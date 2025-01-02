https://crimea.ria.ru/20250102/chs-v-kerchenskom-prolive-stala-pervoy-v-mire-avariey-s-topochnym-mazutom-1143071072.html

ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом

ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом - РИА Новости Крым, 02.01.2025

ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом

Катастрофа с танкерами "Волгонефть" в Керченском проливе стала первой в мире морской аварией с мазутом, который тяжелее воды, технологий по его удалению с толщи РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T18:15

2025-01-02T18:15

2025-01-02T18:15

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

минтранс россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Катастрофа с танкерами "Волгонефть" в Керченском проливе стала первой в мире морской аварией с мазутом, который тяжелее воды, технологий по его удалению с толщи воды не существует. Об этом заявили в Министерстве транспорта РФ по итогам совещания оперативного штаба Краснодарского края. Основной способ очистки – сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону, констатировали специалисты. По решению оперштаба сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.Рабочая группа рассмотрит все предложения, которые поступают от лицензированных предприятий по технологиям сбора нефтепродуктов. Учитывать будут эффективность для очистки именно от того типа мазута, который вытек с затонувших танкеров.

https://crimea.ria.ru/20250102/nazvan-tochnyy-obem-popavshego-v-more-mazuta-s-tankerov-volgoneft-1143070864.html

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2025

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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, минтранс россии, новости