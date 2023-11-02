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Адаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погоды - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Адаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погоды
Адаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погоды - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Адаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погоды
Аномально теплая осень не лучшим образом влияет на озимые культуры, однако говорить об их гибели пока преждевременно - зимняя и весенняя погода еще могут... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T17:48
2023-11-02T17:48
крым
радио "спутник в крыму"
климат
погода
крымская погода
погода в крыму
агропромышленный комплекс (апк)
поддержка аграриев
людмила радченко
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О текущей ситуации в сельском хозяйстве Крыма, а также его перспективах в условиях глобального потепления
О текущей ситуации в сельском хозяйстве Крыма, а также его перспективах в условиях глобального потепления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Аномально теплая осень не лучшим образом влияет на озимые культуры, однако говорить об их гибели пока преждевременно - зимняя и весенняя погода еще могут абсолютно нивелировать негативный эффект. О текущей ситуации в сельском хозяйстве Крыма, а также его перспективах в условиях глобального потепления и о том, как может дальше меняться крымский климат в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали профильные специалисты.Теплая осень 2023"Для обывателя погода хороша, но для сельхозкультур - нет. В последние периоды времена года несколько сместились, а в этом году фиксировались особенно высокие октябрьские температуры. Особенно беспокоит сельхозпроизводителей ситуация с осадками, поскольку при их отсутствии и высоких температурах воздуха семена в почве могут погибнуть", - констатирует специалист заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Крым Людмила Радченко.При этом, по ее словам, опыт сохранения урожая в таких условиях у крымских аграриев уже есть: засушливая погода регистрировалась на полуострове в разные годы, потому сельхозпроизводители используют адаптированные технологии и засухоустойчивые сорта.Адаптивные технологииЕще одна опасность для озимых - контрастные температуры, которыми как раз и характеризуется глобальное потепление. Незакаленные постепенным похолоданием растения могут погибнуть при резком понижении температуры, даже если оно будет непродолжительным, говорит специалист. Как бы то ни было, ученые работают по-новому, чтобы нивелировать климатические перемены и добиваться высокой урожайности в изменяющихся условиях."Мы работаем в условиях изменения климата и пересматриваем технологии. Создаются адаптированные сорта, рассчитанные на короткую зиму. Некоторым достаточно двадцати дней низких температур, даже необязательно минусовых, чтобы обеспечить урожай. Также мы сегодня рекомендуем проводить осенний сев позже, чем это было раньше: если 40 лет назад оптимальные сроки сева озимых выпадали на 20-25 сентября, то теперь они сдвинулись почти на месяц. Надо подбирать сорта и технологии", - говорит эксперт.Изменение климатаВ свою очередь доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев констатирует: климат действительно меняется, и это влияет на природу в целом и сельскохозяйственные культуры в частности.По его словам, существующие математические модели пока не дают точных результатов, поэтому необходимо разрабатывать новые - все это будет работать на народное хозяйство, в том числе сельское. При этом, Вахрушев подчеркивает: в условиях глобального потепления Крым все же находится в выигрышном положении, поскольку полуостров окружен морем, которое является мощным аккумулятором тепла и способно сглаживать резкие изменения.Читайте также на РИА Новости Крым:В России неурожай винограда: коснется ли это КрымаЗа девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32%Сколько риса удалось спасти в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
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крым, климат, погода, крымская погода, погода в крыму, агропромышленный комплекс (апк), поддержка аграриев , людмила радченко, ниисх крыма, новости, новости крыма, игорь вахрушев
Адаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погоды

Эксперт Радченко: говорить о гибели озимых из-за теплой осени пока преждевременно

17:48 02.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрым, осень, Аю-Даг
Крым, осень, Аю-Даг - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Аномально теплая осень не лучшим образом влияет на озимые культуры, однако говорить об их гибели пока преждевременно - зимняя и весенняя погода еще могут абсолютно нивелировать негативный эффект. О текущей ситуации в сельском хозяйстве Крыма, а также его перспективах в условиях глобального потепления и о том, как может дальше меняться крымский климат в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали профильные специалисты.
О текущей ситуации в сельском хозяйстве Крыма, а также его перспективах в условиях глобального потепления
17:48

Теплая осень 2023

"Для обывателя погода хороша, но для сельхозкультур - нет. В последние периоды времена года несколько сместились, а в этом году фиксировались особенно высокие октябрьские температуры. Особенно беспокоит сельхозпроизводителей ситуация с осадками, поскольку при их отсутствии и высоких температурах воздуха семена в почве могут погибнуть", - констатирует специалист заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Крым Людмила Радченко.
При этом, по ее словам, опыт сохранения урожая в таких условиях у крымских аграриев уже есть: засушливая погода регистрировалась на полуострове в разные годы, потому сельхозпроизводители используют адаптированные технологии и засухоустойчивые сорта.

"Сейчас паниковать рано. Даже если всходы будут в ноябре - у нас, как правило, в последние годы мягкие зимы. Мы отмечаем три-пять возобновлений вегетации. Причем они бывают очень длительными. В большинстве случаев все равно к весне озимые находятся в так называемой фазе кущения. Их судьба больше зависит от условий зимы и весны. В годы, когда засушливую осень сменяла бесснежная зима и сухая весна, аграриям полуострова приходилось отмечать гибель урожая на некоторых полях, но пока еще об этом говорить рано", - убеждена Радченко.

Адаптивные технологии

Еще одна опасность для озимых - контрастные температуры, которыми как раз и характеризуется глобальное потепление. Незакаленные постепенным похолоданием растения могут погибнуть при резком понижении температуры, даже если оно будет непродолжительным, говорит специалист. Как бы то ни было, ученые работают по-новому, чтобы нивелировать климатические перемены и добиваться высокой урожайности в изменяющихся условиях.
"Мы работаем в условиях изменения климата и пересматриваем технологии. Создаются адаптированные сорта, рассчитанные на короткую зиму. Некоторым достаточно двадцати дней низких температур, даже необязательно минусовых, чтобы обеспечить урожай. Также мы сегодня рекомендуем проводить осенний сев позже, чем это было раньше: если 40 лет назад оптимальные сроки сева озимых выпадали на 20-25 сентября, то теперь они сдвинулись почти на месяц. Надо подбирать сорта и технологии", - говорит эксперт.

Изменение климата

В свою очередь доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев констатирует: климат действительно меняется, и это влияет на природу в целом и сельскохозяйственные культуры в частности.
"Действительно, наблюдаются изменения климата, но глобальное потепление - это не значит, что станет очень тепло. Глобальное потепление характеризуется резким изменением суточной температуры. Все это сказывается на природной среде, реагируют и растения. Насколько динамика будет изменяться дальше, сказать сложно, не имея достаточно длительного процесса наблюдения. Может быть мы, напротив, в итоге придем к резкому понижению температур", - не исключает ученый.
По его словам, существующие математические модели пока не дают точных результатов, поэтому необходимо разрабатывать новые - все это будет работать на народное хозяйство, в том числе сельское. При этом, Вахрушев подчеркивает: в условиях глобального потепления Крым все же находится в выигрышном положении, поскольку полуостров окружен морем, которое является мощным аккумулятором тепла и способно сглаживать резкие изменения.
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