https://crimea.ria.ru/20250110/v-krymu-mazut-v-more-i-na-beregu-budut-iskat-s-pomoschyu-dronov-1143227166.html

В Крыму мазут в море и на берегу будут искать с помощью дронов

В Крыму мазут в море и на берегу будут искать с помощью дронов - РИА Новости Крым, 10.01.2025

В Крыму мазут в море и на берегу будут искать с помощью дронов

В Крыму за ситуацией с разливом мазута будут следить дроны и маломерные суда. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T12:20

2025-01-10T12:20

2025-01-10T12:20

крым

сергей аксенов

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

экология

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за ситуацией с разливом мазута будут следить дроны и маломерные суда. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Главной задачей глава региона назвал устранение загрязнения в морской акватории, не допуская выброса нефтепродуктов на берег. Для этого будут мобилизованы все силы и средства в прибрежных муниципалитетах.Президент России Владимир Путин накануне поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.По состоянию на четверг с побережья Крыма после разлива мазута из-за крушения танкеров "Волгонефть" вывезли 270 тонн загрязненного песка и грунта, сообщал глава МЧС России Александр Куренков. По данным главного управления МЧС России по РК, в Крыму накануне были выявлены 15 загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров, наибольшему загрязнению подверглось западное побережье полуострова. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма.В Севастополе на четверг собрали и подготовили к вывозу 141 тонна загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеровЕдиный центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе"Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазута

крым

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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