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ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом
ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом - РИА Новости Крым, 02.01.2025
ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом
Катастрофа с танкерами "Волгонефть" в Керченском проливе стала первой в мире морской аварией с мазутом, который тяжелее воды, технологий по его удалению с толщи РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T18:15
2025-01-02T18:15
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
минтранс россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Катастрофа с танкерами "Волгонефть" в Керченском проливе стала первой в мире морской аварией с мазутом, который тяжелее воды, технологий по его удалению с толщи воды не существует. Об этом заявили в Министерстве транспорта РФ по итогам совещания оперативного штаба Краснодарского края. Основной способ очистки – сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону, констатировали специалисты. По решению оперштаба сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.Рабочая группа рассмотрит все предложения, которые поступают от лицензированных предприятий по технологиям сбора нефтепродуктов. Учитывать будут эффективность для очистки именно от того типа мазута, который вытек с затонувших танкеров.
https://crimea.ria.ru/20250102/nazvan-tochnyy-obem-popavshego-v-more-mazuta-s-tankerov-volgoneft-1143070864.html
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, минтранс россии, новости
ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом

ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с тяжелым топочным мазутом – Минтранс

18:15 02.01.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи на пляже обнаружили мазут
В Керчи на пляже обнаружили мазут
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Катастрофа с танкерами "Волгонефть" в Керченском проливе стала первой в мире морской аварией с мазутом, который тяжелее воды, технологий по его удалению с толщи воды не существует. Об этом заявили в Министерстве транспорта РФ по итогам совещания оперативного штаба Краснодарского края.
"ЧС в акватории Керченского пролива – первая в мире авария с "тяжелым" топочным мазутом марки М100. Такой мазут застывает при температуре +25℃, по плотности почти как вода и тяжелее, и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды", - говорится в сообщении.
Основной способ очистки – сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону, констатировали специалисты. По решению оперштаба сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.
"Главная цель — сделать так, чтобы песок можно было вернуть на пляж. Вторая задача — выбрать эффективную технологию очистки галечных и каменистых пляжей", - отметили в Минтрансе.
Рабочая группа рассмотрит все предложения, которые поступают от лицензированных предприятий по технологиям сбора нефтепродуктов. Учитывать будут эффективность для очистки именно от того типа мазута, который вытек с затонувших танкеров.
Часть танкера Волгонефть на мели
18:03
Назван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"
 
Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаМинтранс РоссииНовости
 
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