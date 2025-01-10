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Более 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Более 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии
Более 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Более 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии
Часть Симферополя в пятницу осталась без электроэнергии из-за аварийного отключения на сетях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T11:49
2025-01-10T11:50
крым
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
электросети
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жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Часть Симферополя в пятницу осталась без электроэнергии из-за аварийного отключения на сетях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Крымэнерго".По данным предприятия, обесточены абоненты на улицах Бархатовой, Долетова, Жирова, Симферополь (Безымянная), Токарева, Тарабукина, Дарвина, Лозовая, Несетрова, Петровского, Кизиловая, Марьинская, Марьинский тупик, Досычева, Высотная, Цветочная, Петровская балка, Крылова, Петровский тупик, Производственная, Инге, Интернациональная, Полигонная, Чехова, Насосная, Братская, Перевальная, Чеховский тупик, Жидкова, Малофонтанная, 1-й Петровский проезд, 2-й Петровский проезд; Археологическая, Батаева, Неапольская, Скифская.Кроме того, без света переулки Скалистый, Нагорный, Лозовой, Нижнепетровский, Крайний, Крылова, Полигонный, Братский, Верхний, Каменный, Петровский, Пролетный.На месте аварий работает авариная бригада. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии – три часа, уточнили в пресс-службе компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлнКогда достроят новую подстанцию в КоктебелеВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Более 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии

В Симферополе жители более 40 улиц остались без электричества из-за аварии

11:49 10.01.2025 (обновлено: 11:50 10.01.2025)
 
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"Энергетики демонтируют поврежденную ЛЭП
Энергетики демонтируют поврежденную ЛЭП
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Часть Симферополя в пятницу осталась без электроэнергии из-за аварийного отключения на сетях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Крымэнерго".
По данным предприятия, обесточены абоненты на улицах Бархатовой, Долетова, Жирова, Симферополь (Безымянная), Токарева, Тарабукина, Дарвина, Лозовая, Несетрова, Петровского, Кизиловая, Марьинская, Марьинский тупик, Досычева, Высотная, Цветочная, Петровская балка, Крылова, Петровский тупик, Производственная, Инге, Интернациональная, Полигонная, Чехова, Насосная, Братская, Перевальная, Чеховский тупик, Жидкова, Малофонтанная, 1-й Петровский проезд, 2-й Петровский проезд; Археологическая, Батаева, Неапольская, Скифская.
Кроме того, без света переулки Скалистый, Нагорный, Лозовой, Нижнепетровский, Крайний, Крылова, Полигонный, Братский, Верхний, Каменный, Петровский, Пролетный.
На месте аварий работает авариная бригада. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии – три часа, уточнили в пресс-службе компании.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымСимферопольГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуЭлектросетиЭнергосистема КрымаНовости КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбщество
 
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