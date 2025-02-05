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Спрос на летние туры в Крым вырос вдвое – АТОР

Спрос на летние туры в Крым вырос вдвое – АТОР - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Спрос на летние туры в Крым вырос вдвое – АТОР

Спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года, сообщила глава Ассоциации туроператоров России... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T08:19

2025-02-05T08:19

2025-02-05T08:19

туризм в крыму

крым

новости крыма

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.По словам Ломидзе, также наблюдается высокий спрос на отдых в Анапе, наибольшей популярностью пользуются туры на июль и август.Председатель комитета крымского парламента по курортам и туризму Роман Тихончук ранее сообщил, что опасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет. По его словам, бронь на майские праздники уже достигла 27%, а на лето – 33%.Российский сервис бронирований Твил.Ру проинформировал, что Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория вошли в рейтинг популярных направлений для раннего бронирования на лето.Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий ранее сообщил, что в летний сезон в республике работает более 1100 объектов размещения, в том числе парки, музеи, объекты показа различной направленности. По его словам, все они ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа и по укреплению берега.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вдвое выросло число броней в отелях и здравницах на летоТуристы-одиночки выбирают Ялту"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности региона

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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