https://crimea.ria.ru/20230902/shtrafy-pomogut-marketpleysam-izbavitsya-ot-poddelok--mnenie-1131025067.html

Штрафы помогут маркетплейсам избавиться от подделок – мнение

Штрафы помогут маркетплейсам избавиться от подделок – мнение - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Штрафы помогут маркетплейсам избавиться от подделок – мнение

Введение ответственности для маркетплейсов за качество реализуемой продукции позволит снизить объемы реализуемых через торговые площадки подделок и контрафакта. РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T09:11

2023-09-02T09:11

2023-09-02T09:11

радио "спутник в крыму"

крым

мнения

олег павлов

интернет

торговля

контрабанда

контрафакт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Введение ответственности для маркетплейсов за качество реализуемой продукции позволит снизить объемы реализуемых через торговые площадки подделок и контрафакта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил председатель общественной организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.С 1 сентября электронные торговые площадки признают участниками оборота товаров, а также обяжут нести ответственность за продажу контрафактной продукции.И добавил, что в настоящее время меркет-плейсы не в полной мере отвечают за реализацию такой продукции, отбор поставщиков и контроль ассортимента. Предлагаемые изменения направлены на устранение этих пробелов.Кроме того, уточнил специалист, установить подлинность достаточно обширного списка товаров можно при помощи цифровой маркировки. Считав QR-код, потребитель сможет установить не только продавца, но и импортера и производителя товара.Председатель "Общественной потребительской инициативы" отметил, что электронные торговые площадки и сейчас могут отфильтровывать недобросовестных продавцов. Но сейчас нет стимула, так как нет штрафов. Кроме того, маркетплейс зарабатывает на продаже любой единицы продукции – неважно, легальная она или нет, главное – получить комиссию за продажу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенниковВ России хотят ужесточить ответственность за фальсификат стройматериалов

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2023

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крым, мнения, олег павлов, интернет, торговля, контрабанда, контрафакт