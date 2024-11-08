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В ДНР учредили медаль "За освобождение Угледара" - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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В ДНР учредили медаль "За освобождение Угледара"
В ДНР учредили медаль "За освобождение Угледара" - РИА Новости Крым, 08.11.2024
В ДНР учредили медаль "За освобождение Угледара"
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин учредил государственную награду – медаль "За освобождение Угледара". Об этом он сообщил в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T20:36
2024-11-08T20:36
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
денис пушилин
награды
угледар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин учредил государственную награду – медаль "За освобождение Угледара". Об этом он сообщил в Telegram-канале.Он отметил, что медаль повторяет форму Очаковского креста, который был учрежден Екатериной II в честь взятия русской армией под командованием князя Потемкина турецкой крепости Очаков в декабре 1788 года. Награда висит на черно-серой ленте, которая символизирует уголь и сталь.О полном освобождении Угледара российской армией Минобороны РФ сообщило 3 октября. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более тысячи военнослужащих награждены государственными наградами.Комментируя очередную победу ВС РФ на данном направлении, военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов сказал, что с освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, и теперь фронт начнет "очень активно откатываться".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин ответил на вопрос о будущем УгледараГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаАрмия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направлении
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, денис пушилин, награды, угледар, новости
В ДНР учредили медаль "За освобождение Угледара"

Пушилин учредил государственную награду за освобождение Угледара

20:36 08.11.2024
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаВ ДНР учредили государственную награду – медаль "За освобождение Угледара"
В ДНР учредили государственную награду – медаль За освобождение Угледара
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин учредил государственную награду – медаль "За освобождение Угледара". Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Он отметил, что медаль повторяет форму Очаковского креста, который был учрежден Екатериной II в честь взятия русской армией под командованием князя Потемкина турецкой крепости Очаков в декабре 1788 года. Награда висит на черно-серой ленте, которая символизирует уголь и сталь.
"Угледарский крест, во-первых, служит напоминанием о высокой цене освобождения города, о кровопролитных боях за Угледар. Во-вторых, подчеркивает стойкость Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. И конечно, форма награды символизирует связь поколений", - написал глава ДНР.
О полном освобождении Угледара российской армией Минобороны РФ сообщило 3 октября. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более тысячи военнослужащих награждены государственными наградами.
Комментируя очередную победу ВС РФ на данном направлении, военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов сказал, что с освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, и теперь фронт начнет "очень активно откатываться".
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Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииДенис ПушилинНаградыУгледарНовости
 
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