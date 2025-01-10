https://crimea.ria.ru/20250110/13-chelovek-pogibli-na-pozharakh-v-sevastopole-za-god-1143237694.html

13 человек погибли на пожарах в Севастополе за год

13 человек погибли на пожарах в Севастополе за год - РИА Новости Крым, 10.01.2025

13 человек погибли на пожарах в Севастополе за год

Почти 200 пожаров произошли в жилых домах в Севастополе за прошедший год, в них погибли и пострадали люди. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T16:08

2025-01-10T16:08

2025-01-10T16:09

новости

новости севастополя

севастополь

пожар

гу мчс россии по севастополю

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050829_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2cc3f01fa028aa2b0a5cd7615a8d4bc6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Почти 200 пожаров произошли в жилых домах в Севастополе за прошедший год, в них погибли и пострадали люди. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного управления МЧС России по городу Севастополю.При этом, по информации чрезвычайного ведомства, его сотрудникам удалось спасти 80 человек, том числе семь детей.В МЧС уточняют, что 96 из 190 возгораний произошли в многоквартирных домах, 86 - в частных. Восемь пожаров охватили садовые домики.Накануне пресс-служба МЧС по региону сообщила о гибели двух человек и спасении 11 на пожарах, которые произошли в Севастополе в течение праздничной недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое произошел пожар в двухэтажном домеПод Симферополем загорелась баня с людьмиВ Крыму сгорел жилой дом

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости севастополя, севастополь, пожар, гу мчс россии по севастополю, крым, новости крыма