https://crimea.ria.ru/20240723/skandal-vokrug-wildberries--chto-izvestno-1139082331.html

Скандал вокруг Wildberries – что известно

Скандал вокруг Wildberries – что известно - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Скандал вокруг Wildberries – что известно

Wildberries передал 26 своих юридических лиц компании "РВБ", совместной с оператором наружной рекламы Russ. Попыткой рейдерского захвата крупнейшего российского РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T19:06

2024-07-23T19:06

2024-07-23T19:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Wildberries передал 26 своих юридических лиц компании "РВБ", совместной с оператором наружной рекламы Russ. Попыткой рейдерского захвата крупнейшего российского маркетплейса назвал сделку глава Чечни Рамзан Кадыров и пообещал вмешаться.23 июля в системе "БИР-Аналитик" появилась информация о том, что Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной с оператором наружной рекламы Russ компании "РВБ".Комментируя происходящее, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что встретился с соучредителем Wildberries Владиславом Бакальчуком, назвав его своим другом, который, как и его супруга Татьяна, оказались обмануты мошенниками."Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Налицо откровенный и наглый рейдерский захват", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он отметил, что "мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего", поскольку оборот Russ Outdoor в 100 раз меньше Wildberries. Не совпадает по интересам и характер бизнеса сетевого ретейлера WB и рекламного оператора Russ, добавил он.Также, по словам Кадырова, рейдеры оградили Татьяну Бакальчук от мужа и семерых детей так, что "супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее".В свою очередь, Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries. По ее словам, это не что иное, как "развод".Информация о том, что маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объединяются с целью создания новейшей цифровой торговой платформы сообщалось в телеграм-канале Wildberries в июне.В релизе указывалось, что "консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы". При этом юридические и финансовые параметры, а также формат объединения не раскрывался, в пресс-службе маркетплейса это не комментировали.Тогда в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что на согласование регулятору сделка Wildberries и Группы Russ не поступала, но "если поступит, то будет рассмотрена в соответствии с законом".Позже руководитель ведомства Максим Шаскольский сообщили журналистам в кулуарах "Антимонопольного форума 2024", что ФАС проанализирует сделку маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ по объединению активов, но предварительно оценивает ее как потенциально положительную для рынка.В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию – ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, "РВБ" учредили 4 июля, ее уставной капитал составил 20 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries Как вернуть товар на маркетплейсе – советы Роспотребнадзора

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wildberries , новости, экономика, россия, общество