https://crimea.ria.ru/20241002/neslabaya-dyra-v-oborone-ekspert-otsenil-znachenie-osvobozhdeniya-ugledara-1140804463.html

"Неслабая дыра в обороне": эксперт оценил значение освобождения Угледара

"Неслабая дыра в обороне": эксперт оценил значение освобождения Угледара - РИА Новости Крым, 02.10.2024

"Неслабая дыра в обороне": эксперт оценил значение освобождения Угледара

С предстоящим освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T16:27

2024-10-02T16:27

2024-10-02T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. С предстоящим освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считаные дни", противник в городе "находится в очень серьезном окружении". Украинская сторона подтвердила, что высшее командование ВСУ разрешило своим уцелевшим подразделениям покинуть город.Импровизированная городская крепостьПо словам Анпилогова, Угледар для ВСУ был импровизированной городской крепостью, которая сдерживала наступление российских сил на протяжении 31 месяца. Взять его было сложно, поскольку город окружает равнинная местность с минимальным количеством естественных укрытий, а сам Угледар находится на возвышенности и представляет кварталы с очень плотной высотной застройкой. С этих высот окружающая местность просматривалась на расстоянии нескольких десятков километров.Российские войска избрали тактику окружения и взятия города в "клещи". В результате были перерезаны коммуникации, ведущие на запад и север, а единственная оставшаяся дорога на северо-запад через Богоявленку, по которой остатки украинской армии сейчас пытаются отходить, уже около недели находится под огневым контролем российских войск, отметил эксперт.Кроме того, по словам Анпилогова, решение украинского командования перебросить резервы на курское и частично на покровское направление вызвало критическое ослабление гарнизона в Угледаре. Фактически на его обороне осталась одна 72-я механизированная бригада, которая к началу сентября понесла достаточно тяжелые потери.Он отметил, что на данный момент российские военные держат под контролем все дороги из Угледара и в течение ближайших дней, максимум недели проведут полную зачистку города от остатков украинских подразделений.Фронт будет стремительно откатыватьсяПо мнению военного эксперта, освобождение города имеет важнейшее оперативно-тактическое и стратегическое значение для операции по полному освобождению Донбасса.Для обеспечения обороны такого участка, по словам специалиста, нужно от двух до четырех бригад свежих сил, то есть от 12 до 16 тысяч человек. Есть ли сейчас у киевского режима в наличии такие силы, вопрос открытый. Но даже если эти силы Киев изыщет, скорее всего, это будут пехотные бригады с минимальным количеством танков и другой тяжелой бронетехники, которые не смогут вести маневренную войну, полагает аналитик.По мнению эксперта, с освобождением Угледара фронт начнет "очень активно откатываться", что также окажет деморализующее воздействие на украинскую армию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктовАрмия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНРКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля

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