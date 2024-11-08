https://crimea.ria.ru/20241108/v-dnr-uchredili-medal-za-osvobozhdenie-ugledara-1141720198.html

В ДНР учредили медаль "За освобождение Угледара"

В ДНР учредили медаль "За освобождение Угледара" - РИА Новости Крым, 08.11.2024

В ДНР учредили медаль "За освобождение Угледара"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин учредил государственную награду – медаль "За освобождение Угледара". Об этом он сообщил в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T20:36

2024-11-08T20:36

2024-11-08T20:36

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

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денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин учредил государственную награду – медаль "За освобождение Угледара". Об этом он сообщил в Telegram-канале.Он отметил, что медаль повторяет форму Очаковского креста, который был учрежден Екатериной II в честь взятия русской армией под командованием князя Потемкина турецкой крепости Очаков в декабре 1788 года. Награда висит на черно-серой ленте, которая символизирует уголь и сталь.О полном освобождении Угледара российской армией Минобороны РФ сообщило 3 октября. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более тысячи военнослужащих награждены государственными наградами.Комментируя очередную победу ВС РФ на данном направлении, военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов сказал, что с освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, и теперь фронт начнет "очень активно откатываться".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин ответил на вопрос о будущем УгледараГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаАрмия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направлении

https://crimea.ria.ru/20241005/vsu-prevratili-ego-v-krepost--rossiyskie-boytsy-ob-osvobozhdenii-ugledara-1140859719.html

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