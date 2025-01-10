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Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом
Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом
Небольшая лодка курсирует вдоль побережья Евпатории. Спасатели второй день исследуют берег возле набережной имени Терешковой. Мониторинг ведется как с суши, так РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T15:08
2025-01-10T15:08
евпатория
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
крым
новости крыма
сергей аксенов
александр юрьев
"крым-спас"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Небольшая лодка курсирует вдоль побережья Евпатории. Спасатели второй день исследуют берег возле набережной имени Терешковой. Мониторинг ведется как с суши, так и с берега. Сегодня в рейд отправились и корреспонденты РИА Новости Крым.На море штиль, а раньше обследовать прибрежную зону с воды не позволял шторм, говорят сотрудники Евпаторийского отряда "Крым-Спас". Как только погода улучшилась - вышли в море на тихоходном катере. Говорят, это лучшее судно для проведения таких работ.На островках сидят стаи бакланов, на пирсе рыбачат дети, по набережной гуляют люди. Обстановка в Евпатории спокойная. К счастью, на евпаторийском побережье обошлось без глобальных выбросов нефтепродуктов. Отдельные небольшие вкрапления мазута встречались, но их оперативно убирали сотрудники коммунальных служб. Он отметил, что волонтеры равномерно распределены по береговой линии. Они обеспечены необходимой защитой и инвентарем. Спецтехникой вывозят загрязненный песок в место сбора.Контроль прибрежной зоны ежедневно проводят не только на западном побережье Крыма, но и по всему полуострову. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, за акваторией следят вертолеты МЧС России, а также сотрудники Росгвардии. В ближайшее время подключат дроны и маломерные суда.Глава республики поблагодарил за работу задействованные в ликвидации ЧС службы и ведомства, а также волонтеров.По данным МЧС России, за сутки обследовано более 449 километров берега от Керчи до поселка Заозерное. Нефтепродукты обнаружены в четырех муниципальных образованиях - Керчи, Евпатории, Сакском районе, Ленинском районе, а также на острове Тузла. К ликвидации последствий ЧС привлечена группировка сил и средств - более 500 человек и более 100 единиц техники.Работы по очистке пляжа продолжаются и в Севастополе. Спасатели мониторят обстановку на 165 километрах береговой линии - от поселка Ласпи и до Андреевки. По данным ведомства, с побережья вывезены свыше 140 тонн загрязненного песка и грунта.Как сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, новые единичные выбросы мазута были выявлены в бухте Ласпи. В пятницу также выявлены незначительные выбросы нефтепродуктов на пляжах Анапы. Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском краеВ Крыму мазут в море и на берегу будут искать с помощью дроновЭксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазута
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евпатория, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, крым, новости крыма, сергей аксенов, александр юрьев, "крым-спас"
Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом

Что происходит в Евпатории после разлива мазута в Черном море

15:08 10.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Небольшая лодка курсирует вдоль побережья Евпатории. Спасатели второй день исследуют берег возле набережной имени Терешковой. Мониторинг ведется как с суши, так и с берега. Сегодня в рейд отправились и корреспонденты РИА Новости Крым.
На море штиль, а раньше обследовать прибрежную зону с воды не позволял шторм, говорят сотрудники Евпаторийского отряда "Крым-Спас". Как только погода улучшилась - вышли в море на тихоходном катере. Говорят, это лучшее судно для проведения таких работ.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия разлива мазута в Евпатории
Последствия разлива мазута в Евпатории - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Последствия разлива мазута в Евпатории
На островках сидят стаи бакланов, на пирсе рыбачат дети, по набережной гуляют люди. Обстановка в Евпатории спокойная. К счастью, на евпаторийском побережье обошлось без глобальных выбросов нефтепродуктов. Отдельные небольшие вкрапления мазута встречались, но их оперативно убирали сотрудники коммунальных служб.
"Сегодняшний мониторинг береговой зоны показал, что ситуация на нашем побережье улучшилась. Совместная работа коммунальных служб и волонтеров дает свой результат, море и песок выглядят значительно чище", - сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
Он отметил, что волонтеры равномерно распределены по береговой линии. Они обеспечены необходимой защитой и инвентарем. Спецтехникой вывозят загрязненный песок в место сбора.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На море в Евпатории сегодня штиль

Евпатория
1 из 5

На море в Евпатории сегодня штиль

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

К счастью, на этом побережье обошлось без глобальных выбросов мазута

Баклан
2 из 5

К счастью, на этом побережье обошлось без глобальных выбросов мазута

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Отдельные небольшие вкрапления нефтепродуктов оперативно убирают

Последствия разлива мазута в Евпатории
3 из 5

Отдельные небольшие вкрапления нефтепродуктов оперативно убирают

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Обстановка в городе спокойная

Евпатория
4 из 5

Обстановка в городе спокойная

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Но спасатели мониторят ситуацию постоянно

Сотрудники МЧС
5 из 5

Но спасатели мониторят ситуацию постоянно

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5

На море в Евпатории сегодня штиль

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5

К счастью, на этом побережье обошлось без глобальных выбросов мазута

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5

Отдельные небольшие вкрапления нефтепродуктов оперативно убирают

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5

Обстановка в городе спокойная

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5

Но спасатели мониторят ситуацию постоянно

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Контроль прибрежной зоны ежедневно проводят не только на западном побережье Крыма, но и по всему полуострову. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, за акваторией следят вертолеты МЧС России, а также сотрудники Росгвардии. В ближайшее время подключат дроны и маломерные суда.
"Главная задача – использовать все способы для устранения загрязнения в морской акватории, не допуская выброса нефтепродуктов на берег. Все силы и средства в прибрежных муниципалитетах должны быть максимально мобилизованы", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики поблагодарил за работу задействованные в ликвидации ЧС службы и ведомства, а также волонтеров.
По данным МЧС России, за сутки обследовано более 449 километров берега от Керчи до поселка Заозерное. Нефтепродукты обнаружены в четырех муниципальных образованиях - Керчи, Евпатории, Сакском районе, Ленинском районе, а также на острове Тузла. К ликвидации последствий ЧС привлечена группировка сил и средств - более 500 человек и более 100 единиц техники.
Последствия разлива мазута в Евпатории - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
12:57
Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу
Работы по очистке пляжа продолжаются и в Севастополе. Спасатели мониторят обстановку на 165 километрах береговой линии - от поселка Ласпи и до Андреевки. По данным ведомства, с побережья вывезены свыше 140 тонн загрязненного песка и грунта.
Как сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, новые единичные выбросы мазута были выявлены в бухте Ласпи. В пятницу также выявлены незначительные выбросы нефтепродуктов на пляжах Анапы.
Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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