часа в ночь на 22 ноября пролилась месячная норма осадков.
"Сегодня ночью на курорт обрушилась стихия. Из-за залпового дождя в сочетании с градом вода не успевает уходить, скапливается в низинных участках. По городу и сельским округам работают мониторинговые группы управления гражданской обороны и защиты населения", – сообщила пресс-служба городской мэрии.
По прогнозам синоптиков, осадки в городе продолжатся до вечера. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном авто.
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ПогодаНовостиКубаньКраснодарский крайШтормовое предупреждениеМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Стихия
 
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