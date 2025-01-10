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13 человек погибли на пожарах в Севастополе за год - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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13 человек погибли на пожарах в Севастополе за год
13 человек погибли на пожарах в Севастополе за год - РИА Новости Крым, 10.01.2025
13 человек погибли на пожарах в Севастополе за год
Почти 200 пожаров произошли в жилых домах в Севастополе за прошедший год, в них погибли и пострадали люди. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T16:08
2025-01-10T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Почти 200 пожаров произошли в жилых домах в Севастополе за прошедший год, в них погибли и пострадали люди. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного управления МЧС России по городу Севастополю.При этом, по информации чрезвычайного ведомства, его сотрудникам удалось спасти 80 человек, том числе семь детей.В МЧС уточняют, что 96 из 190 возгораний произошли в многоквартирных домах, 86 - в частных. Восемь пожаров охватили садовые домики.Накануне пресс-служба МЧС по региону сообщила о гибели двух человек и спасении 11 на пожарах, которые произошли в Севастополе в течение праздничной недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое произошел пожар в двухэтажном домеПод Симферополем загорелась баня с людьмиВ Крыму сгорел жилой дом
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РИА Новости Крым
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13 человек погибли на пожарах в Севастополе за год

В пожарах в жилых домах Севастополя погибли 13 человек и 14 получили травмы

16:08 10.01.2025 (обновлено: 16:09 10.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Почти 200 пожаров произошли в жилых домах в Севастополе за прошедший год, в них погибли и пострадали люди. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

"190 пожаров в севастопольском жилом фонде произошло в 2024 году. Эти происшествия повлекли гибель 13 граждан, травмы получили 14, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

При этом, по информации чрезвычайного ведомства, его сотрудникам удалось спасти 80 человек, том числе семь детей.
В МЧС уточняют, что 96 из 190 возгораний произошли в многоквартирных домах, 86 - в частных. Восемь пожаров охватили садовые домики.

"Причины большинства этих возгораний – неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении и неисправность электросетей", - отмечают в главке МЧС России по городу Севастополю.

Накануне пресс-служба МЧС по региону сообщила о гибели двух человек и спасении 11 на пожарах, которые произошли в Севастополе в течение праздничной недели.
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