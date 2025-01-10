https://crimea.ria.ru/20250110/kak-uchenye-sevastopolya-pomogayut-v-likvidatsii-chs-posle-krusheniya-tankerov-1143221408.html
Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеров
Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеров - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеров
кандидат биологических наук Елена Тихонова. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T11:02
2025-01-10T11:02
2025-01-10T11:02
радио "спутник в крыму"
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
инбюм
наука и технологии
крым
экология
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе участвуют ученые из Севастополя. Какую помощь они оказывают, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Елена Тихонова."Как только случилось крушение танкеров 15 декабря, уже 16 декабря мы выехали в Керченский пролив, чтобы отобрать пробы воды и донных отложений, посмотреть, как изменится ситуация. Искали, как перемещается пятно, и нами были зафиксированы первые выбросы на в станице Благовещенской на Бугазской косе", - рассказала Елена Тихонова.По ее словам, все первоначальные пробы уже отработаны, получены первые результаты, которые являются отправной точкой. Сейчас ученые собирают новые данные после аварии и фиксации выброса мазута на побережье, в том числе в Севастополе.Тихонова уточнила, что ученые определяют количество нефтяных углеводородов в отложениях мазута и число нефтеокисляющих бактерий, которые используют нефтепродукты как источник углерода и энергии.Также они проводят мониторинг береговой полосы и вместе с волонтерами участвуют в механической уборке мазута на береговой линии. По ее словам, это сейчас самый действенный способ, чтобы минимизировать загрязнение.Ученые ИнБЮМ взаимодействуют также с коллегами из Севастопольского госуниверситета и Морского гидрофизического института.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму сообщила, что в Крыму завершили очистку побережья на новых участках мазутного загрязнения общей протяженностью 25 километров.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мазут будут ловить в сетиЛиквидация мазута на Кубани: ситуация на сегодняЕдиный центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, инбюм, наука и технологии, крым, экология, краснодарский край
Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеров
Ученые из Севастополя помогают в ликвидации последствий ЧС после крушения танкеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым
. В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе участвуют ученые из Севастополя. Какую помощь они оказывают, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала руководитель лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ),
кандидат биологических наук Елена Тихонова.
"Как только случилось крушение танкеров 15 декабря, уже 16 декабря мы выехали в Керченский пролив, чтобы отобрать пробы воды и донных отложений, посмотреть, как изменится ситуация. Искали, как перемещается пятно, и нами были зафиксированы первые выбросы на в станице Благовещенской на Бугазской косе", - рассказала Елена Тихонова.
По ее словам, все первоначальные пробы уже отработаны, получены первые результаты, которые являются отправной точкой. Сейчас ученые собирают новые данные после аварии и фиксации выброса мазута на побережье, в том числе в Севастополе.
"В праздничные дни вместе с волонтерами работали по очистке побережья: от Качи до поселка Орловка, там отбирали пробы. С понедельника начинаем работать полностью по побережью Севастополя. И повторим экспедицию, которая была с 16 по 18 декабря, поедем в сторону Керченского пролива, затронем Новороссийск, Анапу", - поделилась руководитель лаборатории.
Тихонова уточнила, что ученые определяют количество нефтяных углеводородов в отложениях мазута и число нефтеокисляющих бактерий, которые используют нефтепродукты как источник углерода и энергии.
Также они проводят мониторинг береговой полосы и вместе с волонтерами участвуют в механической уборке мазута на береговой линии. По ее словам, это сейчас самый действенный способ, чтобы минимизировать загрязнение.
"Наши исследования лягут в основу оценки как самоочищающей способности экосистемы, так и ущерба морским организмам в дальнейшем. В данный момент пока еще рано говорить о последствиях. Наши исследования покажут, через какое время экосистема восстановится", - говорит Елена Тихонова.
Ученые ИнБЮМ взаимодействуют также с коллегами из Севастопольского госуниверситета и Морского гидрофизического института.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря
, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута
попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.
Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута
с затонувших танкеров, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму сообщила, что в Крыму завершили очистку побережья
на новых участках мазутного загрязнения общей протяженностью 25 километров.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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