13 человек погибли на пожарах в Севастополе за год
В пожарах в жилых домах Севастополя погибли 13 человек и 14 получили травмы
16:08 10.01.2025 (обновлено: 16:09 10.01.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Почти 200 пожаров произошли в жилых домах в Севастополе за прошедший год, в них погибли и пострадали люди. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного управления МЧС России по городу Севастополю.
"190 пожаров в севастопольском жилом фонде произошло в 2024 году. Эти происшествия повлекли гибель 13 граждан, травмы получили 14, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
При этом, по информации чрезвычайного ведомства, его сотрудникам удалось спасти 80 человек, том числе семь детей.
В МЧС уточняют, что 96 из 190 возгораний произошли в многоквартирных домах, 86 - в частных. Восемь пожаров охватили садовые домики.
"Причины большинства этих возгораний – неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении и неисправность электросетей", - отмечают в главке МЧС России по городу Севастополю.
Накануне пресс-служба МЧС по региону сообщила о гибели двух человек и спасении 11 на пожарах, которые произошли в Севастополе в течение праздничной недели.
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