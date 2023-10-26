За девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32%
В Крыму стали выпекать на 32% больше хлебобулочных изделий – Минсельхоза РК
© РИА Новости КрымКерченский филиал "Крымхлеба"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. За восемь лет хлебопекарные компании в Крыму увеличили объемы производства на 32%. Если в 2014 году они производили почти 50 тысяч тонн продукции, то в 2022-м эта цифра выросла до 65,6 тысяч тонн. Такие данные озвучил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.
"В этом направлении у нас работают больше 50 предприятий. Самое крупное же, конечно, наш АО "Крымхлеб", у которого практически во всех больших городах работают филиалы. Один из них находится в городе-герое Керчь. Несколько лет назад они участвовали во Всероссийском проекте "Лидеры производительности". Сотрудники филиала прошли обучение, после чего предложили реализовать проект по заморозке продукции", – рассказал министр.
По его словам, сотрудники Керченского филиала "Крымхлеба" смогли реконструировать заброшенное помещение и установить в нем новую производственную линию.
Хлебопекарная промышленность – одна из ведущих отраслей в сельском хозяйстве Крыма, отметил Андрей Савчук. Хлебопеки регулярно получают государственную поддержку наряду с другими перерабатывающими предприятиями. Так, в 2018 году двум компаниям, производящим социальные сорта хлеба, возместили 30% затрат на приобретение оборудования.
"Из бюджета было выделено больше 66 миллионов рублей, чтобы 18 предприятий смогли возместить часть прямых понесенных затрат за приобретенное оборудование. Такую субсидию получили и два производителя хлебопекарной промышленности", – добавил министр.
Свою продукцию крымские хлебопекарные предприятия поставляют не только во все регионы Крыма, но и в Краснодарский край, и в новые регионы Российской Федерации.
В 2023 году в республике был собран рекордный урожай зерновых, сообщил председатель Совмина Юрий Гоцанюк в конце уборочной кампании. В Крыму собрали 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона.
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