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Продажи летних туров в Крым и Севастополь выросли на 117 процентов - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Продажи летних туров в Крым и Севастополь выросли на 117 процентов
Продажи летних туров в Крым и Севастополь выросли на 117 процентов - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Продажи летних туров в Крым и Севастополь выросли на 117 процентов
Продажи летних туров в Крым по сравнению с прошлым годом выросли на 47%, в Севастополь – на 70%. Об этом сообщил замминистра экономического развития России... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T18:52
2025-04-09T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Продажи летних туров в Крым по сравнению с прошлым годом выросли на 47%, в Севастополь – на 70%. Об этом сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков. В период с начала января до конца марта Крым посетили 570 тысяч туристов. Ранее председатель комитета крымского парламента по курортам и туризму Роман Тихончук сообщил, что опасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий ранее сообщил, что в летний сезон в республике работает более 1100 объектов размещения, в том числе парки, музеи, объекты показа различной направленности. По его словам, все они ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа и по укреплению берега.По данным главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту к лету установят дополнительные санитарные зоныМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы регионаМорские трамвайчики будут ходить в городах-курортах Крыма
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Продажи летних туров в Крым и Севастополь выросли на 117 процентов

Продажи туров в Крым и Севастополь на лето выросли на 117% – Минэкономразвития России

18:52 09.04.2025
 
© РИА Новости КрымСудак
Судак - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Продажи летних туров в Крым по сравнению с прошлым годом выросли на 47%, в Севастополь – на 70%. Об этом сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
"Сегодня видим, что по Крыму и Севастополю, по бронированию, если смотреть год к году, мы идем существенно выше, чем показатели прошлого года. Люди не боятся бронировать. Это отрадно для обоих регионов. Там цифра действительно существенная: по Крыму на сегодня плюс 47%, по Севастополю – на 70% выше бронирования", – цитирует Вахрукова РИА Новости.
В период с начала января до конца марта Крым посетили 570 тысяч туристов.
Ранее председатель комитета крымского парламента по курортам и туризму Роман Тихончук сообщил, что опасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет.
Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий ранее сообщил, что в летний сезон в республике работает более 1100 объектов размещения, в том числе парки, музеи, объекты показа различной направленности. По его словам, все они ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа и по укреплению берега.
По данным главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.
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