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Штрафы помогут маркетплейсам избавиться от подделок – мнение
Штрафы помогут маркетплейсам избавиться от подделок – мнение - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Штрафы помогут маркетплейсам избавиться от подделок – мнение
Введение ответственности для маркетплейсов за качество реализуемой продукции позволит снизить объемы реализуемых через торговые площадки подделок и контрафакта. РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T09:11
2023-09-02T09:11
2023-09-02T09:11
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мнения
олег павлов
интернет
торговля
контрабанда
контрафакт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Введение ответственности для маркетплейсов за качество реализуемой продукции позволит снизить объемы реализуемых через торговые площадки подделок и контрафакта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил председатель общественной организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.С 1 сентября электронные торговые площадки признают участниками оборота товаров, а также обяжут нести ответственность за продажу контрафактной продукции.И добавил, что в настоящее время меркет-плейсы не в полной мере отвечают за реализацию такой продукции, отбор поставщиков и контроль ассортимента. Предлагаемые изменения направлены на устранение этих пробелов.Кроме того, уточнил специалист, установить подлинность достаточно обширного списка товаров можно при помощи цифровой маркировки. Считав QR-код, потребитель сможет установить не только продавца, но и импортера и производителя товара.Председатель "Общественной потребительской инициативы" отметил, что электронные торговые площадки и сейчас могут отфильтровывать недобросовестных продавцов. Но сейчас нет стимула, так как нет штрафов. Кроме того, маркетплейс зарабатывает на продаже любой единицы продукции – неважно, легальная она или нет, главное – получить комиссию за продажу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенниковВ России хотят ужесточить ответственность за фальсификат стройматериалов
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крым, мнения, олег павлов, интернет, торговля, контрабанда, контрафакт
Штрафы помогут маркетплейсам избавиться от подделок – мнение
Эксперт: введение штрафов заставит маркетплейсы внимательней отбирать продавцов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым.
Введение ответственности для маркетплейсов за качество реализуемой продукции позволит снизить объемы реализуемых через торговые площадки подделок и контрафакта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
озвучил председатель общественной организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
С 1 сентября электронные торговые площадки признают участниками оборота товаров, а также обяжут нести ответственность за продажу контрафактной продукции.
"На маркетплейсы уже приходится более 70% всего оборота интернет-торговли. При этом наряду с добросовестными продавцами с качественными и безопасными товарами на площадки попадают и нелегальные, контрабандные, контрафактные или запрещенные изделия. Именно по этой причине государство уделяет все больше внимания их роли в обороте нелегальной продукции", – пояснил Павлов.
И добавил, что в настоящее время меркет-плейсы не в полной мере отвечают за реализацию такой продукции, отбор поставщиков и контроль ассортимента. Предлагаемые изменения направлены на устранение этих пробелов.
"Есть несколько моментов, которые указывают, что этот механизм должен заработать. Каждый продавец обязан регистрироваться в системе участников оборота. Система общедоступна, реестр доступен каждому пользователю. И маркетплейсы перед допуском нового участника на площадку смогут проверить, зарегистрирован ли он как официальный участник оборота. Это просто, можно сделать в автоматическом режиме и не потребует дополнительных усилий или процедур", – пояснил эксперт.
Кроме того, уточнил специалист, установить подлинность достаточно обширного списка товаров можно при помощи цифровой маркировки. Считав QR-код, потребитель сможет установить не только продавца, но и импортера и производителя товара.
Председатель "Общественной потребительской инициативы" отметил, что электронные торговые площадки и сейчас могут отфильтровывать недобросовестных продавцов. Но сейчас нет стимула, так как нет штрафов. Кроме того, маркетплейс зарабатывает на продаже любой единицы продукции – неважно, легальная она или нет, главное – получить комиссию за продажу.
"Это и подталкивает электронные торговые площадки более расслабленно относиться к контролю за поставщиками. Эта история, свойственная всем подобным площадкам. Но с 1 сентября будут введены штрафы, и у площадок появится заинтересованность в более тщательной фильтрации продавцов", – резюмировал Павлов.
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