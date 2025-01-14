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Крым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – Путин
Крым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – Путин - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Крым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – Путин
Крым за десять лет в составе России посетили более 20 миллионов туристов. Такую цифру обозначил президент России Владимир Путин во вторник в рамках совещания по РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T19:17
2025-01-14T19:17
2025-01-14T19:19
владимир путин (политик)
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крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Крым за десять лет в составе России посетили более 20 миллионов туристов. Такую цифру обозначил президент России Владимир Путин во вторник в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.Отдельно президент отметил важность сохранения памятников истории и культуры в курортном регионе. Он выделил объекты Новый Херсонес и Соборную мечеть в Симферополе, новые музейные учреждения, строительство которых завершено на полуострове и подчеркнул неободимость развития туристической инфраструктуры.Более шести миллионов туристов посетили Крым в 2024 году, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Это на 16% больше, чем в 2023-м.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов Крым может принять в 2025 годуВ Крыму создадут Центр компетенций индустрии гостеприимстваПортрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму
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Крым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – Путин
В Крыму необходимо продолжить развитие туристической инфраструктуры – Путин
19:17 14.01.2025 (обновлено: 19:19 14.01.2025)