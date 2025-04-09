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Продажи летних туров в Крым и Севастополь выросли на 117 процентов

Продажи летних туров в Крым и Севастополь выросли на 117 процентов - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Продажи летних туров в Крым и Севастополь выросли на 117 процентов

Продажи летних туров в Крым по сравнению с прошлым годом выросли на 47%, в Севастополь – на 70%. Об этом сообщил замминистра экономического развития России... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T18:52

2025-04-09T18:52

2025-04-09T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Продажи летних туров в Крым по сравнению с прошлым годом выросли на 47%, в Севастополь – на 70%. Об этом сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков. В период с начала января до конца марта Крым посетили 570 тысяч туристов. Ранее председатель комитета крымского парламента по курортам и туризму Роман Тихончук сообщил, что опасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий ранее сообщил, что в летний сезон в республике работает более 1100 объектов размещения, в том числе парки, музеи, объекты показа различной направленности. По его словам, все они ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа и по укреплению берега.По данным главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту к лету установят дополнительные санитарные зоныМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы регионаМорские трамвайчики будут ходить в городах-курортах Крыма

https://crimea.ria.ru/20250324/tseny-na-oteli-i-sanatorii-kryma---vlasti-dali-prognoz-na-leto-1145179642.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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