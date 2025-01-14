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Крым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – Путин

Крым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – Путин - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Крым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – Путин

Крым за десять лет в составе России посетили более 20 миллионов туристов. Такую цифру обозначил президент России Владимир Путин во вторник в рамках совещания по РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T19:17

2025-01-14T19:17

2025-01-14T19:19

владимир путин (политик)

туризм в крыму

крым

крым курортный

отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Крым за десять лет в составе России посетили более 20 миллионов туристов. Такую цифру обозначил президент России Владимир Путин во вторник в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.Отдельно президент отметил важность сохранения памятников истории и культуры в курортном регионе. Он выделил объекты Новый Херсонес и Соборную мечеть в Симферополе, новые музейные учреждения, строительство которых завершено на полуострове и подчеркнул неободимость развития туристической инфраструктуры.Более шести миллионов туристов посетили Крым в 2024 году, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Это на 16% больше, чем в 2023-м.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов Крым может принять в 2025 годуВ Крыму создадут Центр компетенций индустрии гостеприимстваПортрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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