https://crimea.ria.ru/20250110/gotovil-terakt-na-zheleznoy-doroge-zhitel-sevastopolya-osuzhden-na-11-let-1143229588.html

Готовил теракт на железной дороге: житель Севастополя осужден на 11 лет

Готовил теракт на железной дороге: житель Севастополя осужден на 11 лет - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Готовил теракт на железной дороге: житель Севастополя осужден на 11 лет

Житель Севастополя осужден за подготовку теракта на железнодорожных путях и сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщает УФСБ России по... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T13:37

2025-01-10T13:37

2025-01-10T13:41

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден за подготовку теракта на железнодорожных путях и сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Установлено, что 29-летний местный житель в сентябре 2023 года инициативно установил связь со службой безопасности Украины с целью поддержания конфиденциального сотрудничества.Южный окружной военный суд признал его виновным по нескольким статья уголовного кодекса, в том числе в "Сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией", "Приготовлении к совершению террористического акта"."Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил", - уточняют в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье задержаны поджигатели электричек18-летнюю россиянку задержали за госизменуУкраинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в Подмосковье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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