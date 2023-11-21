https://crimea.ria.ru/20231121/uragany-i-zhara-chem-tikhookeanskiy-el-nino-opasen-dlya-kryma-1132948282.html

Ураганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма

Ураганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Ураганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма

Тихоокеанское явление Эль-Ниньо способно вызвать ураганы, наводнения, аномальную жару или другие погодные катаклизмы, но Крымский полуостров в обозримом будущем РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T18:45

2023-11-21T18:45

2023-11-21T18:45

эль-ниньо

климат

погода

крымская погода

погода в крыму

в мире

мнения

игорь вахрушев

крым

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111861/08/1118610809_0:149:3033:1855_1920x0_80_0_0_ec63f1c6041a4aeb1ee535a2fcf7a6be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Тихоокеанское явление Эль-Ниньо способно вызвать ураганы, наводнения, аномальную жару или другие погодные катаклизмы, но Крымский полуостров в обозримом будущем вне опасности. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Ранее генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас предупредил о том, природный феномен Эль-Ниньо, который принес рекордную жару во многие регионы мира в 2023 году, продолжит усугублять погодные условия в 2024-м. Естественный эффект потепления в Тихом океане может вызвать повышение глобальной температуры и в начале следующего года спровоцировать наводнения и аномальную жару.Непредсказуемый Эль-Ниньо"Общая циркуляция океана и такие течения как Эль-Ниньо, Гольфстрим и так далее оказывают серьезное влияние на климат. Учитывая, что изучение океана - это очень сложная задача, точные прогнозы строить сложно, однако есть некоторые доказанные закономерности, которые влияют на атмосферу. Образование ураганных явлений, потеплений или похолоданий в отдельных районах Земного шара - зависимость в данном случае есть", - комментирует тему Вахрушев.Однако, несмотря на существование множества цифровых моделей, пока все они не дают точных ответов и часто даже противоречат друг другу в отношении того, как может измениться поведение Эль-Ниньо в следующем году.Крым в безопасности"В Крыму благоприятные условия связанны с рельефом и расположением. Резкие колебания температуры сглаживаются большим аккумулятором тепла - морем. Второе - все природные явления, связанные с выпадением осадков, конечно, могут носить опасный характер, как например подтопления в Ялте несколько лет назад. Но они не превращаются в глобальную катастрофу, поскольку в Крыму не такие высокие горы: у нас не формируются мощные паводки, селевые потоки, как, например, на Кавказе, где порой потоком сносит целые населенные пункты", - продолжает Вахрушев.Тем не менее, по словам ученого, этой зимой среднее повышение температуры составит 0,4-0,3 градуса. Виноват ли в этом один только Эль-Ниньо - вопрос тоже не однозначный, но главный признак глобального потепления - резкую смену погоды крымчане уже ощутили: аномально теплая осень резко сменилась дождями и мокрым снегом."Это все индикаторы, которые говорят ученым о смене климата. Но крымчан едва ли затронут опасные моменты, тем более в 2024 году", - считает эксперт.Эль-Ниньо, или Южная осцилляция — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.Читайте также на РИА Новости Крым:Адаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погодыПутин утвердил климатическую доктрину РоссииХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление

крым

бразилия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эль-ниньо, климат, погода, крымская погода, погода в крыму, в мире, мнения, игорь вахрушев, крым, бразилия, тихий океан