https://crimea.ria.ru/20240723/skandal-vokrug-wildberries--chto-izvestno-1139082331.html
Скандал вокруг Wildberries – что известно
Скандал вокруг Wildberries – что известно - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Скандал вокруг Wildberries – что известно
Wildberries передал 26 своих юридических лиц компании "РВБ", совместной с оператором наружной рекламы Russ. Попыткой рейдерского захвата крупнейшего российского РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T19:06
2024-07-23T19:06
2024-07-23T19:06
wildberries
новости
экономика
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124167606_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_af265ff815826cdb32385e308035172a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Wildberries передал 26 своих юридических лиц компании "РВБ", совместной с оператором наружной рекламы Russ. Попыткой рейдерского захвата крупнейшего российского маркетплейса назвал сделку глава Чечни Рамзан Кадыров и пообещал вмешаться.23 июля в системе "БИР-Аналитик" появилась информация о том, что Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной с оператором наружной рекламы Russ компании "РВБ".Комментируя происходящее, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что встретился с соучредителем Wildberries Владиславом Бакальчуком, назвав его своим другом, который, как и его супруга Татьяна, оказались обмануты мошенниками."Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Налицо откровенный и наглый рейдерский захват", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он отметил, что "мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего", поскольку оборот Russ Outdoor в 100 раз меньше Wildberries. Не совпадает по интересам и характер бизнеса сетевого ретейлера WB и рекламного оператора Russ, добавил он.Также, по словам Кадырова, рейдеры оградили Татьяну Бакальчук от мужа и семерых детей так, что "супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее".В свою очередь, Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries. По ее словам, это не что иное, как "развод".Информация о том, что маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объединяются с целью создания новейшей цифровой торговой платформы сообщалось в телеграм-канале Wildberries в июне.В релизе указывалось, что "консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы". При этом юридические и финансовые параметры, а также формат объединения не раскрывался, в пресс-службе маркетплейса это не комментировали.Тогда в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что на согласование регулятору сделка Wildberries и Группы Russ не поступала, но "если поступит, то будет рассмотрена в соответствии с законом".Позже руководитель ведомства Максим Шаскольский сообщили журналистам в кулуарах "Антимонопольного форума 2024", что ФАС проанализирует сделку маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ по объединению активов, но предварительно оценивает ее как потенциально положительную для рынка.В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию – ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, "РВБ" учредили 4 июля, ее уставной капитал составил 20 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries Как вернуть товар на маркетплейсе – советы Роспотребнадзора
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124167606_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_daa6d519366cb565a96420d72bf4a995.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries , новости, экономика, россия, общество
Скандал вокруг Wildberries – что известно
В Госдуме изучат ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Wildberries передал 26 своих юридических лиц компании "РВБ", совместной с оператором наружной рекламы Russ. Попыткой рейдерского захвата крупнейшего российского маркетплейса назвал сделку глава Чечни Рамзан Кадыров и пообещал вмешаться.
23 июля в системе "БИР-Аналитик" появилась информация о том, что Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной с оператором наружной рекламы Russ компании "РВБ".
Комментируя происходящее, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что встретился с соучредителем Wildberries Владиславом Бакальчуком, назвав его своим другом, который, как и его супруга Татьяна, оказались обмануты мошенниками.
"Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Налицо откровенный и наглый рейдерский захват", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего", поскольку оборот Russ Outdoor в 100 раз меньше Wildberries. Не совпадает по интересам и характер бизнеса сетевого ретейлера WB и рекламного оператора Russ, добавил он.
Также, по словам Кадырова, рейдеры оградили Татьяну Бакальчук от мужа и семерых детей так, что "супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее".
"По моему поручению вопросом займется депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов. Лица, известные своими рейдерскими махинациями и причастные к этим незаконным действиям, должны остановить этот процесс, вернуть супругу Владислава и бизнес в семью", – заключил Кадыров.
В свою очередь, Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries. По ее словам, это не что иное, как "развод".
"Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании", - заявила Бакальчук и опубликовала фото с этой презентации.
Информация о том, что маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объединяются с целью создания новейшей цифровой торговой платформы сообщалось в телеграм-канале Wildberries в июне.
В релизе указывалось, что "консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы". При этом юридические и финансовые параметры, а также формат объединения не раскрывался, в пресс-службе маркетплейса это не комментировали.
Тогда в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что на согласование регулятору сделка Wildberries и Группы Russ не поступала, но "если поступит, то будет рассмотрена в соответствии с законом".
Позже руководитель ведомства Максим Шаскольский сообщили журналистам в кулуарах "Антимонопольного форума 2024", что ФАС проанализирует сделку маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ по объединению активов, но предварительно оценивает ее как потенциально положительную для рынка.
В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию – ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, "РВБ" учредили 4 июля, ее уставной капитал составил 20 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: