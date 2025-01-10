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Готовил теракт на железной дороге: житель Севастополя осужден на 11 лет - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Готовил теракт на железной дороге: житель Севастополя осужден на 11 лет
Готовил теракт на железной дороге: житель Севастополя осужден на 11 лет - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Готовил теракт на железной дороге: житель Севастополя осужден на 11 лет
Житель Севастополя осужден за подготовку теракта на железнодорожных путях и сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщает УФСБ России по... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T13:37
2025-01-10T13:41
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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теракт
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден за подготовку теракта на железнодорожных путях и сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Установлено, что 29-летний местный житель в сентябре 2023 года инициативно установил связь со службой безопасности Украины с целью поддержания конфиденциального сотрудничества.Южный окружной военный суд признал его виновным по нескольким статья уголовного кодекса, в том числе в "Сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией", "Приготовлении к совершению террористического акта"."Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил", - уточняют в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье задержаны поджигатели электричек18-летнюю россиянку задержали за госизменуУкраинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в Подмосковье
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, севастополь, теракт, антитеррор, приговор, суд, южный окружной военный суд, правосудие, новости крыма, железная дорога, задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), видео
Готовил теракт на железной дороге: житель Севастополя осужден на 11 лет

Севастополец осужден за подготовку теракта на железнодорожных путях по заданию СБУ

13:37 10.01.2025 (обновлено: 13:41 10.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден за подготовку теракта на железнодорожных путях и сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Установлено, что 29-летний местный житель в сентябре 2023 года инициативно установил связь со службой безопасности Украины с целью поддержания конфиденциального сотрудничества.
"По заданию иностранной спецслужбы мужчина должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Для этого он получил от кураторов денежные средства, на которые закупил горючую жидкость. Однако свой умысел злоумышленник не довел до конца, поскольку был задержан на месте совершения преступления", - уточнили силовики.
Южный окружной военный суд признал его виновным по нескольким статья уголовного кодекса, в том числе в "Сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией", "Приготовлении к совершению террористического акта".
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил", - уточняют в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
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