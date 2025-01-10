Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил иск Бакальчука о сделке по передаче активов Wildberries - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250110/sud-otklonil-isk-bakalchuka-o-sdelke-po-peredache-aktivov-wildberries-1143240530.html
Суд отклонил иск Бакальчука о сделке по передаче активов Wildberries
Суд отклонил иск Бакальчука о сделке по передаче активов Wildberries - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Суд отклонил иск Бакальчука о сделке по передаче активов Wildberries
Арбитражный суд Московской области отклонил иск Владислава Бакальчука, супруга основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о признании недействительной сделки... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T19:21
2025-01-10T19:21
wildberries
владислав бакальчук
татьяна бакальчук
новости
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139097034_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_773d39702877abdd1a478501c57b1cc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Арбитражный суд Московской области отклонил иск Владислава Бакальчука, супруга основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о признании недействительной сделки по передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (РосБизнесВенчурс), следует из решения суда, пишет РИА Новости.Бакальчук утверждал, что сделка, заключенная в рамках объединения Wildberries и рекламной группы Russ, направлена на причинение ущерба как самой компании Wildberries, так и ему лично. Он настаивал на том, что эта сделка противоречит его интересам как акционера. Однако суд, тщательно изучив предоставленные Бакальчуком доказательства, не нашел подтверждений его утверждений о намерении причинить вред.Судом установлено, что Татьяне Ким принадлежит 99% акций в капитале ООО "Вайлдберриз", а Владиславу Бакальчуку – всего 1%. При этом, суд не нашел оснований для признания сделки недействительной.В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, уставный капитал ООО "РВБ" составляет 20 миллионов рублей, 65 процентов принадлежит Wildberries, 35 — компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Генеральным директором стал Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандал с активами Wildberries – реакция КремляСкандал вокруг Wildberries – что известноАрестованы еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139097034_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16b4a98641d69c69041029c540841f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
wildberries , владислав бакальчук, татьяна бакальчук, новости, суд
Суд отклонил иск Бакальчука о сделке по передаче активов Wildberries

Иск Владислава Бакальчука о сделке по передаче активов Wildberries отклонили в суде

19:21 10.01.2025
 
© РИА Новости . Ирина Алтухова / Перейти в фотобанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Ирина Алтухова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Арбитражный суд Московской области отклонил иск Владислава Бакальчука, супруга основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о признании недействительной сделки по передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (РосБизнесВенчурс), следует из решения суда, пишет РИА Новости.
Бакальчук утверждал, что сделка, заключенная в рамках объединения Wildberries и рекламной группы Russ, направлена на причинение ущерба как самой компании Wildberries, так и ему лично. Он настаивал на том, что эта сделка противоречит его интересам как акционера. Однако суд, тщательно изучив предоставленные Бакальчуком доказательства, не нашел подтверждений его утверждений о намерении причинить вред.
"Доказательств того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и истцу, представлены не были", - сказано в документе.
Судом установлено, что Татьяне Ким принадлежит 99% акций в капитале ООО "Вайлдберриз", а Владиславу Бакальчуку – всего 1%. При этом, суд не нашел оснований для признания сделки недействительной.
В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, уставный капитал ООО "РВБ" составляет 20 миллионов рублей, 65 процентов принадлежит Wildberries, 35 — компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Генеральным директором стал Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Скандал с активами Wildberries – реакция Кремля
Скандал вокруг Wildberries – что известно
Арестованы еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries
 
WildberriesВладислав БакальчукТатьяна БакальчукНовостиСуд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:31Евгения Добровольская: биография
20:15Превратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута
19:37Как будут курсировать поезда в Крым в начале года
19:21Суд отклонил иск Бакальчука о сделке по передаче активов Wildberries
19:17Умерла Евгения Добровольская
19:05США ввели масштабные санкции против энергосектора России
18:44Зима возвращается: погода в Крыму на выходных
18:40На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу
18:20Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф
18:02Маткапитал в России могут продлить до конца 2030 года
17:41На что потратит Крым более 500 млн инфраструктурных кредитов
17:15Умер основатель службы анестезиологии и реаниматологии в Крыму
16:577,5 кг наркотиков изъяли полицейские у жителя Крыма
16:32Прожиточный минимум увеличили почти на 15%
16:20За смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня"
16:0813 человек погибли на пожарах в Севастополе за год
15:43Из-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно
15:23С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс мазута
15:23В Севастополе установят боновые заграждения для защиты птиц
15:17Трое сдались в плен и 280 уничтожены: потери ВСУ в Курской области
Лента новостейМолния