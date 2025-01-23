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Как идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и лето - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Как идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и лето
Как идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и лето - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Как идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и лето
В Крыму бронирование майских праздников и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года, отмен бронирования не наблюдается. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T09:49
2025-01-23T09:49
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минкурортов крыма
сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму бронирование майских праздников и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года, отмен бронирования не наблюдается. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Ганзий отметил, что активное бронирование летнего отдыха в Крыму начнется не раньше марта, что зависит, в частности, от формирования летнего расписания и старта продаж билетов на поезда, которые поступают в продажу за 90 дней. Акции раннего бронирования крымские отели запустили еще осенью прошлого года, что дает возможность забронировать отдых в среднем со скидкой 30%, чем туристы сейчас активно пользуются.По словам министра, в летний сезон в Крыму работает более 1100 объектов размещения, парки, музеи, объекты показа различной направленности – все ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа и по укреплению берега.Также в ближайшее время будет принят республиканский план подготовки к курортному сезону, в котором задействованы все ведомства, службы, муниципалитеты, выработана единая стратегия проведения сезона.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в период новогодних каникул республику посетили около 220 тысяч туристов, что на 21% больше, чем годом ранее.В Крыму в праздники работали триста средств размещения, их загрузка превысила 60%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаРазвожаев оценил риски для курортного сезона в СевастополеСтало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм
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крым, минкурортов крыма, сергей ганзий, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, общество, новости крыма
Как идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и лето

В Крыму не наблюдается отмен бронирования летнего отдыха – власти

09:49 23.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф карантин набережная
Гурзуф карантин набережная - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму бронирование майских праздников и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года, отмен бронирования не наблюдается. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Бронирование майских праздников 2025 года и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года и на данный период составляет на майские выходные 27%, на лето в среднем 33%. Отмен бронирования нет или они находятся в пределах нормы", - приводит слова главы ведомства пресс-служба минкурортов.
Ганзий отметил, что активное бронирование летнего отдыха в Крыму начнется не раньше марта, что зависит, в частности, от формирования летнего расписания и старта продаж билетов на поезда, которые поступают в продажу за 90 дней.
Акции раннего бронирования крымские отели запустили еще осенью прошлого года, что дает возможность забронировать отдых в среднем со скидкой 30%, чем туристы сейчас активно пользуются.
По словам министра, в летний сезон в Крыму работает более 1100 объектов размещения, парки, музеи, объекты показа различной направленности – все ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа и по укреплению берега.
Также в ближайшее время будет принят республиканский план подготовки к курортному сезону, в котором задействованы все ведомства, службы, муниципалитеты, выработана единая стратегия проведения сезона.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в период новогодних каникул республику посетили около 220 тысяч туристов, что на 21% больше, чем годом ранее.
В Крыму в праздники работали триста средств размещения, их загрузка превысила 60%.
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