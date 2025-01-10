https://crimea.ria.ru/20250110/sud-otklonil-isk-bakalchuka-o-sdelke-po-peredache-aktivov-wildberries-1143240530.html

Суд отклонил иск Бакальчука о сделке по передаче активов Wildberries

Суд отклонил иск Бакальчука о сделке по передаче активов Wildberries - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Суд отклонил иск Бакальчука о сделке по передаче активов Wildberries

Арбитражный суд Московской области отклонил иск Владислава Бакальчука, супруга основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о признании недействительной сделки... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T19:21

2025-01-10T19:21

2025-01-10T19:21

wildberries

владислав бакальчук

татьяна бакальчук

новости

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Арбитражный суд Московской области отклонил иск Владислава Бакальчука, супруга основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о признании недействительной сделки по передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (РосБизнесВенчурс), следует из решения суда, пишет РИА Новости.Бакальчук утверждал, что сделка, заключенная в рамках объединения Wildberries и рекламной группы Russ, направлена на причинение ущерба как самой компании Wildberries, так и ему лично. Он настаивал на том, что эта сделка противоречит его интересам как акционера. Однако суд, тщательно изучив предоставленные Бакальчуком доказательства, не нашел подтверждений его утверждений о намерении причинить вред.Судом установлено, что Татьяне Ким принадлежит 99% акций в капитале ООО "Вайлдберриз", а Владиславу Бакальчуку – всего 1%. При этом, суд не нашел оснований для признания сделки недействительной.В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, уставный капитал ООО "РВБ" составляет 20 миллионов рублей, 65 процентов принадлежит Wildberries, 35 — компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Генеральным директором стал Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандал с активами Wildberries – реакция КремляСкандал вокруг Wildberries – что известноАрестованы еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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