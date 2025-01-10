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В Приднестровье продлили режим ЧП из-за энергокризиса

В Приднестровье продлили режим ЧП из-за энергокризиса - РИА Новости Крым, 10.01.2025

В Приднестровье продлили режим ЧП из-за энергокризиса

Верховный совет непризнанной Приднестровской молдавской республики продлил на месяц режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T14:26

2025-01-10T14:26

2025-01-10T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Верховный совет непризнанной Приднестровской молдавской республики продлил на месяц режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает Telegram-канал парламента Приднестровья.Необходимость продления связана с тем, что с 1 января 2025 года прекращены поставки газа в Приднестровье, пояснили в пресс-службе.В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта. С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев ранее сообщил, что в республике уже зафиксированы случаи гибели людей из-за неосторожного использования печного отопления.Также с 8:00 1 января "Газпром" остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияЧем обернется для украинцев прекращение транзита российского газаКак Россия может поставлять газ в Европу без Украины

приднестровье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, энергетика, в мире, газ, новости, жкх, отопление, экономика, газпром