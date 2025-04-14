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Оперативная обстановка в Курской области - уничтожены 235 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Оперативная обстановка в Курской области - уничтожены 235 боевиков ВСУ
Оперативная обстановка в Курской области - уничтожены 235 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Оперативная обстановка в Курской области - уничтожены 235 боевиков ВСУ
На Курском направлении формирования ВСУ за сутки потеряли 235 боевиков. Такую информацию опубликовали в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T14:10
2025-04-14T14:11
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. На Курском направлении формирования ВСУ за сутки потеряли 235 боевиков. Такую информацию опубликовали в Министерстве обороны РФ.В Минобороны России уточнили, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.Кроме того, поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Всего на Курской земле Украина лишилась более 74 тысяч военнослужащих, 406 танков, 303 бронетранспортеров и другой полевой техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу
Оперативная обстановка в Курской области - уничтожены 235 боевиков ВСУ

За сутки на Курском направлении ВСУ потеряли 235 боевиков и больше десятка единиц техники

14:10 14.04.2025 (обновлено: 14:11 14.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер группировки войск "Север" ВС РФ
Снайпер группировки войск Север ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. На Курском направлении формирования ВСУ за сутки потеряли 235 боевиков. Такую информацию опубликовали в Министерстве обороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 Град", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны России уточнили, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.
Кроме того, поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
Всего на Курской земле Украина лишилась более 74 тысяч военнослужащих, 406 танков, 303 бронетранспортеров и другой полевой техники.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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