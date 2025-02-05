Спрос на летние туры в Крым вырос вдвое – АТОР
Продажи туров в Крым на лето выросли вдвое по сравнению с прошлым годом – АТОР
© Минтуризма РКМоре в Крыму
© Минтуризма РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Сейчас мы видим увеличение количества запросов на Калининград, Сочи, Геленджик, Крым. Причем туроператоры говорят, что чуть ли не в два раза увеличилось количество запросов именно на Крым", - приводят РИА Новости слова главы организации.
По словам Ломидзе, также наблюдается высокий спрос на отдых в Анапе, наибольшей популярностью пользуются туры на июль и август.
Председатель комитета крымского парламента по курортам и туризму Роман Тихончук ранее сообщил, что опасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет. По его словам, бронь на майские праздники уже достигла 27%, а на лето – 33%.
Российский сервис бронирований Твил.Ру проинформировал, что Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория вошли в рейтинг популярных направлений для раннего бронирования на лето.
Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий ранее сообщил, что в летний сезон в республике работает более 1100 объектов размещения, в том числе парки, музеи, объекты показа различной направленности. По его словам, все они ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа и по укреплению берега.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: