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В Приднестровье продлили режим ЧП из-за энергокризиса - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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В Приднестровье продлили режим ЧП из-за энергокризиса
В Приднестровье продлили режим ЧП из-за энергокризиса - РИА Новости Крым, 10.01.2025
В Приднестровье продлили режим ЧП из-за энергокризиса
Верховный совет непризнанной Приднестровской молдавской республики продлил на месяц режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T14:26
2025-01-10T14:26
приднестровье
энергетика
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жкх
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экономика
газпром
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Верховный совет непризнанной Приднестровской молдавской республики продлил на месяц режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает Telegram-канал парламента Приднестровья.Необходимость продления связана с тем, что с 1 января 2025 года прекращены поставки газа в Приднестровье, пояснили в пресс-службе.В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта. С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев ранее сообщил, что в республике уже зафиксированы случаи гибели людей из-за неосторожного использования печного отопления.Также с 8:00 1 января "Газпром" остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияЧем обернется для украинцев прекращение транзита российского газаКак Россия может поставлять газ в Европу без Украины
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РИА Новости Крым
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приднестровье, энергетика, в мире, газ, новости, жкх, отопление, экономика, газпром
В Приднестровье продлили режим ЧП из-за энергокризиса

Парламент Приднестровья на месяц продлил режим чрезвычайного экономического положения

14:26 10.01.2025
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкФлаг Приднестровской Молдавской Республики
Флаг Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Верховный совет непризнанной Приднестровской молдавской республики продлил на месяц режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает Telegram-канал парламента Приднестровья.
"Верховный совет утвердил указ президента о продлении режима чрезвычайного экономического положения в республике еще на 30 дней, до 8 февраля", - говорится в сообщении.
Необходимость продления связана с тем, что с 1 января 2025 года прекращены поставки газа в Приднестровье, пояснили в пресс-службе.
В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта. С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев ранее сообщил, что в республике уже зафиксированы случаи гибели людей из-за неосторожного использования печного отопления.
Также с 8:00 1 января "Газпром" остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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