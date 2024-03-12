https://crimea.ria.ru/20240312/kak-vernut-tovar-na-marketpleyse--sovety-rospotrebnadzora-1135590243.html

Как вернуть товар на маркетплейсе – советы Роспотребнадзора

Как вернуть товар на маркетплейсе – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Как вернуть товар на маркетплейсе – советы Роспотребнадзора

Количество обращений потребителей за защитой прав при осуществлении дистанционных покупок через маркетплейсы и интернет-магазины в Крыму за минувший год... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T16:37

2024-03-12T16:37

2024-03-12T16:55

роспотребнадзор

совет эксперта

товары и услуги

маркетплейс

интернет-магазин

защита прав потребителей

виктория воронова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Количество обращений потребителей за защитой прав при осуществлении дистанционных покупок через маркетплейсы и интернет-магазины в Крыму за минувший год выросло. Какие права есть у потребителя при возврате товара, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Виктория Воронова.Специалист обращает внимание, что при заказе товара потребитель имеет право отказаться от него в любой момент до его получения через курьера или в пункте выдачи без объяснения причин отказа. Причем в этом случае не играет роль, входит ли покупка в перечень из 14 товаров, которые не подлежат обмену при стационарной продаже: крупная бытовая техника, мебель, автомобили, драгоценности, книги, лекарственные средства, медицинские изделия.На маркетплейсах есть кнопка для отказа от товара. Если же она отсутствует, тогда можно воспользоваться вариантом переписки в чат-боте. Туда можно зайти, описать свою ситуацию, желание отказаться от конкретного товара, и получить регламент, как действовать дальше. Если искусственный интеллект не может ответить на ваш вопрос, то подключается оператор. Возможно это сделать и через электронную почту. Потребитель может воспользоваться всеми доступными ему способами.Что касается некачественного товара, то в этом случае, по словам эксперта, действуют те же правила, как и при стационарной торговле. Закон разделяет товар на просто товар и технически сложный товар. К последнем относится вся крупногабаритная бытовая техника: холодильники, морозильники, стиральные машинки, роботы-пылесосы и др."Если приобрели технически сложный товар и выявили недостатки, то у вас есть право на то, чтобы в течение 15 дней отказаться от него и потребовать возврат денежных средств, либо произвести безвозмездную замену", – говорит Виктория Воронова.Если же с момента получения товара либо покупки его в стационарном магазине 15 дней уже прошли, в таком случае покупатель имеет право только на гарантийный ремонт.Также вернуть деньги или обменять товар возможно при выявлении существенного недостатка, который не может устранить сервисный центр, или же товар в течение каждого гарантийного срока (при гарантии на 2–3 года), который находился в ремонте больше 30 календарных дней. Если продавец не установил гарантийный срок, то гарантия устанавливается по закону на 2 года."Что же касается просто товара (обувь, одежда, косметика и т.д.), то, если в нем выявлены недостатки, вы имеете право в течение гарантийного срока отказаться от него и получить денежные средства, потребовать произвести замену либо гарантийный ремонт. Право выбора закреплено законом за потребителем", – объясняет Виктория Воронова.Может так случиться, что продавец не будет согласен с претензией к качеству товара: возможно, потребитель его сам поломал. В таком случае, по словам специалиста, он имеет право провести проверку качества товара. Как правило, это делает сервисный центр либо привлекается мастер.При этом Виктория Воронова обращает внимание, что слова продавца о невозможности присутствия потребителя при проведении проверки качества товара по причине нахождения сервисного центра в другом субъекте РФ являются нарушением прав потребителей.При замене товара по требованию потребителя в течение трех дней продавец обязан из подменного фонда предоставить ему в пользование товар с аналогичными техническими характеристиками, как у товара, который он забрал на гарантийный ремонт.Если продавец не сделает этого, то это уже будет нарушение прав потребителя, за что предусмотрена административная ответственность. Это правило касается и как мобильных телефонов, так и бытовой техники."Можно потребовать предоставление из подменного фонда и стиральной машинки, и холодильника. Торговая марка может быть другая, но технические характеристики обязательно аналогичные. Например, не должны менять смартфон на кнопочный телефон – это нарушение прав потребителей", – сказала Виктория Воронова.При этом эксперт подчеркивает, что доставка, подключение крупногабаритной техники осуществляются за счет продавца. Это же касается и доставки товара весом более 5 кг в сервисный центр или к самому продавцу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – РоспотребнадзорГенпрокуратура и Роспотребнадзор начали проверки в "Wildberries"Штрафы помогут маркетплейсам избавиться от подделок – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, совет эксперта, товары и услуги, маркетплейс, интернет-магазин, защита прав потребителей, виктория воронова, видео