https://crimea.ria.ru/20250414/operativnaya-obstanovka-v-kurskoy-oblasti---unichtozheny-235-boevikov-vsu-1145656806.html

Оперативная обстановка в Курской области - уничтожены 235 боевиков ВСУ

Оперативная обстановка в Курской области - уничтожены 235 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Оперативная обстановка в Курской области - уничтожены 235 боевиков ВСУ

На Курском направлении формирования ВСУ за сутки потеряли 235 боевиков. Такую информацию опубликовали в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T14:10

2025-04-14T14:10

2025-04-14T14:11

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. На Курском направлении формирования ВСУ за сутки потеряли 235 боевиков. Такую информацию опубликовали в Министерстве обороны РФ.В Минобороны России уточнили, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.Кроме того, поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Всего на Курской земле Украина лишилась более 74 тысяч военнослужащих, 406 танков, 303 бронетранспортеров и другой полевой техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу