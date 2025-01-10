https://crimea.ria.ru/20250110/kak-uchenye-sevastopolya-pomogayut-v-likvidatsii-chs-posle-krusheniya-tankerov-1143221408.html

Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеров

Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеров - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеров

кандидат биологических наук Елена Тихонова. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T11:02

2025-01-10T11:02

2025-01-10T11:02

радио "спутник в крыму"

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

инбюм

наука и технологии

крым

экология

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе участвуют ученые из Севастополя. Какую помощь они оказывают, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Елена Тихонова."Как только случилось крушение танкеров 15 декабря, уже 16 декабря мы выехали в Керченский пролив, чтобы отобрать пробы воды и донных отложений, посмотреть, как изменится ситуация. Искали, как перемещается пятно, и нами были зафиксированы первые выбросы на в станице Благовещенской на Бугазской косе", - рассказала Елена Тихонова.По ее словам, все первоначальные пробы уже отработаны, получены первые результаты, которые являются отправной точкой. Сейчас ученые собирают новые данные после аварии и фиксации выброса мазута на побережье, в том числе в Севастополе.Тихонова уточнила, что ученые определяют количество нефтяных углеводородов в отложениях мазута и число нефтеокисляющих бактерий, которые используют нефтепродукты как источник углерода и энергии.Также они проводят мониторинг береговой полосы и вместе с волонтерами участвуют в механической уборке мазута на береговой линии. По ее словам, это сейчас самый действенный способ, чтобы минимизировать загрязнение.Ученые ИнБЮМ взаимодействуют также с коллегами из Севастопольского госуниверситета и Морского гидрофизического института.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму сообщила, что в Крыму завершили очистку побережья на новых участках мазутного загрязнения общей протяженностью 25 километров.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мазут будут ловить в сетиЛиквидация мазута на Кубани: ситуация на сегодняЕдиный центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе

черное море

крым

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, инбюм, наука и технологии, крым, экология, краснодарский край