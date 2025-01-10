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Сколько туристов Крым может принять в 2025 году - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Сколько туристов Крым может принять в 2025 году
Сколько туристов Крым может принять в 2025 году - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Сколько туристов Крым может принять в 2025 году
Отмечается устойчивый рост туристического потока в Крым. Сколько гостей полуостров может принять в 2025 году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T08:05
2025-01-10T08:05
радио "спутник в крыму"
игорь вахрушев
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
кфу (крымский федеральный университет)
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Турпоток в Крым в 2025 году может превысить 6 миллионов туристов
Турпоток в Крым в 2025 году может превысить 6 миллионов туристов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Отмечается устойчивый рост туристического потока в Крым. Сколько гостей полуостров может принять в 2025 году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Однако для принятия такого числа гостей, по его словам, на полуострове необходимо продолжать подготовку инфраструктуры, пляжных территорий. Кроме того, нужно развивать новые территории. В таком случае 2025 год будет отмечен устойчивым ростом турпотока в Крыму."Мы получим туристов больше, чем в прошлом году. Цифра в 6 миллионов туристов в Крыму – абсолютно реальная. Мы можем ее достичь и перегнать. Это будет показывать, что идет стабильный рост", – считает эксперт.Он напомнил, что полуостров уже участвует в программе развития внутреннего туризма "Пять морей и Озеро Байкал". Недавно была открыта трасса Краснодар – Крымский мост.Он также отметил, что на Крымском мосту каждый год увеличивается количество пропускных пунктов, изменяется методика досмотров и время их проведения. Не исключено, что и в 2025 году буду найдены дополнительные решения, чтобы избежать очередей на мостовом переходе.Ранее глава республики Сергей Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале информацию, что в 2024 году Крым посетили более 6 миллионов туристов.Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что почти 80 миллионов туристических поездок по РФ совершили россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года, по итогам года ожидается рекорд – около 92 миллионов поездок, Крым вошел десятку регионов-лидеров.В декабре 2024 года в правительстве РФ сообщили, что Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курорт"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике
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игорь вахрушев, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет)
Сколько туристов Крым может принять в 2025 году

Турпоток в Крым в 2025 году может превысить 6 миллионов туристов – эксперт

08:05 10.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Отмечается устойчивый рост туристического потока в Крым. Сколько гостей полуостров может принять в 2025 году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
Турпоток в Крым в 2025 году может превысить 6 миллионов туристов
08:05

"У нас была задача, поставленная президентом: мы должны принимать около 10 миллионов туристов. Крым в принципе готов к такому объему туристов", – сказал Вахрушев.

Однако для принятия такого числа гостей, по его словам, на полуострове необходимо продолжать подготовку инфраструктуры, пляжных территорий. Кроме того, нужно развивать новые территории. В таком случае 2025 год будет отмечен устойчивым ростом турпотока в Крыму.
"Мы получим туристов больше, чем в прошлом году. Цифра в 6 миллионов туристов в Крыму – абсолютно реальная. Мы можем ее достичь и перегнать. Это будет показывать, что идет стабильный рост", – считает эксперт.
Он напомнил, что полуостров уже участвует в программе развития внутреннего туризма "Пять морей и Озеро Байкал". Недавно была открыта трасса Краснодар – Крымский мост.

"Это даст приток автотуристов. По Крымскому мосту приехали в Крым около 64 % туристов на автотранспорте и на автобусах, на железнодорожном транспорте – около 25 %, через исторические территории еще 10-11 %", – рассказал Вахрушев.

Он также отметил, что на Крымском мосту каждый год увеличивается количество пропускных пунктов, изменяется методика досмотров и время их проведения. Не исключено, что и в 2025 году буду найдены дополнительные решения, чтобы избежать очередей на мостовом переходе.
Ранее глава республики Сергей Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале информацию, что в 2024 году Крым посетили более 6 миллионов туристов.
Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что почти 80 миллионов туристических поездок по РФ совершили россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года, по итогам года ожидается рекорд – около 92 миллионов поездок, Крым вошел десятку регионов-лидеров.
В декабре 2024 года в правительстве РФ сообщили, что Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма".
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