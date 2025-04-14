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Крым в топе: россияне выбирают полуостров для отдыха в майские праздники
Крым в топе: россияне выбирают полуостров для отдыха в майские праздники - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Крым в топе: россияне выбирают полуостров для отдыха в майские праздники
Россияне планируют совершить больше 3 миллионов туристических поездок по стране в первой половине мая, при этом в топ самых популярных направлений попал Крым... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Россияне планируют совершить больше 3 миллионов туристических поездок по стране в первой половине мая, при этом в топ самых популярных направлений попал Крым. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Крым оказался в числе самых востребованных направлений наравне с Краснодарским краем, Кавминводами, Петербургом, Москвой, Подмосковьем и Калининградской областью. Популярностью также пользуются Северный Кавказ, Татарстан (Казань) и речные круизы.Спрос растет умеренно. В АТОР это объясняют подорожанием отелей на 5–17% по сравнению с 2024-м годом, ростом зарубежных поездок из-за укрепления рубля и новостями о ЧП в Анапе, которые влияют на продажи. Также на спрос повлияло подорожание авиабилетов внутри страны.Туроператоры отмечают и рост спроса на отдых с мая по сентябрь В целом по стране за этот период ожидают порядка 48 миллиона турпоездок. В Минэкономразвития отмечают, что помимо полуострова россияне также выбирают отдых в Бурятии, Алтайском крае, Нижегородской области, Дагестане и Башкирии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более полумиллиона туристов посетили Крым с начала годаАксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионыПродажи летних туров в Крым выросли почти на 50% - Минэкономразвития
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, максим решетников, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм в крыму, внутренний туризм, туризм
Крым в топе: россияне выбирают полуостров для отдыха в майские праздники
Крым вошел в топ популярных направлений на майские праздники – АТОР
11:00 14.04.2025 (обновлено: 11:07 14.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Россияне планируют совершить больше 3 миллионов туристических поездок по стране в первой половине мая, при этом в топ самых популярных направлений попал Крым. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Общее количество туристов в России на предстоящие майские праздники примерно на 10% больше, чем в 2024 году", – приводят данные в АТОР.
Крым оказался в числе самых востребованных направлений наравне с Краснодарским краем, Кавминводами, Петербургом, Москвой, Подмосковьем и Калининградской областью. Популярностью также пользуются Северный Кавказ, Татарстан (Казань) и речные круизы.
"К концу первой декады апреля реализовано около 85% всего российского ассортимента на майские праздники, причем места в экскурсионных турах уже почти закончились. Оставшиеся предложения будут реализованы за неделю", – рассказывают в ассоциации.
Спрос растет умеренно. В АТОР это объясняют подорожанием отелей на 5–17% по сравнению с 2024-м годом, ростом зарубежных поездок из-за укрепления рубля и новостями о ЧП в Анапе, которые влияют на продажи. Также на спрос повлияло подорожание авиабилетов внутри страны.
"Часть жителей крупных мегаполисов выбрала для майского отдыха поездки на личном авто в соседние регионы, отели или санатории в радиусе 300-500 километров", – сообщают в организации.
Туроператоры отмечают и рост спроса на отдых с мая по сентябрь В целом по стране за этот период ожидают порядка 48 миллиона турпоездок.
"Это на 3 миллиона 600 тысяч больше, чем в прошлом году", – сообщил ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников и уточнил, что летом Крым снова оказался в лидерах по бронированию.
В Минэкономразвития отмечают, что помимо полуострова россияне также выбирают отдых в Бурятии, Алтайском крае, Нижегородской области, Дагестане и Башкирии.
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