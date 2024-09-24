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Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля
Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля
Специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T12:29
2024-09-24T12:29
россия
новости сво
дмитрий песков
министерство обороны рф
украина
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что цели спецоперации "будут достигнуты тем или иным путем".Президент России Владимир Путин ранее озвучивал предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинГерой России ответил на вопрос о завершении СВОКогда закончится СВО на Украине – мнение
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россия, новости сво, дмитрий песков, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля

В Кремле рассказали, когда закончится СВО на Украине

12:29 24.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любая война, так или иначе, завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков подчеркнул, что цели спецоперации "будут достигнуты тем или иным путем".
Президент России Владимир Путин ранее озвучивал предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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