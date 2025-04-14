https://crimea.ria.ru/20250414/krym-v-tope-rossiyane-vybirayut-poluostrov-dlya-otdykha-v-mayskie-prazdniki--1145652685.html

Крым в топе: россияне выбирают полуостров для отдыха в майские праздники

Крым в топе: россияне выбирают полуостров для отдыха в майские праздники - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Крым в топе: россияне выбирают полуостров для отдыха в майские праздники

Россияне планируют совершить больше 3 миллионов туристических поездок по стране в первой половине мая, при этом в топ самых популярных направлений попал Крым... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T11:00

2025-04-14T11:00

2025-04-14T11:07

крым

новости крыма

максим решетников

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм в крыму

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туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Россияне планируют совершить больше 3 миллионов туристических поездок по стране в первой половине мая, при этом в топ самых популярных направлений попал Крым. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Крым оказался в числе самых востребованных направлений наравне с Краснодарским краем, Кавминводами, Петербургом, Москвой, Подмосковьем и Калининградской областью. Популярностью также пользуются Северный Кавказ, Татарстан (Казань) и речные круизы.Спрос растет умеренно. В АТОР это объясняют подорожанием отелей на 5–17% по сравнению с 2024-м годом, ростом зарубежных поездок из-за укрепления рубля и новостями о ЧП в Анапе, которые влияют на продажи. Также на спрос повлияло подорожание авиабилетов внутри страны.Туроператоры отмечают и рост спроса на отдых с мая по сентябрь В целом по стране за этот период ожидают порядка 48 миллиона турпоездок. В Минэкономразвития отмечают, что помимо полуострова россияне также выбирают отдых в Бурятии, Алтайском крае, Нижегородской области, Дагестане и Башкирии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более полумиллиона туристов посетили Крым с начала годаАксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионыПродажи летних туров в Крым выросли почти на 50% - Минэкономразвития

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, максим решетников, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм в крыму, внутренний туризм, туризм