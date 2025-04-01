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Более полумиллиона туристов посетили Крым с начала года

Более полумиллиона туристов посетили Крым с начала года - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Более полумиллиона туристов посетили Крым с начала года

570 тысяч туристов посетили Крым в период с начала января до конца марта. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T19:05

2025-04-01T19:05

2025-04-01T19:23

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. 570 тысяч туристов посетили Крым в период с начала января до конца марта. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.По его данным, 57 % гостей прибыли в регион по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 36% – по железной дороге, еще семь процентов – с севера, через исторические территории. Средний уровень загрузки крымских отелей и здравниц в марте составил 42% и это на 5 процетов выше прошлогоднего показателя."По оценкам туроператоров, Крым сохраняет лидирующие позиции в рейтинге самых востребованных летних направлений для россиян. Глубина бронирования достигает октября", - констатировал глава республики.Он также отметил, что туристический потенциал региона представлен в российских регионах и на различных мероприятиях, в том числе на Международной выставке-форуме "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде, Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве, а также на выставке "Отдых-2025" в Минске. Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с рядом регионов и вузов. 3 и 4 апреля Дни Крыма пройдут в Екатеринбурге, а позже – в Новосибирске.Крым за первые десять лет в составе России посетили более 20 миллионов туристов. Такую цифру обозначил ранее президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Протесты в Турции – ждать ли роста турпотока в КрымРоссияне выбирают Ялту – отельеры назвали цену на отдых в апрелеРоссияне выбирают для весенних путешествий два крымских города

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, статистика, новости крыма