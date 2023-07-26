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В Минпроме оценили запас продуктов питания в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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В Минпроме оценили запас продуктов питания в Крыму
В Минпроме оценили запас продуктов питания в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2023
В Минпроме оценили запас продуктов питания в Крыму
Скоропортящимися продуктами Крым обеспечен на неделю, а продуктов питания долгосрочного хранения в регионе хватит почти на два месяца. Об этом сообщила врио... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T18:39
2023-07-26T18:39
елена элекчян
крым
экономика
общество
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Скоропортящимися продуктами Крым обеспечен на неделю, а продуктов питания долгосрочного хранения в регионе хватит почти на два месяца. Об этом сообщила врио министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян.Комментируя это событие, врио министра промышленной политики региона обозначила, что новый складской объект, откуда товар развозится по всему полуострову, является важным звеном в цепочке поставок продуктов питания в регион."Создание на территории Республики Крым такого многофункционального мультитемпературного центра даст возможность в сложные периоды, которые связаны с логистикой, обеспечить наших граждан достаточным количеством продуктов, создать основу для продуктовой безопасности", - заявила она.Также представитель профильного министерства заверила, что жители и гости Крыма полностью обеспечены продуктами питания, поставки являются ежедневными.Ранее заместитель министра промышленной политики РК Ирина Мезавцова заявила, что цена на социально значимые продукты в Крыму в среднем ниже на 13%, чем в Краснодарском крае.При этом, по мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елены Вершицкой, 13-процентная разница в стоимости товаров первой необходимости в Крыму и Краснодарском крае говорит о высокой эффективности работы республиканских властей по урегулированию цен в регионе и об удачном географическом расположении региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму подешевеет бензин"Санкции нам помощник": как развивается сельское хозяйство в КрымуЧто с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию
https://crimea.ria.ru/20230726/produktovaya-bezopasnost-v-krymu-otkryli-ogromnyy-sklad-kholodilnik-1130300342.html
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елена элекчян, крым, экономика, общество, логистика
В Минпроме оценили запас продуктов питания в Крыму

Элекчян: запасов хлеба и скоропортящихся продуктов в Крыму на три-семь дней

18:39 26.07.2023
 
© РИА Новости КрымСклад
Склад - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Скоропортящимися продуктами Крым обеспечен на неделю, а продуктов питания долгосрочного хранения в регионе хватит почти на два месяца. Об этом сообщила врио министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян.

"Мы ежедневно мониторим ситуацию с продуктами питания в Крыму по двадцати одной позиции, что касается хлеба и быстро портящихся продуктов, то их на три-семь дней, а продуктов питания долгосрочного хранения в регионе на 40-50 дней", - сказала Элекчян журналистам во время пресс-подхода на открытии мультитемпературного склада в Симферополе.

Комментируя это событие, врио министра промышленной политики региона обозначила, что новый складской объект, откуда товар развозится по всему полуострову, является важным звеном в цепочке поставок продуктов питания в регион.
"Создание на территории Республики Крым такого многофункционального мультитемпературного центра даст возможность в сложные периоды, которые связаны с логистикой, обеспечить наших граждан достаточным количеством продуктов, создать основу для продуктовой безопасности", - заявила она.
Также представитель профильного министерства заверила, что жители и гости Крыма полностью обеспечены продуктами питания, поставки являются ежедневными.
"Основной задачей министерства промышленной политики Республики Крым в направлении развития торговли является обеспечение граждан достаточным количеством питания по корректным ценам", - напомнила она.
Ранее заместитель министра промышленной политики РК Ирина Мезавцова заявила, что цена на социально значимые продукты в Крыму в среднем ниже на 13%, чем в Краснодарском крае.
При этом, по мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елены Вершицкой, 13-процентная разница в стоимости товаров первой необходимости в Крыму и Краснодарском крае говорит о высокой эффективности работы республиканских властей по урегулированию цен в регионе и об удачном географическом расположении региона.
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