Сколько туристов Крым может принять в 2025 году
Турпоток в Крым в 2025 году может превысить 6 миллионов туристов – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Отмечается устойчивый рост туристического потока в Крым. Сколько гостей полуостров может принять в 2025 году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
"У нас была задача, поставленная президентом: мы должны принимать около 10 миллионов туристов. Крым в принципе готов к такому объему туристов", – сказал Вахрушев.
Однако для принятия такого числа гостей, по его словам, на полуострове необходимо продолжать подготовку инфраструктуры, пляжных территорий. Кроме того, нужно развивать новые территории. В таком случае 2025 год будет отмечен устойчивым ростом турпотока в Крыму.
"Мы получим туристов больше, чем в прошлом году. Цифра в 6 миллионов туристов в Крыму – абсолютно реальная. Мы можем ее достичь и перегнать. Это будет показывать, что идет стабильный рост", – считает эксперт.
Он напомнил, что полуостров уже участвует в программе развития внутреннего туризма "Пять морей и Озеро Байкал". Недавно была открыта трасса Краснодар – Крымский мост.
"Это даст приток автотуристов. По Крымскому мосту приехали в Крым около 64 % туристов на автотранспорте и на автобусах, на железнодорожном транспорте – около 25 %, через исторические территории еще 10-11 %", – рассказал Вахрушев.
Он также отметил, что на Крымском мосту каждый год увеличивается количество пропускных пунктов, изменяется методика досмотров и время их проведения. Не исключено, что и в 2025 году буду найдены дополнительные решения, чтобы избежать очередей на мостовом переходе.
Ранее глава республики Сергей Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале информацию, что в 2024 году Крым посетили более 6 миллионов туристов.
Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что почти 80 миллионов туристических поездок по РФ совершили россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года, по итогам года ожидается рекорд – около 92 миллионов поездок, Крым вошел десятку регионов-лидеров.
В декабре 2024 года в правительстве РФ сообщили, что Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма".
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