https://crimea.ria.ru/20250110/skolko-turistov-krym-mozhet-prinyat-v-2025-godu-1143197433.html

Сколько туристов Крым может принять в 2025 году

Сколько туристов Крым может принять в 2025 году - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Сколько туристов Крым может принять в 2025 году

Отмечается устойчивый рост туристического потока в Крым. Сколько гостей полуостров может принять в 2025 году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T08:05

2025-01-10T08:05

2025-01-10T08:05

радио "спутник в крыму"

игорь вахрушев

крым

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

новости крыма

кфу (крымский федеральный университет)

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Турпоток в Крым в 2025 году может превысить 6 миллионов туристов Турпоток в Крым в 2025 году может превысить 6 миллионов туристов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Отмечается устойчивый рост туристического потока в Крым. Сколько гостей полуостров может принять в 2025 году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Однако для принятия такого числа гостей, по его словам, на полуострове необходимо продолжать подготовку инфраструктуры, пляжных территорий. Кроме того, нужно развивать новые территории. В таком случае 2025 год будет отмечен устойчивым ростом турпотока в Крыму."Мы получим туристов больше, чем в прошлом году. Цифра в 6 миллионов туристов в Крыму – абсолютно реальная. Мы можем ее достичь и перегнать. Это будет показывать, что идет стабильный рост", – считает эксперт.Он напомнил, что полуостров уже участвует в программе развития внутреннего туризма "Пять морей и Озеро Байкал". Недавно была открыта трасса Краснодар – Крымский мост.Он также отметил, что на Крымском мосту каждый год увеличивается количество пропускных пунктов, изменяется методика досмотров и время их проведения. Не исключено, что и в 2025 году буду найдены дополнительные решения, чтобы избежать очередей на мостовом переходе.Ранее глава республики Сергей Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале информацию, что в 2024 году Крым посетили более 6 миллионов туристов.Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что почти 80 миллионов туристических поездок по РФ совершили россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года, по итогам года ожидается рекорд – около 92 миллионов поездок, Крым вошел десятку регионов-лидеров.В декабре 2024 года в правительстве РФ сообщили, что Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курорт"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике

https://crimea.ria.ru/20240902/vyyti-iz-sumraka-zachem-gostevym-domam-v-krymu-legalizovyvatsya-1140072223.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь вахрушев, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет)