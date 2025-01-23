https://crimea.ria.ru/20250123/kak-idet-bronirovanie-otdykha-v-krymu-na-mayskie-prazdniki-i-leto-1143584761.html

Как идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и лето

Как идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и лето - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Как идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и лето

В Крыму бронирование майских праздников и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года, отмен бронирования не наблюдается. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T09:49

2025-01-23T09:49

2025-01-23T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму бронирование майских праздников и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года, отмен бронирования не наблюдается. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Ганзий отметил, что активное бронирование летнего отдыха в Крыму начнется не раньше марта, что зависит, в частности, от формирования летнего расписания и старта продаж билетов на поезда, которые поступают в продажу за 90 дней. Акции раннего бронирования крымские отели запустили еще осенью прошлого года, что дает возможность забронировать отдых в среднем со скидкой 30%, чем туристы сейчас активно пользуются.По словам министра, в летний сезон в Крыму работает более 1100 объектов размещения, парки, музеи, объекты показа различной направленности – все ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа и по укреплению берега.Также в ближайшее время будет принят республиканский план подготовки к курортному сезону, в котором задействованы все ведомства, службы, муниципалитеты, выработана единая стратегия проведения сезона.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в период новогодних каникул республику посетили около 220 тысяч туристов, что на 21% больше, чем годом ранее.В Крыму в праздники работали триста средств размещения, их загрузка превысила 60%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаРазвожаев оценил риски для курортного сезона в СевастополеСтало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минкурортов крыма, сергей ганзий, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, общество, новости крыма