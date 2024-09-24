https://crimea.ria.ru/20240924/kogda-zakonchitsya-svo-na-ukraine---otvet-kremlya-1140571467.html

Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля

Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля

Специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T12:29

2024-09-24T12:29

2024-09-24T12:29

россия

новости сво

дмитрий песков

министерство обороны рф

украина

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что цели спецоперации "будут достигнуты тем или иным путем".Президент России Владимир Путин ранее озвучивал предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинГерой России ответил на вопрос о завершении СВОКогда закончится СВО на Украине – мнение

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, дмитрий песков, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)