https://crimea.ria.ru/20231026/za-devyat-let-obemy-proizvodstva-khleba-v-krymu-vyrosli-na-32-1132319735.html

За девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32%

За девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32% - РИА Новости Крым, 26.10.2023

За девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32%

За восемь лет хлебопекарные компании в Крыму увеличили объемы производства на 32%. Если в 2014 году они производили почти 50 тысяч тонн продукции, то в 2022-м... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T07:17

2023-10-26T07:17

2023-10-26T07:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. За восемь лет хлебопекарные компании в Крыму увеличили объемы производства на 32%. Если в 2014 году они производили почти 50 тысяч тонн продукции, то в 2022-м эта цифра выросла до 65,6 тысяч тонн. Такие данные озвучил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.По его словам, сотрудники Керченского филиала "Крымхлеба" смогли реконструировать заброшенное помещение и установить в нем новую производственную линию.Хлебопекарная промышленность – одна из ведущих отраслей в сельском хозяйстве Крыма, отметил Андрей Савчук. Хлебопеки регулярно получают государственную поддержку наряду с другими перерабатывающими предприятиями. Так, в 2018 году двум компаниям, производящим социальные сорта хлеба, возместили 30% затрат на приобретение оборудования.Свою продукцию крымские хлебопекарные предприятия поставляют не только во все регионы Крыма, но и в Краснодарский край, и в новые регионы Российской Федерации.В 2023 году в республике был собран рекордный урожай зерновых, сообщил председатель Совмина Юрий Гоцанюк в конце уборочной кампании. В Крыму собрали 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Господдержка аграриев Крыма: более 20 миллиардов рублей за девять летКак пекарь из Бахчисарая Шварцман медаль за шапки получилВ Минпроме оценили запас продуктов питания в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минсельхоз крыма, андрей савчук, крым, новости крыма, продовольственная безопасность крыма, хлеб, краснодарский край, новые регионы россии