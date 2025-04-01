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Более полумиллиона туристов посетили Крым с начала года - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Более полумиллиона туристов посетили Крым с начала года
Более полумиллиона туристов посетили Крым с начала года - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Более полумиллиона туристов посетили Крым с начала года
570 тысяч туристов посетили Крым в период с начала января до конца марта. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T19:05
2025-04-01T19:23
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. 570 тысяч туристов посетили Крым в период с начала января до конца марта. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.По его данным, 57 % гостей прибыли в регион по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 36% – по железной дороге, еще семь процентов – с севера, через исторические территории. Средний уровень загрузки крымских отелей и здравниц в марте составил 42% и это на 5 процетов выше прошлогоднего показателя."По оценкам туроператоров, Крым сохраняет лидирующие позиции в рейтинге самых востребованных летних направлений для россиян. Глубина бронирования достигает октября", - констатировал глава республики.Он также отметил, что туристический потенциал региона представлен в российских регионах и на различных мероприятиях, в том числе на Международной выставке-форуме "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде, Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве, а также на выставке "Отдых-2025" в Минске. Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с рядом регионов и вузов. 3 и 4 апреля Дни Крыма пройдут в Екатеринбурге, а позже – в Новосибирске.Крым за первые десять лет в составе России посетили более 20 миллионов туристов. Такую цифру обозначил ранее президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Протесты в Турции – ждать ли роста турпотока в КрымРоссияне выбирают Ялту – отельеры назвали цену на отдых в апрелеРоссияне выбирают для весенних путешествий два крымских города
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, статистика, новости крыма
Более полумиллиона туристов посетили Крым с начала года

570 тысяч туристов посетили Крым с начала года - Аксенов

19:05 01.04.2025 (обновлено: 19:23 01.04.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта. Массандровский дворец
Ялта. Массандровский дворец
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. 570 тысяч туристов посетили Крым в период с начала января до конца марта. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"570 тысяч. Столько туристов посетило Крым в январе – марте текущего года. Это на 10% больше, чем в прошлом году", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его данным, 57 % гостей прибыли в регион по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 36% – по железной дороге, еще семь процентов – с севера, через исторические территории. Средний уровень загрузки крымских отелей и здравниц в марте составил 42% и это на 5 процетов выше прошлогоднего показателя.
"По оценкам туроператоров, Крым сохраняет лидирующие позиции в рейтинге самых востребованных летних направлений для россиян. Глубина бронирования достигает октября", - констатировал глава республики.
Он также отметил, что туристический потенциал региона представлен в российских регионах и на различных мероприятиях, в том числе на Международной выставке-форуме "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде, Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве, а также на выставке "Отдых-2025" в Минске. Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с рядом регионов и вузов. 3 и 4 апреля Дни Крыма пройдут в Екатеринбурге, а позже – в Новосибирске.
Крым за первые десять лет в составе России посетили более 20 миллионов туристов. Такую цифру обозначил ранее президент России Владимир Путин.
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